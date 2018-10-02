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Зе Луиш – в инстаграме Ещенко: «Очень скучаю по тебе»

2 октября 2018, 01:31
13

Нападающий «Спартака» Зе Луиш прокомментировал фотографию одноклубника Андрея Ещенко, на которой россиянин запечатлен с женой.

«Это лучшее что было у меня в жизни», – подписал инстаграм-пост Ещенко.

«Моя жена – моя жизнь... Очень скучаю по тебе», – прокомментировал запись кабо-вердианец.

Напомним, 18 сентября Зе Луиш вместе с Ещенко и Денисом Глушаковым были отстранены от тренировок c основным составом красно-белых.

Накануне футболисты лайкнули запись артиста Дмитрия Назарова, который раскритиковал главного тренера команды Массимо Карреру.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Зе Луиш
Комментарии (13)
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Parker8
1538433192
Так чья она жена, Зе Луиша или Ещенко? Или в Спартаке коммунизм?
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Топс7
1538436924
Так а Зе за что отстранили???
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Superviser77
1538438829
Вот ты и спалился)_)))
Ответить
footbalist1985
1538451671
ИСААТАТ
Ответить
prezent2017
1538462569
Такая уж любовь у них.
Ответить
Pro100Kid
1538463234
«Это лучшее что было у меня в жизни», – подписал инстаграм-пост Ещенко.Почему было?...
Ответить
RomaDassler
1538468897
Когда это Зе отстраняли от тренировок?что за бред пишите
Ответить
Дедуктор
1538489565
Что там в этом Спартаке за сброд собрали? Шваль сплошная. Минимум, 50% команды надо отчислить. Причем, делать это надо было вчера.
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zigbert
1538489826
Теперь надо ждать что лайкнули все футболисты в том числе и Каррера.
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