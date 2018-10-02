Зе Луиш – в инстаграме Ещенко: «Очень скучаю по тебе»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш прокомментировал фотографию одноклубника Андрея Ещенко, на которой россиянин запечатлен с женой.

«Это лучшее что было у меня в жизни», – подписал инстаграм-пост Ещенко.

«Моя жена – моя жизнь... Очень скучаю по тебе», – прокомментировал запись кабо-вердианец.

Напомним, 18 сентября Зе Луиш вместе с Ещенко и Денисом Глушаковым были отстранены от тренировок c основным составом красно-белых.

Накануне футболисты лайкнули запись артиста Дмитрия Назарова, который раскритиковал главного тренера команды Массимо Карреру.