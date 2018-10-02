«Барселона» может уволить Вальверде до конца года

Тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может лишиться своего поста до конца текущего года.

Несмотря на чемпионство каталонцев в прошлом сезоне, позиция специалиста вызывает сомнения после не слишком удачного старта нового чемпионата.

Будущее Вальверде может оказаться под серьезной угрозой, если результаты команды не улучшатся на следующей неделе.

«Если «Барселона» покажет плохой результат в матчах с «Тоттенхэмом» и «Валенсией», Вальверде может покинуть команду до Рождества.

Руководство клуба говорит, что результаты выходят из-под контроля», – сказал главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда.

После семи туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице, набрав 14 очков. Каталонцы не побеждают на протяжении трех матчей в Примере.