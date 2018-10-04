Энрике не вызвал Альбу на игры с Уэльсом и Англией. В составе испанцев всего один игрок «Барселоны»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике обнародовал заявку команды на товарищескую игру Уэльсом и матч Лиги наций с Англией.

В составе национальной команды лишь один представитель «Барселоны» – полузащитник Серхио Бускетс.

Вратари: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Пау Лопес («Бетис»).

Защитники: Марк Бартра («Бетис»), Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо (оба – «Челси»), Рауль Альбиоль («Наполи»), Начо, Серхио Рамос (оба – «Реал»), Хонни Кастро («Вулверхэмптон»), Хосе Гайя («Валенсия»).

Полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»), Коке, Сауль Ньигес, Родри Эрнандес (все – «Атлетико»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Даниэль Себальос, Марко Асенсио (оба – «Реал»), Сусо («Милан»).

Нападающие: Пако Алькасер («Боруссия» Дортмунд), Альваро Мората («Челси»), Яго Аспас («Сельта»), Родриго («Валенсия»).