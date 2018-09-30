Баста: «Ростов» не вернется после меня на «Ростов Арену»? Отлично, пусть играет на «Олимпе-2»

Рэп-исполнитель Баста прокомментировал нежелание «Ростова» возвращаться на стадион «Ростов Арена» после проведения концерта артиста. Мероприятие состоялось 29 сентября.

«По словам президента клуба Арташеса Арутюнянца, если здесь выступит Баста, то команда на «Ростов-Арене» больше играть не будет.

Ну и отлично, у неe есть свой стадион «Ростсельмаш» (современное название – «Олимп-2», прим. «Бомбардир»), культовый, исторический, можно там продолжить играть, его отреставрировать и будет супер», – приводит слова Басты RostovGazeta.

Ростовчане в таблице РПЛ идут четвертыми.

«Ростов» бросит новый стадион из-за рэпера Басты. Это очень странная история