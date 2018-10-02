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    Тренер «Янг Бойз»: «Разочарованы тем, что Роналду не сыграет»

    Главный тренер «Янг Бойз» Херардо Сеоане разочарован тем, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не примет участие в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Португалец пропустит встречу из-за дисквалификации.

    «Всем мы немного разочарованы тем, что Роналду не сыграет в этом матче. Мы действительно хотели встретиться с ним.

    Но с Роналду или без него у «Ювентуса» практически нет недостатков», – заявил Сеоане.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Янг Бойз» состоится во вторник, 2 октября, в 19:55 по московскому времени.

    Источник: L' Equipe

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    02.10.2018 08:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 17:46

      И не говорите. Разочарована вся Европа.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 2 октября 2018, 09:56

      ...не грусти коч,в ответном матче он передаст тебе ПРИВЕТ. Да и в этом матче за него ответят его одноклубники.

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