Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Прядкин: «Акинфеев еще многого добьется. Двери в сборную для него всегда открыты»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением об уходе Игоря Акинфеева из сборной России.

    Вратарь выступал за национальную команду с 2004 года и принял участие в семи крупных турнирах.

    «Знаю Акинфеева с 2005 года. Своей игрой в сборной и футбольном клубе ЦСКА он давно заслуживает почет и уважение.

    Уверен, что Игорь еще многого добьется. Двери в сборную для него всегда открыты», – сказал Прядкин.

    В текущем клубном сезоне 32-летний игрок принял участие в 11-ти играх всех турниров.

    Ранее на решение Акинфеева покинуть команду отреагировали бывшие тренеры сборной Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Фабио Капелло. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев пошутил, что на фоне новой пенсионной реформы россиянин принял решение слишком рано.

    Акинфеев – феномен. Таких больше не будет

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2018 01:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 17:03

      Историю с Игнашевичем еще никто не забыл.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 октября 2018, 09:43

      Посмотрим, чего добьется с Реалом.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11