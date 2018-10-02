У Месси и Пике разлад в отношениях. Защитник обвинил аргентинца в избегании испанских СМИ

LERDAV.Опять на спортивном Бомбардире "фейка" про Месси и Пике, а почему то после забитых мячей оба обнимаються. Написали бы о прекрасной игре Тотрнхема с Барселоной и видео красивых 6 голов. ВОТ ФУТБОЛЬНАЯ ТЕМА БОМБАРДИРА. ЭТО был не просто футбол ,а наглядный урок как надо играть.
В «Барселоне» присутствует нездоровая обстановка. Сообщается, что в отношениях нападающего Лионеля Месси и защитника Жерара Пике полный разлад.
Отношения между давними партнерами ухудшились в свете последних неудачных результатов команды в Примере (две ничьи и одно поражение).
Пике обвиняет Месси в уклонении от общения с прессой. Испанцу не нравится, что аргентинец, будучи капитаном, редко общается со СМИ в неудачный для каталонцев период. Пике не понимает, почему Месси дает интервью только аргентинской прессе.
В свою очередь, Месси ранее обвинил Пике в плохой игре «Барселоны» в обороне.