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  • Депутат Свищев: «Учитывая пенсионную реформу, Акинфеев рановато ушел из сборной»

Депутат Свищев: «Учитывая пенсионную реформу, Акинфеев рановато ушел из сборной»

2 октября 2018, 00:22
21

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал уход из сборной России вратаря Игоря Акинфеева.

«Учитывая обновленное в России пенсионное законодательство, Игорь Акинфеев всe же рановато решил уйти из сборной, поспешил.

Но если серьeзно, то его решение, безусловно, является решением сильного, уверенного человека и большого профессионала своего дела», — сказал представитель ЛДПР.

Голкипер ЦСКА выступал на международном уровне с 2004 года и принял участие в четырех чемпионатах Европы, двух первенствах мира и одном Кубке конфедераций.

Ранее мнением о завершении национальной карьеры Акинфеева поделились бывшие тренеры сборной Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Фабио Капелло.

Акинфеев – феномен. Таких больше не будет

Источник: Интерфакс
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (21)
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BRO_football
1538429901
Заработанных в ЦСКА денег Акинфееву на всю пенсию хватит, ещё и на жену с детьми останется. Всё-таки не 15 тысяч рублей в месяц зарабатывает, как большинство россиян.
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Mario84
1538431143
Какие то клоуны у нас, а не депутаты. Кого то не того мы выбрали, а может за нас выбрали...
Ответить
Полная Канистра
1538443829
хе сравнил кресло с воротами да вам хоть до 100 сидеть в тепле ни когда не рано уходить
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ЮЗИК
1538448365
Что не депутат так идиот,поэтому так и живем
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kykyi
1538453696
Шутник, мля.
Ответить
пряник929
1538453794
А вот депутатам надо на пенсию в 80 лет выходить и 15 лет перед пенсией на тракторе обязательные работы отрабатывать на селе, пахать на них надо...
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Jack24
1538457755
вот и лицо нашего правительства, шутить вздумал
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САДЫЧОК
1538458751
Cвищёв-ты украл у всех пенсии...не оскорбляй Акинфеева и весь народ !
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zigbert
1538488521
Вот уж на кого не распространяется пенсионный возраст ,так это на депутатов. Трудяги.
Ответить
Валерий2705
1538490577
Эй урод, это что повод для шуток?
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