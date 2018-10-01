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  • Хиддинк: «Акинфеев – один из величайших вратарей России всех времен»

Хиддинк: «Акинфеев – один из величайших вратарей России всех времен»

1 октября 2018, 21:15
5

Экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал уход вратаря Игоря Акинфеева из национальной команды.

«Я бы назвал его одним из самых талантливых вратарей, с которыми работал. Он обладает отличными навыками. Благодаря цепким рукам он мог легко заблокировать самый мощный удар.

Игорь — один из немногих голкиперов, кто может действовать в атаке. У него отличный удар с обеих ног, а также вброс мяча в игру. Но важнее всего, что он сильная личность, с прекрасным чувством юмора. Всегда с уважением относился к его мнению. Например, однажды он сказал мне, что на тренировочных сборах команды ему не нужен специальный тренер. Он сам был себе тренером.

Наряду с Львом Яшиным, Акинфеев является одним из величайших вратарей российского футбола всех времeн. Мне очень нравилось работать и разговаривать с этим харизматичным человеком. Он одно из самых замечательных воспоминаний в моей карьере!» — сказал Хиддинк.

Под руководством Хиддинка Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

Акинфеев – феномен. Таких больше не будет

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь Хиддинк Гус
Комментарии (5)
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neofizer
1538422227
хорошо и правильно сказал!
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vovan55
1538428156
гус иваныч - человек объективный...
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Патронташ
1538428839
Все понимаю.Хороший вратарь Акинфеев....Но до Яшина ему как до Луны. И попадание в ногу в матче с Испанией - свежо и приятно. Однако и вот эти 7 топ ошибок не забываемы. 7. Норвегия – Россия. 2004-й год. Махнул рукой мимо мяча Акинфеев запустил очень странный удар от полузащитника Мартина Андерсена. Удар из-за пределов штрафной. Игорь стоял в углу, в который летел мяч, но… 6. Англия – Россия. 2016-й год. Неправильный выбор позиции Акинфеев провёл великолепный матч с Англией на Евро, но в самый ответственный момент снова дрогнул. Игорь выстроил стенку из семи человек на опасный штрафной в исполнении Эрика Дайера, но сам почему-то за ней и спрятался. Более того, в момент удара он сделал шаг в сторону и пропустил достаточно нелепый для вратаря сборной гол. Это сложный удар, исполнительское мастерство Дайера на уровне, но Игорь ведь не во дворе играет? 5. Россия – Бельгия. 2010-й год. Пас Азару Товарищеский матч против сборной Бельгии в Воронеже. Город подарил футболистам аншлаг, а Акинфеев отправил посылку Эдену Азару. На второй минуте Игорь ужасно обработал мяч. Казалось бы, зачем рисковать – выбей в аут, на худой конец за лицевую… В итоге Азар не растерялся и сразу отпасовал мяч Лукаку, который забивал уже в пустые ворота. Акинфеев вернуться не успел. 4. Россия – Словакия. 2010-й год. Ногами лучше не играть Отборочный цикл Чемпионата Европы сборная России начала с обескураживающего поражения от Словакии. Банальная скидка назад от Березуцкого Акинфееву явно не понравилась. Игорь пнул мяч точно на ногу Мирославу Стоху. Через 10 секунд вратарь уже доставал мяч из сетки. 3. Россия – Алжир. Проклятый лазер Россия должна была только побеждать в игре с Алжиром, чтобы проходить в плей-офф Чемпионата мира. Всё шло по плану до очередной осечки Акинфеева. Игорь не только не силён в игре ногами, но и на выходах не блещет. Игорь после матча с Португалией на Кубке конфедераций сказал, что гол Роналду – его вина на 80 процентов. Здесь, пожалуй, 95. Ещё пять оставим на лазер от жестоких болельщиков сборной Алжира, но тут так и норовит вспомнить поговорку про плохого танцора. 2. Россия – Мексика. Кунг-фу Игорь России нужна была только победа в игре с Мексикой. Команда неплохо настроилась на второй тайм. Соперник фактически всем составом закрылся на своей половине поля. Бездумный удар вперёд от мексиканцев – лучшее свидетельство того, что Россия доминировала в эти минуты. Многие набросились на Васина после этой игры – мол, поставь спину, дел-то. Защитник, может быть, и сыграл бы до конца, но увидел вратаря, который на всех парах мчит к мячу. Плюс вполне вероятно, что голкипер скомандовал Васину, что он будет играть сам. В итоге Васин отдал инициативу в этом эпизоде Акинфееву, а вратарь исполнил роскошный элемент из единоборств. 1. Россия – Южная Корея. Горячий мяч Самый трагичный эпизод в карьере вратаря. Не сказать, что Россия играла против Южной Кореи с большим преимуществом, но вполне могла бы дожать азиатскую сборную, учитывая, что моментов у соперника практически и не было. Они и не нужны, когда любой удар в створ – гол. Ли Кьюн Хо послал мяч точно в руки Акинфееву, но вратарь не просто допустил ошибку, а преобразовал детский по силе удар в забитый мяч. Как бы плохо ни играла сборная России на том Чемпионате мира, проход в 1/8 финала мог бы случиться, если бы Игорь отбил детский удар и один раз сыграл на выходе...
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