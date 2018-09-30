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  • Баста: «Ростов» не вернется после меня на «Ростов Арену»? Отлично, пусть играет на «Олимпе-2»

Баста: «Ростов» не вернется после меня на «Ростов Арену»? Отлично, пусть играет на «Олимпе-2»

30 сентября 2018, 01:12
45

Рэп-исполнитель Баста прокомментировал нежелание «Ростова» возвращаться на стадион «Ростов Арена» после проведения концерта артиста. Мероприятие состоялось 29 сентября.

«По словам президента клуба Арташеса Арутюнянца, если здесь выступит Баста, то команда на «Ростов-Арене» больше играть не будет.

Ну и отлично, у неe есть свой стадион «Ростсельмаш» (современное название – «Олимп-2», прим. «Бомбардир»), культовый, исторический, можно там продолжить играть, его отреставрировать и будет супер», – приводит слова Басты RostovGazeta.

Ростовчане в таблице РПЛ идут четвертыми.

«Ростов» бросит новый стадион из-за рэпера Басты. Это очень странная история

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (45)
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TAGANROG 161
1538259795
Пивичка не доделанная этот Баста!!!
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Фотон
1538268989
А деньги на "реставрацию" ты дашь? М...к недоделанный.
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Боцман59rus
1538279685
"кумир" девчонок предменструального возраста ... - острит еще хуже, чем пает.))))))
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SPACE TRUCKIN
1538281979
звезда вселенского масштаба блиннн....стольких людей лишить нормального стадиона...ненавижу рэп...рок н ролл !!!
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a-rakhmatov
1538284274
До чего дожили!....щенок рэпер указывает где играть "Ростову"...
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Ще Гевара
1538284826
Хоть - бы помалкивал! За Ростов (Ростсельмаш) болеть будут всегда, а вот кто будет Баста через 5-10 лет это большой вопрос.
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Par Mezan
1538285410
А чё это за баста такая?..Чё за фуфел?
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АндрейФКСМ
1538285941
Просто этот олух пиарится. Кто это баста я вообще незнаю.
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_Marqella_
1538290984
Я думаю у этого Басты фанатов по более будет чем у ф.к. Ростов..
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zigbert
1538301169
"После нас ,хоть потоп" - так примерно мыслит этот шарманщик.
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