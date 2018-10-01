Акинфеев, Габулов и Чанов откроют вратарскую школу

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов сообщил об открытии школы для голкиперов. Помогать ему будут экс-вратарь «Динамо» Владимир Габулов и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Будет открываться вратарская школа. Там всего три человека будут руководить школой – Габулов, Акинфеев, Чанов. Хотим построить школу, чтобы остались наши имена. Я буду тренировать, ребята – проводить мастер-классы. А потом так же вольются в систему тренировок. Надо отдать должное президенту реутовского «Приолита» Алиферову. Документы уже получены. Открыть школу хотим самое позднее через месяц.

Отечественная школа отличается надежностью, без «рисовок». Лев Иванович [Яшин] внес новшества в игру вратаря – до него никто так не играл руками. Нойер тоже заиграл по-новому – ногами (пусть сейчас у него что-то не получается), открывания, даже бросая ворота.

Игорь тоже сделал свой вклад. Он показал: необязательно летать, прыгать. Достаточно иметь быстрые ноги и добегать до мяча, и полеты становятся необязательны.

Такие вратари, как Лев Иванович Яшин, Ринат Дасаев, не буду сбрасывать со счетов и нашу фамилию… Не каждый год рождаются такие вратари. Да, сборная СССР достигала большего, выигрывала. А Лев Иванович создал вратарскую школу, от которой мы шагаем», – сказал Чанов.