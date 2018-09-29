РПЛ. «Локомотив» победил «Ахмат». Чемпион выиграл впервые за 35 дней

В матче девятого тура РПЛ «Локомотив» всухую победил «Ахмат». Первый гол хозяева забили в последние десять минут основного времени.

Москвичи победили в основное время игры впервые за 35 дней. На следующей неделе железнодорожники проведут встречу с «Шальке» в рамках Лиги чемпионов.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фернандеш, 81; 2:0 – Жемалетдинов, 90+3.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Идову, Крыховяк, Баринов, Ан. Миранчук (Жемалетдинов, 70), Ал. Миранчук, Фернандеш (Тугарев, 90+4), Эдер.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семeнов, Родолфо (Митришев, 89), Мохаммади, Анхель, Иванов, Швец (Гащенков, 87), Исмаэл, Думбия, Мбенгуе (Балай, 78).

Предупреждения: Баринов, 70; Идову, 90 – Семенов, 13; Анхель, 31; Иванов, 54; Исмаэл, 62.

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