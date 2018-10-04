Бускетс: «Победитель группы В определится в матчах «Барселоны» и «Интера»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после победы над «Тоттенхэмом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов назвал фаворитов группы В.

«Эта победа очень важна. Мы оставили «Тоттенхэм» в сложном положении, а сами возглавляем группу.

«Интер» тоже победил, и нам предстоит провести с ним два матча, чтобы определить победителя группы», – сказал Бускетс.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Барселона» завершился со счетом 2:4. «Бомбардир» вел текстовую онлайн трансляцию этой встречи. Англичане после двух игр занимают третью строчку в турнирной таблице группы В с нулем очков, каталонцы делят первое место с «Интером» с шестью очками.

И это один из лучших вратарей мира?