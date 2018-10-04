Данни: «Зениту» придется со «Славией» непросто, но петербуржцы могут победить»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Славии» Данни дал интервью перед матчем команд в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

— «Славия» – лидер чемпионата Чехии и нашей группы Лиги Европы УЕФА после победы над «Бордо». Стоит ли нам ее опасаться?

— Однозначно «Зенит» – лучшая команда группы. Конечно, «Славия» обладает хорошим подбором футболистов, к тому же она, как вы и сказали, пока лидирует и в группе, и в чемпионате Чехии. Тем не менее «Зенит» гораздо более сильная команда. Надеюсь, оба клуба пройдут в плей-офф. Это будет непросто и для «Зенита», и для «Славии», но все-таки у сине-бело-голубых шансы выше.

— Каковы сильные стороны «Славии»? Кто из ее футболистов лидер?

— «Славия» сильна командной игрой. Они и атакуют, и защищаются всей командой. Зачастую используют длинные забросы, хорошо действуют на втором этаже. «Зениту» придется непросто, но если петербуржцы будут выкладываться на сто процентов, то победят.

— В прошлом сезоне «Славия» пропустила 19 мячей – меньше всех в Чехии. Означает ли это, что команда играет от обороны?

— В чемпионате Чехии совершенно нормально выигрывать со счетом 4:3, 3:2 и так далее. «Славия» хорошо защищается, но и немало пропускает, как и все команды местного чемпионата.

— Лучший бомбардир – нападающий Шкода. Чем он хорош?

— Он силен наверху, у него мощный удар, хорошая техника. Из игроков «Славии» я бы выделил Мирослава Стоха — скоростного и техничного футболиста, который умеет бить с дальних дистанций.

Португалец выступал за петербургский клуб с 2008 по 2017 год, после чего провел один сезон в «Славии». В июле 35-летний игрок вернулся в «Маритиму» на правах свободного агента.

Команда Сергея Семака примет клуб из Праги сегодня в 19:55 по московскому времени.