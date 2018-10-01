Нигматуллин: «За позицию вратаря в сборной можно не беспокоиться. Есть Лунев»

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался по поводу ухода из национальной команды вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Сегодня 32-летний футболист объявил о завершении международной карьеры.

«Это взвешенное решение, и возникло оно не просто так. Травмы дают о себе знать, и справляться с работой в ЦСКА и сборной не так уж и просто. Его решение нужно уважать, поблагодарить за прекрасное выступление.

Сложно будет кому-то повторить такую стабильность в сборной. Но время идет, моложе никто не становится. Поэтому нужно давать дорогу молодым, сейчас есть Лунев, который хорошо отыграл в Лиге наций и показывает хорошую игру в Санкт-Петербурге. За пост номер один можно быть спокойным.

Есть все возможности у других вратарей справиться со всеми задачами в сборной. Это и Лунев, и Гилерме, и Шунин. Не вижу никаких проблем. К тому же Акинфеев на хорошей ноте уходит после прекрасного выступления на чемпионате мира», – сказал Нигматуллин.

Какой мы запомним эпоху Акинфеева