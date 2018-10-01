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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Нигматуллин: «За позицию вратаря в сборной можно не беспокоиться. Есть Лунев»

    Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался по поводу ухода из национальной команды вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

    Сегодня 32-летний футболист объявил о завершении международной карьеры.

    «Это взвешенное решение, и возникло оно не просто так. Травмы дают о себе знать, и справляться с работой в ЦСКА и сборной не так уж и просто. Его решение нужно уважать, поблагодарить за прекрасное выступление.

    Сложно будет кому-то повторить такую стабильность в сборной. Но время идет, моложе никто не становится. Поэтому нужно давать дорогу молодым, сейчас есть Лунев, который хорошо отыграл в Лиге наций и показывает хорошую игру в Санкт-Петербурге. За пост номер один можно быть спокойным.

    Есть все возможности у других вратарей справиться со всеми задачами в сборной. Это и Лунев, и Гилерме, и Шунин. Не вижу никаких проблем. К тому же Акинфеев на хорошей ноте уходит после прекрасного выступления на чемпионате мира», – сказал Нигматуллин.

    Какой мы запомним эпоху Акинфеева

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2018 13:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 13:19

      Вратарская позиция не вызывает опасения.

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      Рейтинг: +1532

      starche 1 октября 2018, 19:47

      Это да.

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 1 октября 2018, 17:04

      При всем уважении, даже не рядом. Хорошие ребята, но даже близко не стоят.

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      Рейтинг: +1702

      altezzik 1 октября 2018, 14:58

      А еще есть Селихов, Беленов, Крицюк, Синицын... с вратарями действительно проблем нет

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 1 октября 2018, 13:49

      И ещё земляк Габулов! *

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