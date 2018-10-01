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  • Капелло: «Акинфеев – один из лучших, но Яшин для меня номер один. Помню его игру»

Капелло: «Акинфеев – один из лучших, но Яшин для меня номер один. Помню его игру»

1 октября 2018, 20:38
12

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал новость об уходе Игоря Акинфеева из национальной команды.

«Для меня Акинфеев – очень хороший голкипер. У него были проблемы с коленом. Ему было невозможно тренироваться в полную силу. Игорь — отличный человек. У него было отличное взаимодействие с защитниками, что я особенно ценил.

Не знаю точно, почему он решил завершить карьеру в сборной и сосредоточиться на клубе. Могу предположить, что ему стало труднее восстанавливаться после игры в сборной и возвращаться к выступлениям за ЦСКА. В клубе Акинфеев хочет быть лучше.

Как и все голкиперы, Игорь важен для команды. У соперника может быть всего шанс за игру – и вратарю в этот момент нужно не подвести. Он должен оставаться сосредоточенным вне зависимости от того, давят на его ворота или нет. На мой взгляд, Игорю это удавалось.

Сравним ли Акинфеев с Яшиным? Игорь – один из лучших, но Яшин для меня номер один. Помню его игру», – сказал Капелло.

Капелло возглавлял российскую сборную с июля 2012 по июль 2015 года. Daily Mail назвала итальянца самым высокооплачиваемым тренером на ЧМ-2014, где россияне не вышли из группы. Годовая зарплата специалиста составляла 6,7 миллиона фунтов.

За расторжение контракта с одностороннем порядке Капелло получил рекордную компенсацию в размере 15 миллионов евро.

Акинфеев – феномен. Таких больше не будет

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Акинфеев Игорь Капелло Фабио
Комментарии (12)
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KOLBIS
1538415805
У каждого времени будет своя легенда,пройдет время и может и про Игоря так будут говорить...Все рассудит время...
Ответить
XoVoS
1538416430
Яшин - это великий Яшин!
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Krd123
1538417284
Бесспорно Яшин, это эталон! Но Игорек герой своего времени, уступает Яшину во многом, но легенда!
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Vitaly1960
1538417405
Алло! Акинфеев жив! Почему все резко начали говорить о нём в прошедшем времени!
Ответить
84aivengo
1538417566
капелло-сучий потрох
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Рубик Докоян
1538419276
Вопрос не риторический. Парни, а вы видели игру Льва Ивановича сами лично или только повторяете чужие слова и мнение о нём. Я его видел с 1960г. и до его прощального матча в 1971г.
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Aviator
1538420943
*Игорь – один из лучших, но Яшин для меня номер один.* А Капелло для меня говнотренер номер один... снизу...
Ответить
ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1538438453
Если это говорит итальянец страны ,которая имеет Дзофа и Буфона....
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zigbert
1538486515
Яшин конечно вратарь №1. В современном мире выделяется Акинфеев.
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