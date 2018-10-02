Бердыев: «Благодарим Акинфеева. Он правильно сделал, что ушел из сборной на пике карьеры»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился мнением о завершении международной карьеры Игоря Акинфеева.

– Долгие время место основного вратаря в сборной России было практически закрыто, но сегодня Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной. Будет ли это дополнительной мотивации для вратарей «Рубина»?

– Во-первых, мы искренне от имени тренерского состава хотим поблагодарить Игоря. Столько лет быть первым – это сумасшедшая психологическая нагрузка, и он ее выдержал. Безусловно, мог продолжать, но, видимо, правильно сделал, что ушел на пике карьеры. Теперь действительно конкуренция у всех вратарей высокая, потому что за Акинфеевым идет плеяда вратарей достаточно высокого уровня. Я согласен с вами, что стимул есть у вратарей из разных команд.

32-летний голкипер выступал за сборную России с 2004 года и провел 110 матчей, включая игры семи крупных турниров.

Ранее мнением об уходе Акинфеева поделились бывшие тренеры сборной Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Фабио Капелло. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев пошутил, что из-за новой пенсионной реформы вратарь принял решение слишком рано.

Президент РПЛ Сергей Прядкин сказал, что для Акинфеева открыты двери в сборную.

Акинфеев – феномен. Таких больше не будет