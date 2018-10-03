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    Какой вы футболист?

    Дзагоев – об удалении Акинфеева: «Теперь за каждое проявление эмоций нужно две желтые давать?»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал победу над «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы победили со счетом 1:0 и возглавили группу G.

    – Эмоции и силы остались вообще хотя бы бокал сегодня поднять?

    – Да, точно. У нас тут такой напряженный график, что не до бокалов. Сами видели – тяжелая игра, моментами неплохо выходили в атаку. Конечно, «Реал» Мадрид, что тут сказать – прихватывали моментами. Я даже посмотрел: [владение] 70 на 30. В принципе, не так уж плохо.

    – Концовка нервная, удаление Акинфеева, кажется, совсем необязательное...

    – Если честно, ладно, не буду комментировать... Хотя что тут комментировать. Судья раз – желтую, два – желтую. Непонятная ситуация. Ладно бы просто желтую – ну да, показал свое недовольство, ну что дальше? Теперь за каждое [проявление эмоций] нужно две желтые давать? Конечно, для нас это будет потеря в любом случае, потому что Игорь нас сегодня несколько раз точно спас. Не сыграет как минимум в одном матче, да, а там еще судья что напишет. Конечно, для нас это потеря, и капитан, и лидер команды. Ну что делать, будем как-то двигаться.

    – 76 тысяч на сегодняшней игре – это было круто?

    — Да, было круто. Хорошо, что сюда переехали. Да, у нас своя арена, «ВЭБ Арена», но она на 30 тысяч. А тут 70 тысяч, все-таки чувствуется, – сказал Дзагоев в эфире «Матч ТВ».

    «Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2018 01:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 октября 2018, 11:16

      Хотелось бы услышать комментарии самого Игоря по этому поводу

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Diesel133 3 октября 2018, 12:24

      Как в анекдоте...а что сказал Акинфеев когда уходил? Без мата? Да! Молча ушел

      ....)))

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 3 октября 2018, 11:07

      Зачем эти эмоции.. Терпи, оставалось то чуть. Непрофессионально. Великим себя посчитал..

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 3 октября 2018, 09:49

      Зачем эти эмоции проявлять надо было по отношению к судье на последних секундах матча, который твоя команда выигрывает, а судья абсолютно лоялен? Просто наверное сказалась застаревшая привычка материть родных судей в любой игре российского чемпионата. "Поддавливать морально" так сказать.

      4
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК > Патронташ 3 октября 2018, 09:54

      он подвёл ! и очень сильно ! Являясь основным вратарём-пропустит следующий а может и последующий матч ! ...и не важно имя Акинфеев-важна команда !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > САДЫЧОК 3 октября 2018, 10:17

      Не повезло еще и в том, что судья-румын. И по ходу в тонкостях знает русский язык.)

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      Рейтинг: +3136

      m40 3 октября 2018, 09:39

      Да, Алан, надо следить за языком. Это вам не родной колхоз, чтобы материть судей. И ладно бы тот пенальти назначил, а так удаление на пустом место. Такое поведение не простительно для Игоряна. Ведь на международном уровне за сборную более 100 матчей, да и в еврокубках наверное за 50 наберется.

      2
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      Рейтинг: +722

      Urry 3 октября 2018, 09:31

      надеюсь второй вратарь ЦСКА также хорош...

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 3 октября 2018, 08:25

      удаление - подвел Акинфеев, забыл что за рубежом...

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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 3 октября 2018, 08:21

      Это надо умудриться 2 желтые получить одновременно !..Звездун !.Рекордсмен ..чуть не подвёл команду !

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      Рейтинг: +1532

      starche 3 октября 2018, 07:25

      Уж больно Акинфеев всем недовольный , практически всегда. Если наши судьи многое ему прощают, то иностранные нет.

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 3 октября 2018, 05:51

      У нас был 12й игрок на поле. 76 тысяч это действительно круто.

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      Рейтинг: +502

      Евгений П 3 октября 2018, 05:39

      Глупое удаление конечно

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