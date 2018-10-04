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    Бускетс: «Победитель группы В определится в матчах «Барселоны» и «Интера»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после победы над «Тоттенхэмом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов назвал фаворитов группы В.

    «Эта победа очень важна. Мы оставили «Тоттенхэм» в сложном положении, а сами возглавляем группу.

    «Интер» тоже победил, и нам предстоит провести с ним два матча, чтобы определить победителя группы», – сказал Бускетс.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Барселона» завершился со счетом 2:4. «Бомбардир» вел текстовую онлайн трансляцию этой встречи. Англичане после двух игр занимают третью строчку в турнирной таблице группы В с нулем очков, каталонцы делят первое место с «Интером» с шестью очками.

    И это один из лучших вратарей мира?

    Источник: УЕФА

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    04.10.2018 09:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2509

      panmon 4 октября 2018, 10:56

      мне почему-то кажется что Тотенхем восстанет из пепла и займет таки второе место...

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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 > panmon 4 октября 2018, 12:27

      ))))наивно....

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      Рейтинг: +2509

      panmon > snaiper1989 4 октября 2018, 17:58

      может быть. Но игра с интером была равная... и то что у них теперь на 3 очка больше - не значит что они уже вышли из группы

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