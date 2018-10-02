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  • Уремович: «С такими результатами «Рубин» попадет в Лигу Европы или даже Лигу чемпионов»

Уремович: «С такими результатами «Рубин» попадет в Лигу Европы или даже Лигу чемпионов»

2 октября 2018, 00:48
7

Защитник «Рубина» Филип Уремович подвел итог победе над «Крыльями Советов» (2:1) в игре 9-го тура чемпионата России.

«Чувствую себя счастливым. Победа на последних секундах всегда приносит лучшие эмоции. Мы показали характер, показали свою игру. Нам нужно и дальше показывать такой футбол. Хотелось бы продолжить победную серию.

Сейчас мы можем быть выше или ниже в турнирной таблице. Но мы все надеемся, что с такими результатами окажемся в зоне Лиги Европы или, может, даже Лиги чемпионов», — сказал игрок.

Команда Курбана Бердыева набрала 14 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Крылья Советов Уремович Филип
Комментарии (7)
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арейская
1538438513
Ой-ли? Не рановато-ли? Как говорится, не говори "гоп", хотя я тоже об этом мечтаю, но лучше тише, про себя....
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семёнычев
1538450812
Какая вам Лига? После забитого гола бросаете играть и уходите в оборону.. Всё решается в конце матча.. Вчера повезло, но это было только вчера.. Чаще бывают серые ничейки, с которыми Рубина быть чуть выше зоны переходных матчей.. Нет в Рубине характера победителей и в этом вся проблема
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rubinovyi2
1538454658
Ну это ты на эмоциях конечно выдал.Рано еще рубину в Еврокубках играть,обрастите "жирком" сначала,а позориться там и без вас есть кому.)
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zigbert
1538488901
Дерзайте, все в ваших руках.
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Grey33
1538491378
Интересно, а если вдруг на последней минуте случайно забил не Рубин, а Крысы, что бы он запел?
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