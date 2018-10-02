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    Бердыев: «Благодарим Акинфеева. Он правильно сделал, что ушел из сборной на пике карьеры»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился мнением о завершении международной карьеры Игоря Акинфеева.

    – Долгие время место основного вратаря в сборной России было практически закрыто, но сегодня Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной. Будет ли это дополнительной мотивации для вратарей «Рубина»?

    – Во-первых, мы искренне от имени тренерского состава хотим поблагодарить Игоря. Столько лет быть первым – это сумасшедшая психологическая нагрузка, и он ее выдержал. Безусловно, мог продолжать, но, видимо, правильно сделал, что ушел на пике карьеры. Теперь действительно конкуренция у всех вратарей высокая, потому что за Акинфеевым идет плеяда вратарей достаточно высокого уровня. Я согласен с вами, что стимул есть у вратарей из разных команд.

    32-летний голкипер выступал за сборную России с 2004 года и провел 110 матчей, включая игры семи крупных турниров.

    Ранее мнением об уходе Акинфеева поделились бывшие тренеры сборной Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Фабио Капелло. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев пошутил, что из-за новой пенсионной реформы вратарь принял решение слишком рано.

    Президент РПЛ Сергей Прядкин сказал, что для Акинфеева открыты двери в сборную.

    Акинфеев – феномен. Таких больше не будет

    Источник: ФК «Рубин»

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    02.10.2018 01:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 октября 2018, 09:42

      Все специалисты радостно вздохнули, но виду не показали.

      -1
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 2 октября 2018, 09:37

      ...Игорь,поддерживаю тебя и уважаю!!!(болельщик РУБИНа) А Курбан Бикеевич плохого никогда тебе не пожелает!!! Здоровья тебе и больше футбольных подвигов во славу нашего,РОССИЙСКОГО,футбола!!!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 октября 2018, 08:56

      Мало того, что И.Акинфеев правильно сделал, что ушел на пике
      карьеры, но и разумно поступил, чтобы не работать с таким тренером, как С.Черчесов.

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 2 октября 2018, 08:03

      Умение уйти во-время - тоже искусство.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 2 октября 2018, 07:27

      А мне мальчишка из Анжи понравился... Цепкий парнишка.. Может что-то вырастет из него...

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