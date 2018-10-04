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  • Энрике не вызвал Альбу на игры с Уэльсом и Англией. В составе испанцев всего один игрок «Барселоны»

Энрике не вызвал Альбу на игры с Уэльсом и Англией. В составе испанцев всего один игрок «Барселоны»

4 октября 2018, 18:26
12

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике обнародовал заявку команды на товарищескую игру Уэльсом и матч Лиги наций с Англией.

В составе национальной команды лишь один представитель «Барселоны» – полузащитник Серхио Бускетс.

Вратари: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Пау Лопес («Бетис»).

Защитники: Марк Бартра («Бетис»), Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо (оба – «Челси»), Рауль Альбиоль («Наполи»), Начо, Серхио Рамос (оба – «Реал»), Хонни Кастро («Вулверхэмптон»), Хосе Гайя («Валенсия»).

Полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»), Коке, Сауль Ньигес, Родри Эрнандес (все – «Атлетико»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Даниэль Себальос, Марко Асенсио (оба – «Реал»), Сусо («Милан»).

Нападающие: Пако Алькасер («Боруссия» Дортмунд), Альваро Мората («Челси»), Яго Аспас («Сельта»), Родриго («Валенсия»).

Источник: Twitter
Лига наций Товарищеские матчи Испания Барселона Альба Жорди Энрике Луис
Комментарии (12)
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TAGANROG 161
1538667296
Прикольно Испания против Испании играть будет!!! ))))
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MDAR
1538667342
Хоть бы название статьи проверили. Игрок сборной Испании не вызван на матч с Испанией...
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"supermax"
1538667567
под чем вы ребят? :D
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Marley Bob
1538668038
да..когда такое было?!эта одна из причин крайне нестабильного выступления Барселоны.где свои воспитанники?
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Рубик Докоян
1538669585
А кого из "Барсы" кроме Пике и Альбы приглашать в сборную страны ? Там погоду делают "леги" из других стран, которые сами просят не приглашать их в сборную своих стран, ибо на них и так выпадают большие нагрузки. А "товарняки" и Лигу наций можно и без них отыграть.
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nailvakh
1538678438
ну и хорошо что не вызвал, алонсо играть должен
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zigbert
1538809922
Энрике видней кого брать.
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