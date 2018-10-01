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  • Месси: «В прошлом году мы мало пропускали, но теперь нам забивают с первой попытки»

Месси: «В прошлом году мы мало пропускали, но теперь нам забивают с первой попытки»

1 октября 2018, 00:35
6

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об игре команды.

«Мы не беспокоимся, потому что сезон длинный и только начался. Но мы злимся на последние результаты.

Против «Леганеса» мы играли хорошо в первом тайме и проиграли, с «Атлетиком» мы создали много моментов, но не победили.

Мы понимаем, что должны надежнее играть в обороне. В прошлом году мы мало пропускали, но теперь команды забивают нам с первой попытки. Мы не можем позволить себе пропускать в каждом матче. Мы должны улучшить игру и стать сильнее в обороне», – сказал Месси.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Примеры с 14-ю очками.

Источник: Skysports
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (6)
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Топс7
1538343429
Молодцы
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A-Den
1538363141
Ну рано или поздно должны были приспасабливаться
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Football06
1538367578
Месси прав но стоит отметить и то что и атака не блестит ..8 голов Уэске и всё .. остальное уже в конце когда соперник откроется ..а если не удается забить первыми то все ..
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Александр ЗА
1538369067
Да
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Лошак
1538375825
Пора инопланетному переквалифицироваться в беки.
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С-Пб on-line
1538376620
Пи ке сдал в последнее время...всё наладится
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