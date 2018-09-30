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  • Карпин: «Победа над «Спартаком»? Нам надо еще очков 20 набрать, чтобы не вылететь из РПЛ»

Карпин: «Победа над «Спартаком»? Нам надо еще очков 20 набрать, чтобы не вылететь из РПЛ»

30 сентября 2018, 21:18
16

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

«Не знал, что «Ростов» никогда не обыгрывал с в гостях «Спартак». Любая серия прерывается. Вот и эта прервалась.

Ионов здорово отработал. Мы хотели с нашим планом выиграть игру. Выпускали два свежих нападающих, и этот план сработал. Глобальных проблем в игре не было, но при стандартах напряженность была, хоть и разбирали эти моменты перед матчем.

Результатом довольны, но в отдельных моментах есть, над чем работать: в обороне была нервозность, и в контратаках можно было действовать лучше. Нам надо еще очков 20 набрать, чтобы не вылететь из РПЛ», – сказал Карпин.

Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Карпин Валерий
Комментарии (16)
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латунный
1538331561
красавчик
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Krossmen73
1538331702
Георгич как всегда в своём юморном амплуа.Если всё будет нормально и Ростов будет так же играть как и сейчас,то место в тройке не будет такой уж и фантастикой.По крайней мере в зону еврокубков дончане попасть должны.
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amazonaws
1538331931
Это второе ПОДРЯД поражение Спартака в этом сезоне. Проиграли Ахмату и Ростову на своём поле. Игра против Спартака очень важна для Карпина, как тренера и как бывшего спартаковца. Победа над Спартаком прибавит Валерию положительных эмоций и поднимет его РЭНОМЭ в глазах футбольной общественности. *** Оцените статистику матча. Удары - 5:7; Удары в створ – 0:4; Ни одного удара в створ ворот Ростова у Спартака за всю игру!!! Вратарь Илья Абаев явно скучал и наблюдал за слабой атакующей игрой спартаковцев. Как с такой безобразной игрой без ударов по воротам Спартаку можно выиграть??? Сэйвы – 3:0 Максименко три раза спасал Спартак от гола ростовчан. Владение мячом – 60%:40%. Спартак владел, а Ростов умело оборонялся и не позволял сопернику бить по своим воротам. Ростов хорошо смотрелся в игре на фоне слабо и безззубо атакующего Спартака. *** Оцените замену Карпина. 65 мин. Вместо Алексея Ионова на поле выходит бывший спартаковец Александр Зуев. 67 мин. Г-О-О-О-Л в ворота Спартака!!! Забивает Зуев! Счёт в матче открыт. Есть 0:1 в пользу Ростова и Карпина! Организовали ростовчане стремительную контратаку в формате "3 в 1", в рамках которого выскочили Кьяртанссон, Калачёв и Зуев на Рассказова с Максименко. Разыграла следом эта троица комбинацию как по нотам. Выскочил 10-й номер ростовчан на свидание с кипером хозяев. Ударил по воротам, но попал в стойку. Затем Зуев первым успел на добивание и закатил мяч в уже пустые спартаковские ворота! *** Ростовчане вышли на третье место, опередив Спартак и ЦСКА! Поздравляем ростовчан и Карпина с победой! Спартак не горюй. Надо лучше готовиться.
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Рубик Докоян
1538332108
Подобные победы вдохновляют команду, придают уверенности игрокам. Потом уже можно ставить и более высокие задачи по ходу чемпионата.
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portero
1538332664
молодца Валера ! давай дальше в еврокубки и там чуток пошуми
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alex1951
1538333039
Злорадствует.Чем же ему Спартак не угодил? Победил,так не гоношись. Вы все одно дело делаете. Тебе сегодня повезло,ему завтра.
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bset
1538333735
Карпин нашел свою команду похоже. В ЛЕ можно спокойно попадать.
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prezent2017
1538335629
Ростов куда организованнее свинарника был.
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vgarakh
1538380800
Молодец Гергиевич! С юмором у тебя все в порядке!
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zigbert
1538463665
Игра была равная. Ростов подловил на контратаке.
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