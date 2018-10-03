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  • Дзагоев – об удалении Акинфеева: «Теперь за каждое проявление эмоций нужно две желтые давать?»

Дзагоев – об удалении Акинфеева: «Теперь за каждое проявление эмоций нужно две желтые давать?»

3 октября 2018, 01:12
14

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал победу над «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы победили со счетом 1:0 и возглавили группу G.

– Эмоции и силы остались вообще хотя бы бокал сегодня поднять?

– Да, точно. У нас тут такой напряженный график, что не до бокалов. Сами видели – тяжелая игра, моментами неплохо выходили в атаку. Конечно, «Реал» Мадрид, что тут сказать – прихватывали моментами. Я даже посмотрел: [владение] 70 на 30. В принципе, не так уж плохо.

– Концовка нервная, удаление Акинфеева, кажется, совсем необязательное...

– Если честно, ладно, не буду комментировать... Хотя что тут комментировать. Судья раз – желтую, два – желтую. Непонятная ситуация. Ладно бы просто желтую – ну да, показал свое недовольство, ну что дальше? Теперь за каждое [проявление эмоций] нужно две желтые давать? Конечно, для нас это будет потеря в любом случае, потому что Игорь нас сегодня несколько раз точно спас. Не сыграет как минимум в одном матче, да, а там еще судья что напишет. Конечно, для нас это потеря, и капитан, и лидер команды. Ну что делать, будем как-то двигаться.

– 76 тысяч на сегодняшней игре – это было круто?

— Да, было круто. Хорошо, что сюда переехали. Да, у нас своя арена, «ВЭБ Арена», но она на 30 тысяч. А тут 70 тысяч, все-таки чувствуется, – сказал Дзагоев в эфире «Матч ТВ».

«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Реал Дзагоев Алан
Комментарии (14)
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Мы ЦСКА
1538518916
ахахах Источник: Бомбардир.ру не пиз***те, Источник- Матч тв
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Евгений П
1538534362
Глупое удаление конечно
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Чуни Муни
1538535062
У нас был 12й игрок на поле. 76 тысяч это действительно круто.
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starche
1538540725
Уж больно Акинфеев всем недовольный , практически всегда. Если наши судьи многое ему прощают, то иностранные нет.
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САДЫЧОК
1538544073
Это надо умудриться 2 желтые получить одновременно !..Звездун !.Рекордсмен ..чуть не подвёл команду !
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Urry
1538548303
надеюсь второй вратарь ЦСКА также хорош...
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m40
1538548797
Да, Алан, надо следить за языком. Это вам не родной колхоз, чтобы материть судей. И ладно бы тот пенальти назначил, а так удаление на пустом место. Такое поведение не простительно для Игоряна. Ведь на международном уровне за сборную более 100 матчей, да и в еврокубках наверное за 50 наберется.
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Патронташ
1538549346
Зачем эти эмоции проявлять надо было по отношению к судье на последних секундах матча, который твоя команда выигрывает, а судья абсолютно лоялен? Просто наверное сказалась застаревшая привычка материть родных судей в любой игре российского чемпионата. "Поддавливать морально" так сказать.
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mihail200606
1538554061
Зачем эти эмоции.. Терпи, оставалось то чуть. Непрофессионально. Великим себя посчитал..
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Diesel133
1538554561
Хотелось бы услышать комментарии самого Игоря по этому поводу
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