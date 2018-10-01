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    Какой вы футболист?

    Бердыев о победе над «Крыльями Советов»: «Играли равные команды. Обе умеют закрываться»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал комментарий после победы над «Крыльями Советов» в матче 9-го тура чемпионата России.

    «Не могу сказать, была ли игра рукой у «Крыльев Советов» в конце матча. Что касается гола Канунникова, то показалось, что офсайд был. Но сложно судить.

    Сегодня играли две равные команды. Не было много моментов. Обе команды умеют закрываться. Вскрыть оборону тяжеловато. Рад, что забили в концовке.

    Напомним, решающий мяч в казанском матче забил нападающий Сердар Азмун. Игрок сборной Ирана отличился на четвертой добавленной минуте.

    «Рубин» поднялся на шестое место в турнирной таблице.

    Источник: Р-Спорт

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    01.10.2018 23:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 2 октября 2018, 00:05

      Все больше наш футбол превращается в автобусное депо. Сами не играют и другим не дают. Надежда на то, чтобы выскочить из автобуса и забить шальной гол. Тактика на грани фантастики, но иногда еще и прокатывает.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 1 октября 2018, 23:41

      Насчёт играли можно поспорить, а вот то, что двери в своих автобусах умеют закрывать и те и те, никто не сомневается...

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