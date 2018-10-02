Уремович: «С такими результатами «Рубин» попадет в Лигу Европы или даже Лигу чемпионов»

Защитник «Рубина» Филип Уремович подвел итог победе над «Крыльями Советов» (2:1) в игре 9-го тура чемпионата России.

«Чувствую себя счастливым. Победа на последних секундах всегда приносит лучшие эмоции. Мы показали характер, показали свою игру. Нам нужно и дальше показывать такой футбол. Хотелось бы продолжить победную серию.



Сейчас мы можем быть выше или ниже в турнирной таблице. Но мы все надеемся, что с такими результатами окажемся в зоне Лиги Европы или, может, даже Лиги чемпионов», — сказал игрок.

Команда Курбана Бердыева набрала 14 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице.