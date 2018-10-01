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  • Бердыев о победе над «Крыльями Советов»: «Играли равные команды. Обе умеют закрываться»

Бердыев о победе над «Крыльями Советов»: «Играли равные команды. Обе умеют закрываться»

1 октября 2018, 23:15
2

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал комментарий после победы над «Крыльями Советов» в матче 9-го тура чемпионата России.

«Не могу сказать, была ли игра рукой у «Крыльев Советов» в конце матча. Что касается гола Канунникова, то показалось, что офсайд был. Но сложно судить.

Сегодня играли две равные команды. Не было много моментов. Обе команды умеют закрываться. Вскрыть оборону тяжеловато. Рад, что забили в концовке.

Напомним, решающий мяч в казанском матче забил нападающий Сердар Азмун. Игрок сборной Ирана отличился на четвертой добавленной минуте.

«Рубин» поднялся на шестое место в турнирной таблице.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Рубин Крылья Советов Бердыев Курбан
Комментарии (2)
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AHTUNGBOL
1538426464
Насчёт играли можно поспорить, а вот то, что двери в своих автобусах умеют закрывать и те и те, никто не сомневается...
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Т34
1538427907
Все больше наш футбол превращается в автобусное депо. Сами не играют и другим не дают. Надежда на то, чтобы выскочить из автобуса и забить шальной гол. Тактика на грани фантастики, но иногда еще и прокатывает.
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