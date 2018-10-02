Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Уремович: «С такими результатами «Рубин» попадет в Лигу Европы или даже Лигу чемпионов»

    Защитник «Рубина» Филип Уремович подвел итог победе над «Крыльями Советов» (2:1) в игре 9-го тура чемпионата России.

    «Чувствую себя счастливым. Победа на последних секундах всегда приносит лучшие эмоции. Мы показали характер, показали свою игру. Нам нужно и дальше показывать такой футбол. Хотелось бы продолжить победную серию.

    Сейчас мы можем быть выше или ниже в турнирной таблице. Но мы все надеемся, что с такими результатами окажемся в зоне Лиги Европы или, может, даже Лиги чемпионов», — сказал игрок.

    Команда Курбана Бердыева набрала 14 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице.

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2018 00:48
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 2 октября 2018, 17:42

      Интересно, а если вдруг на последней минуте случайно забил не Рубин, а Крысы, что бы он запел?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 > Grey33 2 октября 2018, 19:02

      Наверное прибежал-бы к тебе..,в жилетку поплакаться.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 17:01

      Дерзайте, все в ваших руках.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 2 октября 2018, 07:30

      Ну это ты на эмоциях конечно выдал.Рано еще рубину в Еврокубках играть,обрастите "жирком" сначала,а позориться там и без вас есть кому.)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > rubinovyi2 2 октября 2018, 10:20

      Частично с тобой согласен! У Рубина заиграно 19 человек из них 2 вратаря. 5 полузащитников и 3 нападающих. Думаю зимой будут ещё усиливаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 2 октября 2018, 06:26

      Какая вам Лига?
      После забитого гола бросаете играть и уходите в оборону.. Всё решается в конце матча.. Вчера повезло, но это было только вчера.. Чаще бывают серые ничейки, с которыми Рубина быть чуть выше зоны переходных матчей..
      Нет в Рубине характера победителей и в этом вся проблема

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 2 октября 2018, 03:01

      Ой-ли? Не рановато-ли? Как говорится, не говори "гоп", хотя я тоже об этом мечтаю, но лучше тише, про себя....

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11