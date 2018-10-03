ЦСКА во второй раз в истории обыграл действующего победителя Лиги чемпионов

Во вторник ЦСКА на своем поле выиграл у «Реала» (1:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Таким образом, армейцы во второй раз в своей истории обыграли действующего победителя самого престижного европейского клубного турнира. Впервые это произошло в 1992 году, когда ЦСКА в гостях нанес поражение «Барселоне» (3:2).

После двух туров московская команда набрала четыре очка и возглавила турнирную таблицу группы G.

«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!