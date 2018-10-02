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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Депутат Свищев: «Учитывая пенсионную реформу, Акинфеев рановато ушел из сборной»

    Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал уход из сборной России вратаря Игоря Акинфеева.

    «Учитывая обновленное в России пенсионное законодательство, Игорь Акинфеев всe же рановато решил уйти из сборной, поспешил.

    Но если серьeзно, то его решение, безусловно, является решением сильного, уверенного человека и большого профессионала своего дела», — сказал представитель ЛДПР.

    Голкипер ЦСКА выступал на международном уровне с 2004 года и принял участие в четырех чемпионатах Европы, двух первенствах мира и одном Кубке конфедераций.

    Ранее мнением о завершении национальной карьеры Акинфеева поделились бывшие тренеры сборной Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Фабио Капелло.

    Акинфеев – феномен. Таких больше не будет

    Источник: Интерфакс

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    02.10.2018 00:22
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 октября 2018, 13:13

      На такие темы как пенсионная реформа шутить не стоит. Тем более депутатам.

      0
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      Рейтинг: +2990

      Валерий2705 2 октября 2018, 17:29

      Эй урод, это что повод для шуток?

      2
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 16:55

      Вот уж на кого не распространяется пенсионный возраст ,так это на депутатов. Трудяги.

      5
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      Рейтинг: +762

      sprint5 2 октября 2018, 14:41

      еще один прихлебатель лезет в чужую жизнь

      1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 2 октября 2018, 10:38

      Депунтанты ой как издеваются с россиян!!!

      1
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      Рейтинг: +459

      77SAM 2 октября 2018, 09:17

      Точно ЧЛЕН и не только комитета....

      1
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 2 октября 2018, 08:39

      Cвищёв-ты украл у всех пенсии...не оскорбляй Акинфеева и весь народ !

      3
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      Рейтинг: +862

      Jack24 2 октября 2018, 08:22

      вот и лицо нашего правительства, шутить вздумал

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 октября 2018, 07:16

      А вот депутатам надо на пенсию в 80 лет выходить и 15 лет перед пенсией на тракторе обязательные работы отрабатывать на селе, пахать на них надо...

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 октября 2018, 07:14

      Шутник, мля.

      4
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