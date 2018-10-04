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    Какой вы футболист?

    Данни: «Зениту» придется со «Славией» непросто, но петербуржцы могут победить»

    Экс-полузащитник «Зенита» и «Славии» Данни дал интервью перед матчем команд в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

    — «Славия» – лидер чемпионата Чехии и нашей группы Лиги Европы УЕФА после победы над «Бордо». Стоит ли нам ее опасаться?

    — Однозначно «Зенит» – лучшая команда группы. Конечно, «Славия» обладает хорошим подбором футболистов, к тому же она, как вы и сказали, пока лидирует и в группе, и в чемпионате Чехии. Тем не менее «Зенит» гораздо более сильная команда. Надеюсь, оба клуба пройдут в плей-офф. Это будет непросто и для «Зенита», и для «Славии», но все-таки у сине-бело-голубых шансы выше.

    — Каковы сильные стороны «Славии»? Кто из ее футболистов лидер?

    — «Славия» сильна командной игрой. Они и атакуют, и защищаются всей командой. Зачастую используют длинные забросы, хорошо действуют на втором этаже. «Зениту» придется непросто, но если петербуржцы будут выкладываться на сто процентов, то победят.

    — В прошлом сезоне «Славия» пропустила 19 мячей – меньше всех в Чехии. Означает ли это, что команда играет от обороны?

    — В чемпионате Чехии совершенно нормально выигрывать со счетом 4:3, 3:2 и так далее. «Славия» хорошо защищается, но и немало пропускает, как и все команды местного чемпионата.

    — Лучший бомбардир – нападающий Шкода. Чем он хорош?

    — Он силен наверху, у него мощный удар, хорошая техника. Из игроков «Славии» я бы выделил Мирослава Стоха — скоростного и техничного футболиста, который умеет бить с дальних дистанций.

    Португалец выступал за петербургский клуб с 2008 по 2017 год, после чего провел один сезон в «Славии». В июле 35-летний игрок вернулся в «Маритиму» на правах свободного агента.

    Команда Сергея Семака примет клуб из Праги сегодня в 19:55 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.10.2018 19:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2284

      Бриг 4 октября 2018, 22:50

      так и вышло. только еще хуже. непонятно, с какого х.я журналюги, да и болелы были уверены, что зенит славию разнесет?

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      Рейтинг: +12418

      Вомбат 4 октября 2018, 21:54

      Как в воду глядел наш Данни.

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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 4 октября 2018, 20:35

      Неужели?

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