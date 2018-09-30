Карпин: «Победа над «Спартаком»? Нам надо еще очков 20 набрать, чтобы не вылететь из РПЛ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

«Не знал, что «Ростов» никогда не обыгрывал с в гостях «Спартак». Любая серия прерывается. Вот и эта прервалась.

Ионов здорово отработал. Мы хотели с нашим планом выиграть игру. Выпускали два свежих нападающих, и этот план сработал. Глобальных проблем в игре не было, но при стандартах напряженность была, хоть и разбирали эти моменты перед матчем.

Результатом довольны, но в отдельных моментах есть, над чем работать: в обороне была нервозность, и в контратаках можно было действовать лучше. Нам надо еще очков 20 набрать, чтобы не вылететь из РПЛ», – сказал Карпин.

Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?