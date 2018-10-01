Месси: «В прошлом году мы мало пропускали, но теперь нам забивают с первой попытки»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об игре команды.

«Мы не беспокоимся, потому что сезон длинный и только начался. Но мы злимся на последние результаты.

Против «Леганеса» мы играли хорошо в первом тайме и проиграли, с «Атлетиком» мы создали много моментов, но не победили.

Мы понимаем, что должны надежнее играть в обороне. В прошлом году мы мало пропускали, но теперь команды забивают нам с первой попытки. Мы не можем позволить себе пропускать в каждом матче. Мы должны улучшить игру и стать сильнее в обороне», – сказал Месси.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Примеры с 14-ю очками.