Прядкин: «Акинфеев еще многого добьется. Двери в сборную для него всегда открыты»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением об уходе Игоря Акинфеева из сборной России.

Вратарь выступал за национальную команду с 2004 года и принял участие в семи крупных турнирах.

«Знаю Акинфеева с 2005 года. Своей игрой в сборной и футбольном клубе ЦСКА он давно заслуживает почет и уважение.

Уверен, что Игорь еще многого добьется. Двери в сборную для него всегда открыты», – сказал Прядкин.

В текущем клубном сезоне 32-летний игрок принял участие в 11-ти играх всех турниров.

Ранее на решение Акинфеева покинуть команду отреагировали бывшие тренеры сборной Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Фабио Капелло. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев пошутил, что на фоне новой пенсионной реформы россиянин принял решение слишком рано.

Акинфеев – феномен. Таких больше не будет