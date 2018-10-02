У Месси и Пике разлад в отношениях. Защитник обвинил аргентинца в избегании испанских СМИ

В «Барселоне» присутствует нездоровая обстановка. Сообщается, что в отношениях нападающего Лионеля Месси и защитника Жерара Пике полный разлад.

Отношения между давними партнерами ухудшились в свете последних неудачных результатов команды в Примере (две ничьи и одно поражение).

Пике обвиняет Месси в уклонении от общения с прессой. Испанцу не нравится, что аргентинец, будучи капитаном, редко общается со СМИ в неудачный для каталонцев период. Пике не понимает, почему Месси дает интервью только аргентинской прессе.

В свою очередь, Месси ранее обвинил Пике в плохой игре «Барселоны» в обороне.