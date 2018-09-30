Фалькао: «Монако» ужасно стартовал в Лиге 1»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао прокомментировал старт сезона в исполнении красно-белых. Команда идет в зоне переходных матчей.

«Начало чемпионата выдалось ужасным. Нам не удалось быть столь эффективными, как ожидалось, и мы не могли хорошо защищаться.

Мы не можем продолжать в таком духе. Нужно поднять головы, на следующей неделе мы должны показать хороший результат в игре против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов», – сказал колумбиец.

За «Монако» выступает Александр Головин.

«Монако» – кошмар. Головин, куда ты попал?