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    Какой вы футболист?

    Энрике не вызвал Альбу на игры с Уэльсом и Англией. В составе испанцев всего один игрок «Барселоны»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике обнародовал заявку команды на товарищескую игру Уэльсом и матч Лиги наций с Англией.

    В составе национальной команды лишь один представитель «Барселоны» – полузащитник Серхио Бускетс.

    Вратари: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Пау Лопес («Бетис»).

    Защитники: Марк Бартра («Бетис»), Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо (оба – «Челси»), Рауль Альбиоль («Наполи»), Начо, Серхио Рамос (оба – «Реал»), Хонни Кастро («Вулверхэмптон»), Хосе Гайя («Валенсия»).

    Полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»), Коке, Сауль Ньигес, Родри Эрнандес (все – «Атлетико»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Даниэль Себальос, Марко Асенсио (оба – «Реал»), Сусо («Милан»).

    Нападающие: Пако Алькасер («Боруссия» Дортмунд), Альваро Мората («Челси»), Яго Аспас («Сельта»), Родриго («Валенсия»).

    Источник: Twitter

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    04.10.2018 18:26
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 10:12

      Энрике видней кого брать.

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      Рейтинг: +136

      nailvakh 4 октября 2018, 21:40

      ну и хорошо что не вызвал, алонсо играть должен

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 19:13

      А кого из "Барсы" кроме Пике и Альбы приглашать в сборную страны ? Там погоду делают "леги" из других стран, которые сами просят не приглашать их в сборную своих стран, ибо на них и так выпадают большие нагрузки. А "товарняки" и Лигу наций можно и без них отыграть.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Рубик Докоян 4 октября 2018, 19:48

      Пике, Роберто, Альба, Бускетс, Д. Суарез, Мунир. Итого 6 человек. Хотя, ясно, что только трое из этого списка идут как основные. Ну и разумеется, что на Лигу наций, а уж тем более на товарняки будут вызывать побольше резервистов. К тому же Энрике новый человек в сборной, которой нужна перестройка, поэтому игроков он просмотрит в деле многих.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Cules2013 4 октября 2018, 19:51

      Я же за сборную речь веду, а не за этнических испанцев. Из которых трое лавочников в клубе или в аренде. Я Бускетса только в спешке не назвал.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Рубик Докоян 4 октября 2018, 19:52

      Ну, формально они все заиграны за сборную)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Cules2013 4 октября 2018, 19:57

      Когда где и сколько они сыграли за сборную ? Это чаще всего у нас политический и экономический шаг. Чтобы не сыграл за другую сборную.. У того или иного мама или папа из другой страны или сам родился не в Испании в данном случае. У Испании сейчас новое поколение в сборной играет и Энрике не смотрит кто из какого именитого клуба.

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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 4 октября 2018, 18:47

      да..когда такое было?!эта одна из причин крайне нестабильного выступления Барселоны.где свои воспитанники?

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      Рейтинг: +11398

      "supermax" 4 октября 2018, 18:39

      под чем вы ребят? :D

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      Рейтинг: +1150

      MDAR 4 октября 2018, 18:35

      Хоть бы название статьи проверили. Игрок сборной Испании не вызван на матч с Испанией...

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      Рейтинг: +952

      Николай Живоглядов > MDAR 4 октября 2018, 18:54

      Спасибо, поправили!

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 4 октября 2018, 18:34

      Прикольно Испания против Испании играть будет!!! ))))

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