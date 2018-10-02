Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Барселона» может уволить Вальверде до конца года

    Тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может лишиться своего поста до конца текущего года.

    Несмотря на чемпионство каталонцев в прошлом сезоне, позиция специалиста вызывает сомнения после не слишком удачного старта нового чемпионата.

    Будущее Вальверде может оказаться под серьезной угрозой, если результаты команды не улучшатся на следующей неделе.

    «Если «Барселона» покажет плохой результат в матчах с «Тоттенхэмом» и «Валенсией», Вальверде может покинуть команду до Рождества.

    Руководство клуба говорит, что результаты выходят из-под контроля», – сказал главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда.

    После семи туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице, набрав 14 очков. Каталонцы не побеждают на протяжении трех матчей в Примере.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2018 15:51
    Рекомендуем
    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 3 октября 2018, 11:10

      хм... конте?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 4 октября 2018, 18:12

      что конте? нахрена нам туринский физрук !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 5 октября 2018, 08:49

      а че как немытая швабра обязательно свои никому не нужные 5 копеек вставить нужно?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 5 октября 2018, 12:34

      у дебила и дебильный коммент ! это я про тебя !

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 5 октября 2018, 13:07

      в зеркало хоть иногда смотри, хотя кроме ослиной рожи ты там ничего не увидишь, если человек идиот то это навсегда.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 5 октября 2018, 15:17

      так ты правду сказал ТЫ идиот ! а в зеркале я увижу идиота когда ты рядом будешь стоять полудурок !

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 5 октября 2018, 15:20

      уроки сделал, зубки помыл, на горшке звезд посчитал, иди спать школота, не засоряй эфир комментатор хренов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 5 октября 2018, 15:28

      чепуха ты бестолковая ! кусок гавна ! щенок чему там тебя учать в твоем колхозе !

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 5 октября 2018, 15:31

      тебя учать в твоем - ага ага, спалился школьничек))свободен, умник, марш спать детское время кончилось, таких клавиатурных монстров много встречали, а потом на бутылку и сажали

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 5 октября 2018, 18:50

      да ты собака не как не успокоишься ! лай дальше полудурок !

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 5 октября 2018, 18:50

      минусуй дальше девочка !

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 6 октября 2018, 16:17

      самка ишака снова всплыла? ты влез куда тебя не просили а еще выпендриваться вздумал? хотя можешь вонять и дальше, мне на*рать на тебя, на твои комменты, можешь сидеть за своей гребанной клавиатурой, упиваться своим недалеким интеллектом, плевать от щенячей радости в свой гнилой монитор

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 6 октября 2018, 18:21

      че ты там колхозник немытый все тявкаешь свинья тупая?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 6 октября 2018, 18:28

      мне на*рать на тебя, на твои комменты, можешь сидеть за своей гребанной клавиатурой, упиваться своим недалеким интеллектом, плевать от щенячей радости в свой гнилой монитор

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 6 октября 2018, 18:54

      оооо ты такой умный ! гавноеды как ты все за сранный турин? неудачники конченные !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 6 октября 2018, 18:55

      2+2 то сложить не сможешь бестолочь еще тут пукаешь идиота кусок !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 6 октября 2018, 18:56

      вообще таких как ты стерилизовать надо. и так в стране идиотов хватает не хватало чтоб они плодились !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 7 октября 2018, 12:00

      мне на*рать на тебя, на твои комменты, можешь сидеть за своей гребанной клавиатурой, упиваться своим недалеким интеллектом, плевать от щенячей радости в свой гнилой монитор

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 20:38

      Без особого блеска пока вкатывается в сезон Барселона. Результаты не впечатляют. Это не может не беспокоить руководство команды. Возможны кардинальные меры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 2 октября 2018, 19:56

      Слухи есть тренером будет З.З.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 октября 2018, 19:06

      Посмотрим. Если текущие проблемы продолжаться, то могут, конечно, и уволить. Но вспоминая игровые проблемы при Мартино и более поздний период работы Энрике, кажется ясно, что Барса старается без по-настоящему веских причин тренеров не менять по ходу сезона. Барсе ещё ни разу в последнее время не грозил невыход в плей-офф ЛЧ или финиш в зоне ЛЕ. Поэтому, Вальверде, если стабилизирует ситуацию, что вполне возможно, может продержаться до конца сезона. Ну а новый сезон нужно начинать уже с новым специалистом. В прошлом году, за исключением неожиданного вылета от Ромы, за его тренерскими идеями было наблюдать, по крайней мере, занимательно. И они у него были, вопреки мнению некоторых. Но вот сейчас на лицо некая стагнация.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 2 октября 2018, 17:02

      Анри???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 2 октября 2018, 16:27

      Изначально было ясно,что баск ничего даст Барселоне.Команду спасает высокое индивидуальное мастерство своих лидеров.тренерской работы как таковой не наблюдается.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +773

      OBOLEV 2 октября 2018, 16:07

      Такой бред ! Сейчас они 15 матчей подряд выиграют и все про это забудут. В лч вылетят от ман сити. В полуфинале или финале.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > OBOLEV 2 октября 2018, 17:02

      ))))))))))) ман сити дома лиону проигрывает барса им продует в полуфинале или в финале? )))))))))))))))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +773

      OBOLEV > dinar7777dinar 4 октября 2018, 15:45

      Думаю в полу)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > OBOLEV 4 октября 2018, 18:12

      да ты шутник !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Лошак 2 октября 2018, 16:04

      Карреру скоро уволят из Спартака. Чем не кандидат для Барсы? Хе-хе...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Лошак 2 октября 2018, 17:03

      если ты дурак то это навсегда !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      Лошак > dinar7777dinar 2 октября 2018, 17:09

      Барсюка видно издалека. Убогий, на себя обрати внимание. Если динар, то тупорылый. Отвали, тупорылый.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Лошак 4 октября 2018, 18:13

      ))))) девочка не переводи стрелки ! Тупенькая дурочка !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      Лошак > dinar7777dinar 4 октября 2018, 18:39

      Баба ты раздолбанная тупорылая. Доходит как до жирафа на третьи сутки. А ещё на других сворачивает. Отвали, приставучая...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Лошак 4 октября 2018, 18:55

      е - ба нашка тупая ! кусок дебила заткнись тварь !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      Лошак > dinar7777dinar 4 октября 2018, 19:01

      Истерикой вздорной бабёнки очень доволен.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Лошак 4 октября 2018, 19:17

      оу оу оу ! ты про себя плохо не говори дырявая девочка !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      Лошак > dinar7777dinar 4 октября 2018, 19:23

      Не зря тебя здесь прозвали самкой ишака. Соответствуешь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Лошак 4 октября 2018, 20:09

      а так там твоя невеста так называет потому что у нее как и у тебя ни ума ни фантазии !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      Лошак > dinar7777dinar 4 октября 2018, 20:40

      Это, тупорылая ишачка, ты расскажи своему мужу-ишаку перед случкой. Отвали, ишачка. Я тебя не трогал. И не сунь свой нос куда не надо. Самка ишака, хе-хе...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Лошак 4 октября 2018, 20:59

      петушары они в африке петушары ! Это о тебе и о твоих дружках гомосеках как и ты !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      Лошак > dinar7777dinar 4 октября 2018, 21:11

      Помечтай, ишачка, об африканских ишаках. Это тебя взбодрит. Пока, дырявая приставучка.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Лошак 4 октября 2018, 23:20

      в африке ишаки есть? ну я думаю лучше они чем свиньи как ты !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 2 октября 2018, 15:57

      Что, ждём второго пришествия Гвардиолы?!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > zatonn 2 октября 2018, 19:00

      он вроде бы дал понять, что тренером Барсы второй раз становиться не собирается.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11