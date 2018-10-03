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    Какой вы футболист?

    ЦСКА во второй раз в истории обыграл действующего победителя Лиги чемпионов

    Во вторник ЦСКА на своем поле выиграл у «Реала» (1:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Таким образом, армейцы во второй раз в своей истории обыграли действующего победителя самого престижного европейского клубного турнира. Впервые это произошло в 1992 году, когда ЦСКА в гостях нанес поражение «Барселоне» (3:2).

    После двух туров московская команда набрала четыре очка и возглавила турнирную таблицу группы G.

    «Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

    Источник: ПФК ЦСКА

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    03.10.2018 15:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 3 октября 2018, 21:22

      Надо поставить на поток этот подвиг.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 3 октября 2018, 16:22

      Как бы дальше не сыграл ЦСКА, все равно респект!

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 октября 2018, 15:31

      рубин 1 раз !

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 3 октября 2018, 15:29

      Пора делать это традицией.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 октября 2018, 15:29

      )))) круто ! выиграли барсу 26 лет назад и сейчас реал ! достижение.

      1
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 3 октября 2018, 15:27

      Героические матчи !!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 3 октября 2018, 15:19

      В 1992 году вообще с Барсой бойня была 2-2 в Москве и 2-3 в Барселоне

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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > Skull_Boy 3 октября 2018, 15:24

      1-1 в Москве, но бойня это точно!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1819

      gor77 > Skull_Boy 3 октября 2018, 16:32

      У Барсы тогда состав был фантастический: Субисаррета, Р. Куман, Стоичков, Гвардиола, М. Лаудруп и другие!!!
      Игра действительно была мощной!!!
      В интернете есть видео этого матча!

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      Рейтинг: +616

      smersh45 3 октября 2018, 15:15

      молодцы

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