Хиддинк: «Акинфеев – один из величайших вратарей России всех времен»

Экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал уход вратаря Игоря Акинфеева из национальной команды.

«Я бы назвал его одним из самых талантливых вратарей, с которыми работал. Он обладает отличными навыками. Благодаря цепким рукам он мог легко заблокировать самый мощный удар.



Игорь — один из немногих голкиперов, кто может действовать в атаке. У него отличный удар с обеих ног, а также вброс мяча в игру. Но важнее всего, что он сильная личность, с прекрасным чувством юмора. Всегда с уважением относился к его мнению. Например, однажды он сказал мне, что на тренировочных сборах команды ему не нужен специальный тренер. Он сам был себе тренером.



Наряду с Львом Яшиным, Акинфеев является одним из величайших вратарей российского футбола всех времeн. Мне очень нравилось работать и разговаривать с этим харизматичным человеком. Он одно из самых замечательных воспоминаний в моей карьере!» — сказал Хиддинк.

Под руководством Хиддинка Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

Акинфеев – феномен. Таких больше не будет