Капелло: «Акинфеев – один из лучших, но Яшин для меня номер один. Помню его игру»

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал новость об уходе Игоря Акинфеева из национальной команды.

«Для меня Акинфеев – очень хороший голкипер. У него были проблемы с коленом. Ему было невозможно тренироваться в полную силу. Игорь — отличный человек. У него было отличное взаимодействие с защитниками, что я особенно ценил.

Не знаю точно, почему он решил завершить карьеру в сборной и сосредоточиться на клубе. Могу предположить, что ему стало труднее восстанавливаться после игры в сборной и возвращаться к выступлениям за ЦСКА. В клубе Акинфеев хочет быть лучше.

Как и все голкиперы, Игорь важен для команды. У соперника может быть всего шанс за игру – и вратарю в этот момент нужно не подвести. Он должен оставаться сосредоточенным вне зависимости от того, давят на его ворота или нет. На мой взгляд, Игорю это удавалось.

Сравним ли Акинфеев с Яшиным? Игорь – один из лучших, но Яшин для меня номер один. Помню его игру», – сказал Капелло.

Капелло возглавлял российскую сборную с июля 2012 по июль 2015 года. Daily Mail назвала итальянца самым высокооплачиваемым тренером на ЧМ-2014, где россияне не вышли из группы. Годовая зарплата специалиста составляла 6,7 миллиона фунтов.

За расторжение контракта с одностороннем порядке Капелло получил рекордную компенсацию в размере 15 миллионов евро.

Акинфеев – феномен. Таких больше не будет