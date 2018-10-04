Покеттино – о поражении от «Барселоны»: «Я горд «Тоттенхэмом». Мы боролись и не сдавались»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:4).

«Сложный матч. Когда пропускаешь гол меньше, чем через две минуты после начала игры, это меняет все. Эмоционально сложно играть против «Барселоны» и таких игроков, Суарес и Месси.

Поэтому я хочу поздравить команду, ведь мы всегда были в игре, всегда боролись и не сдавались. Я горд. Я расстроен результатом, но самоотдача была высокой», – сказал Покеттино.