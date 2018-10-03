Кейн сыграет в атаке у «Тоттенхэма». Месси, Суарес и Коутиньо выйдут у «Барселоны» с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Барселоной».

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Сон, Уинкс, Кейн, Ламела, Ваньяма, Лукас, Дэвис.

«Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Луис Суарес, Месси, Лангле, Альба.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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