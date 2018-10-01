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    Какой вы футболист?

    Акинфеев, Габулов и Чанов откроют вратарскую школу

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов сообщил об открытии школы для голкиперов. Помогать ему будут экс-вратарь «Динамо» Владимир Габулов и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

    «Будет открываться вратарская школа. Там всего три человека будут руководить школой – Габулов, Акинфеев, Чанов. Хотим построить школу, чтобы остались наши имена. Я буду тренировать, ребята – проводить мастер-классы. А потом так же вольются в систему тренировок. Надо отдать должное президенту реутовского «Приолита» Алиферову. Документы уже получены. Открыть школу хотим самое позднее через месяц.

    Отечественная школа отличается надежностью, без «рисовок». Лев Иванович [Яшин] внес новшества в игру вратаря – до него никто так не играл руками. Нойер тоже заиграл по-новому – ногами (пусть сейчас у него что-то не получается), открывания, даже бросая ворота.

    Игорь тоже сделал свой вклад. Он показал: необязательно летать, прыгать. Достаточно иметь быстрые ноги и добегать до мяча, и полеты становятся необязательны.

    Такие вратари, как Лев Иванович Яшин, Ринат Дасаев, не буду сбрасывать со счетов и нашу фамилию… Не каждый год рождаются такие вратари. Да, сборная СССР достигала большего, выигрывала. А Лев Иванович создал вратарскую школу, от которой мы шагаем», – сказал Чанов.

    Источник: Sport24

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    01.10.2018 14:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +96

      vlad10180v 1 октября 2018, 19:43

      успехов вам!!!

      0
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      Рейтинг: +33530

      oyabun 1 октября 2018, 19:22

      Удачи вам, парни, в столь нужном деле!

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 1 октября 2018, 19:04

      габулыч точно напомогает

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