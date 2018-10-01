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    Какой вы футболист?

    Капелло: «Акинфеев – один из лучших, но Яшин для меня номер один. Помню его игру»

    Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал новость об уходе Игоря Акинфеева из национальной команды.

    «Для меня Акинфеев – очень хороший голкипер. У него были проблемы с коленом. Ему было невозможно тренироваться в полную силу. Игорь — отличный человек. У него было отличное взаимодействие с защитниками, что я особенно ценил.

    Не знаю точно, почему он решил завершить карьеру в сборной и сосредоточиться на клубе. Могу предположить, что ему стало труднее восстанавливаться после игры в сборной и возвращаться к выступлениям за ЦСКА. В клубе Акинфеев хочет быть лучше.

    Как и все голкиперы, Игорь важен для команды. У соперника может быть всего шанс за игру – и вратарю в этот момент нужно не подвести. Он должен оставаться сосредоточенным вне зависимости от того, давят на его ворота или нет. На мой взгляд, Игорю это удавалось.

    Сравним ли Акинфеев с Яшиным? Игорь – один из лучших, но Яшин для меня номер один. Помню его игру», – сказал Капелло.

    Капелло возглавлял российскую сборную с июля 2012 по июль 2015 года. Daily Mail назвала итальянца самым высокооплачиваемым тренером на ЧМ-2014, где россияне не вышли из группы. Годовая зарплата специалиста составляла 6,7 миллиона фунтов.

    За расторжение контракта с одностороннем порядке Капелло получил рекордную компенсацию в размере 15 миллионов евро.

    Акинфеев – феномен. Таких больше не будет

    Источник: Sport24

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    01.10.2018 20:38
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 16:21

      Яшин конечно вратарь №1. В современном мире выделяется Акинфеев.

      2
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 2 октября 2018, 03:00

      Если это говорит итальянец страны ,которая имеет Дзофа и Буфона....

      0
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      Рейтинг: +148

      Aviator 1 октября 2018, 22:09

      *Игорь – один из лучших, но Яшин для меня номер один.* А Капелло для меня говнотренер номер один... снизу...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 октября 2018, 21:41

      Вопрос не риторический. Парни, а вы видели игру Льва Ивановича сами лично или только повторяете чужие слова и мнение о нём. Я его видел с 1960г. и до его прощального матча в 1971г.

      3
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Рубик Докоян 1 октября 2018, 21:48

      Везёт..

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Рубик Докоян 1 октября 2018, 22:26

      Ретро матчи я смотрел только по экрану, интересно конечно в живую увидеть советскую классику, когда играли за Имя, а не за нули в контракте..

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > AHTUNGBOL 1 октября 2018, 22:32

      Тот случай, когда можно сказать : " Мои года моё богатство !" ))) Многих звезд не только мирового футбола удалось посмотреть, поскольку спортом интересуюсь и занимался сам с раннего детства, но и в других видах спорта.

      4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 октября 2018, 21:12

      капелло-сучий потрох

      0
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 1 октября 2018, 21:10

      Алло! Акинфеев жив! Почему все резко начали говорить о нём в прошедшем времени!

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      Рейтинг: +597

      Krd123 1 октября 2018, 21:08

      Бесспорно Яшин, это эталон! Но Игорек герой своего времени, уступает Яшину во многом, но легенда!

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      Рейтинг: +260

      XoVoS 1 октября 2018, 20:53

      Яшин - это великий Яшин!

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 1 октября 2018, 20:43

      У каждого времени будет своя легенда,пройдет время и может и про Игоря так будут говорить...Все рассудит время...

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