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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Зе Луиш – в инстаграме Ещенко: «Очень скучаю по тебе»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш прокомментировал фотографию одноклубника Андрея Ещенко, на которой россиянин запечатлен с женой.

    «Это лучшее что было у меня в жизни», – подписал инстаграм-пост Ещенко.

    «Моя жена – моя жизнь... Очень скучаю по тебе», – прокомментировал запись кабо-вердианец.

    Напомним, 18 сентября Зе Луиш вместе с Ещенко и Денисом Глушаковым были отстранены от тренировок c основным составом красно-белых.

    Накануне футболисты лайкнули запись артиста Дмитрия Назарова, который раскритиковал главного тренера команды Массимо Карреру.

    Источник: Instagram

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    02.10.2018 01:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 17:17

      Теперь надо ждать что лайкнули все футболисты в том числе и Каррера.

      1
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 2 октября 2018, 17:12

      Что там в этом Спартаке за сброд собрали? Шваль сплошная. Минимум, 50% команды надо отчислить. Причем, делать это надо было вчера.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      RomaDassler 2 октября 2018, 11:28

      Когда это Зе отстраняли от тренировок?что за бред пишите

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 2 октября 2018, 09:53

      «Это лучшее что было у меня в жизни», – подписал инстаграм-пост Ещенко.Почему было?...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 октября 2018, 09:42

      Такая уж любовь у них.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      footbalist1985 2 октября 2018, 06:41

      ИСААТАТ

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 2 октября 2018, 03:07

      Вот ты и спалился)_)))

      0
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      Рейтинг: +93

      Топс7 2 октября 2018, 02:35

      Так а Зе за что отстранили???

      0
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      Рейтинг: +226

      Parker8 2 октября 2018, 01:33

      Так чья она жена, Зе Луиша или Ещенко? Или в Спартаке коммунизм?

      2
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      Рейтинг: +862

      Jack24 > Parker8 2 октября 2018, 08:37

      а причем тут коммунизм?

      3
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      Рейтинг: +226

      Parker8 > Jack24 2 октября 2018, 12:42

      Все общее, включая жен

      0
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      Рейтинг: +862

      Jack24 > Parker8 2 октября 2018, 13:04

      насколько я знаю, жены все таки у каждого были свои)))

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