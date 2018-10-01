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    Какой вы футболист?

    Месси: «В прошлом году мы мало пропускали, но теперь нам забивают с первой попытки»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об игре команды.

    «Мы не беспокоимся, потому что сезон длинный и только начался. Но мы злимся на последние результаты.

    Против «Леганеса» мы играли хорошо в первом тайме и проиграли, с «Атлетиком» мы создали много моментов, но не победили.

    Мы понимаем, что должны надежнее играть в обороне. В прошлом году мы мало пропускали, но теперь команды забивают нам с первой попытки. Мы не можем позволить себе пропускать в каждом матче. Мы должны улучшить игру и стать сильнее в обороне», – сказал Месси.

    «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Примеры с 14-ю очками.

    Источник: Skysports

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    01.10.2018 00:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 октября 2018, 09:50

      Пи ке сдал в последнее время...всё наладится

      0
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      Рейтинг: +161

      Лошак 1 октября 2018, 09:37

      Пора инопланетному переквалифицироваться в беки.

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 1 октября 2018, 07:44

      Да

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 1 октября 2018, 07:19

      Месси прав но стоит отметить и то что и атака не блестит ..8 голов Уэске и всё .. остальное уже в конце когда соперник откроется ..а если не удается забить первыми то все ..

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      Рейтинг: +392

      A-Den 1 октября 2018, 06:05

      Ну рано или поздно должны были приспасабливаться

      0
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      Рейтинг: +93

      Топс7 1 октября 2018, 00:37

      Молодцы

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