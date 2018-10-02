Депутат Свищев: «Учитывая пенсионную реформу, Акинфеев рановато ушел из сборной»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал уход из сборной России вратаря Игоря Акинфеева.

«Учитывая обновленное в России пенсионное законодательство, Игорь Акинфеев всe же рановато решил уйти из сборной, поспешил.

Но если серьeзно, то его решение, безусловно, является решением сильного, уверенного человека и большого профессионала своего дела», — сказал представитель ЛДПР.

Голкипер ЦСКА выступал на международном уровне с 2004 года и принял участие в четырех чемпионатах Европы, двух первенствах мира и одном Кубке конфедераций.

Ранее мнением о завершении национальной карьеры Акинфеева поделились бывшие тренеры сборной Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Фабио Капелло.

Акинфеев – феномен. Таких больше не будет