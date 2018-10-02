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«Барселона» может уволить Вальверде до конца года

2 октября 2018, 15:51
43

Тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может лишиться своего поста до конца текущего года.

Несмотря на чемпионство каталонцев в прошлом сезоне, позиция специалиста вызывает сомнения после не слишком удачного старта нового чемпионата.

Будущее Вальверде может оказаться под серьезной угрозой, если результаты команды не улучшатся на следующей неделе.

«Если «Барселона» покажет плохой результат в матчах с «Тоттенхэмом» и «Валенсией», Вальверде может покинуть команду до Рождества.

Руководство клуба говорит, что результаты выходят из-под контроля», – сказал главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда.

После семи туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице, набрав 14 очков. Каталонцы не побеждают на протяжении трех матчей в Примере.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Барселона Вальверде Эрнесто
Комментарии (43)
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zatonn
1538485065
Что, ждём второго пришествия Гвардиолы?!
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Лошак
1538485466
Карреру скоро уволят из Спартака. Чем не кандидат для Барсы? Хе-хе...
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OBOLEV
1538485630
Такой бред ! Сейчас они 15 матчей подряд выиграют и все про это забудут. В лч вылетят от ман сити. В полуфинале или финале.
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Vladarg
1538486869
Изначально было ясно,что баск ничего даст Барселоне.Команду спасает высокое индивидуальное мастерство своих лидеров.тренерской работы как таковой не наблюдается.
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hjvfybcn
1538488932
Анри???
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Cules2013
1538496383
Посмотрим. Если текущие проблемы продолжаться, то могут, конечно, и уволить. Но вспоминая игровые проблемы при Мартино и более поздний период работы Энрике, кажется ясно, что Барса старается без по-настоящему веских причин тренеров не менять по ходу сезона. Барсе ещё ни разу в последнее время не грозил невыход в плей-офф ЛЧ или финиш в зоне ЛЕ. Поэтому, Вальверде, если стабилизирует ситуацию, что вполне возможно, может продержаться до конца сезона. Ну а новый сезон нужно начинать уже с новым специалистом. В прошлом году, за исключением неожиданного вылета от Ромы, за его тренерскими идеями было наблюдать, по крайней мере, занимательно. И они у него были, вопреки мнению некоторых. Но вот сейчас на лицо некая стагнация.
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XoVoS
1538499382
Слухи есть тренером будет З.З.
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zigbert
1538501915
Без особого блеска пока вкатывается в сезон Барселона. Результаты не впечатляют. Это не может не беспокоить руководство команды. Возможны кардинальные меры.
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Dizayner
1538554240
хм... конте?
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