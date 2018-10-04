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    Покеттино – о поражении от «Барселоны»: «Я горд «Тоттенхэмом». Мы боролись и не сдавались»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:4).

    «Сложный матч. Когда пропускаешь гол меньше, чем через две минуты после начала игры, это меняет все. Эмоционально сложно играть против «Барселоны» и таких игроков, Суарес и Месси.

    Поэтому я хочу поздравить команду, ведь мы всегда были в игре, всегда боролись и не сдавались. Я горд. Я расстроен результатом, но самоотдача была высокой», – сказал Покеттино.

    Источник: BBC

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    04.10.2018 01:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 октября 2018, 07:49

      Ясное дело, что ТТХ был в неоптимальном составе, но меня удивила именно плохая игра в защите. Неужто один Вертонген так много значит? Потому что в атаке справились нормально и без Эриксена с Али, а вот в обороне - тихий ужас. Но Почеттино прав, парни старались, боролись до конца, тем приятнее победа, наверное.

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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 > Cules2013 4 октября 2018, 12:29

      А причем тут приятнее победа???Они же проимали!!!!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > snaiper1989 4 октября 2018, 19:28

      победа Барсы)

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