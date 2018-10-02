Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • У Месси и Пике разлад в отношениях. Защитник обвинил аргентинца в избегании испанских СМИ

У Месси и Пике разлад в отношениях. Защитник обвинил аргентинца в избегании испанских СМИ

2 октября 2018, 13:20
9

В «Барселоне» присутствует нездоровая обстановка. Сообщается, что в отношениях нападающего Лионеля Месси и защитника Жерара Пике полный разлад.

Отношения между давними партнерами ухудшились в свете последних неудачных результатов команды в Примере (две ничьи и одно поражение).

Пике обвиняет Месси в уклонении от общения с прессой. Испанцу не нравится, что аргентинец, будучи капитаном, редко общается со СМИ в неудачный для каталонцев период. Пике не понимает, почему Месси дает интервью только аргентинской прессе.

В свою очередь, Месси ранее обвинил Пике в плохой игре «Барселоны» в обороне.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Пике Жерар
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zatonn
1538475969
Девочки, не ссорьтесь!)))) (С) Х/фильм Эльдара Рязанова "Гараж"
Ответить
KOLBIS
1538476234
Нашим бы их проблемы...С какой прессой общаться,а с какой нет...Клубам выжить бы некоторым...
Ответить
Лошак
1538476408
Инопланетный подготавливает почву для сваливания на родину.
Ответить
84aivengo
1538477361
**** друг другу набейте и начните о футболе думать
Ответить
compka
1538479551
это не тот ли защитник, что перед испанскими СМИ говорил об отделении Каталонии???
Ответить
zigbert
1538494137
На почве неудачной игры команды такое встречается часто.
Ответить
Cules2013
1538497048
Пока что это только на уровне слухов, но подобные вещи вполне могли произойти. И что дальше? Да, тёрки бывают, как и в любом коллективе, не без этого. А то, например, в реаловской раздевалке всегда прямо тишь да гладь)) По поводу претензий - они выглядят вполне обоснованными в обе стороны. Но, думаю, что игроки играют так, как их смог подготовить тренерский штаб.
Ответить
LERDAV.
1538657150
LERDAV.Опять на спортивном Бомбардире "фейка" про Месси и Пике, а почему то после забитых мячей оба обнимаються. Написали бы о прекрасной игре Тотрнхема с Барселоной и видео красивых 6 голов. ВОТ ФУТБОЛЬНАЯ ТЕМА БОМБАРДИРА. ЭТО был не просто футбол ,а наглядный урок как надо играть.
Ответить
Главные новости
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
15:25
1
Видео«Локомотив» показал последний день Батракова в клубе
15:10
3
Тарханов: «В СССР все было идеально»
14:56
5
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
2
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
8
Все новости
Все новости
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
Фото«Реал» представил еще одного новичка
Вчера, 21:59
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
Вчера, 16:50
2
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
Вчера, 16:08
Список самых дорогих клубов мира
Вчера, 13:45
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
Вчера, 01:25
1
«Барселона» взяла новый трофей
Вчера, 00:43
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
19 августа
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
19 августа
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
19 августа
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
19 августа
«Реал» презентовал нового главного тренера
19 августа
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
18 августа
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+