Тренер «Янг Бойз»: «Разочарованы тем, что Роналду не сыграет»

Главный тренер «Янг Бойз» Херардо Сеоане разочарован тем, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не примет участие в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Португалец пропустит встречу из-за дисквалификации.

«Всем мы немного разочарованы тем, что Роналду не сыграет в этом матче. Мы действительно хотели встретиться с ним.

Но с Роналду или без него у «Ювентуса» практически нет недостатков», – заявил Сеоане.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Янг Бойз» состоится во вторник, 2 октября, в 19:55 по московскому времени.