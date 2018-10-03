Дзагоев – об удалении Акинфеева: «Теперь за каждое проявление эмоций нужно две желтые давать?»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал победу над «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы победили со счетом 1:0 и возглавили группу G.

– Эмоции и силы остались вообще хотя бы бокал сегодня поднять?

– Да, точно. У нас тут такой напряженный график, что не до бокалов. Сами видели – тяжелая игра, моментами неплохо выходили в атаку. Конечно, «Реал» Мадрид, что тут сказать – прихватывали моментами. Я даже посмотрел: [владение] 70 на 30. В принципе, не так уж плохо.

– Концовка нервная, удаление Акинфеева, кажется, совсем необязательное...

– Если честно, ладно, не буду комментировать... Хотя что тут комментировать. Судья раз – желтую, два – желтую. Непонятная ситуация. Ладно бы просто желтую – ну да, показал свое недовольство, ну что дальше? Теперь за каждое [проявление эмоций] нужно две желтые давать? Конечно, для нас это будет потеря в любом случае, потому что Игорь нас сегодня несколько раз точно спас. Не сыграет как минимум в одном матче, да, а там еще судья что напишет. Конечно, для нас это потеря, и капитан, и лидер команды. Ну что делать, будем как-то двигаться.

– 76 тысяч на сегодняшней игре – это было круто?

— Да, было круто. Хорошо, что сюда переехали. Да, у нас своя арена, «ВЭБ Арена», но она на 30 тысяч. А тут 70 тысяч, все-таки чувствуется, – сказал Дзагоев в эфире «Матч ТВ».

«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!