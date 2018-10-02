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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    У Месси и Пике разлад в отношениях. Защитник обвинил аргентинца в избегании испанских СМИ

    В «Барселоне» присутствует нездоровая обстановка. Сообщается, что в отношениях нападающего Лионеля Месси и защитника Жерара Пике полный разлад.

    Отношения между давними партнерами ухудшились в свете последних неудачных результатов команды в Примере (две ничьи и одно поражение).

    Пике обвиняет Месси в уклонении от общения с прессой. Испанцу не нравится, что аргентинец, будучи капитаном, редко общается со СМИ в неудачный для каталонцев период. Пике не понимает, почему Месси дает интервью только аргентинской прессе.

    В свою очередь, Месси ранее обвинил Пике в плохой игре «Барселоны» в обороне.

    Источник: AS

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    02.10.2018 13:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 4 октября 2018, 15:45

      LERDAV.Опять на спортивном Бомбардире "фейка" про Месси и Пике, а почему то после забитых мячей оба обнимаються. Написали бы о прекрасной игре Тотрнхема с Барселоной и видео красивых 6 голов. ВОТ ФУТБОЛЬНАЯ ТЕМА БОМБАРДИРА. ЭТО был не просто футбол ,а наглядный урок как надо играть.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 октября 2018, 19:17

      Пока что это только на уровне слухов, но подобные вещи вполне могли произойти. И что дальше? Да, тёрки бывают, как и в любом коллективе, не без этого. А то, например, в реаловской раздевалке всегда прямо тишь да гладь))
      По поводу претензий - они выглядят вполне обоснованными в обе стороны. Но, думаю, что игроки играют так, как их смог подготовить тренерский штаб.

      0
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 18:28

      На почве неудачной игры команды такое встречается часто.

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      Рейтинг: +1297

      compka 2 октября 2018, 14:25

      это не тот ли защитник, что перед испанскими СМИ говорил об отделении Каталонии???

      2
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      Рейтинг: +3022

      Dgad > compka 2 октября 2018, 15:55

      он самый)

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 октября 2018, 13:49

      **** друг другу набейте и начните о футболе думать

      2
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      Рейтинг: +161

      Лошак 2 октября 2018, 13:33

      Инопланетный подготавливает почву для сваливания на родину.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 октября 2018, 13:30

      Нашим бы их проблемы...С какой прессой общаться,а с какой нет...Клубам выжить бы некоторым...

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 2 октября 2018, 13:26

      Девочки, не ссорьтесь!)))) (С) Х/фильм Эльдара Рязанова "Гараж"

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