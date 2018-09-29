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  • РПЛ. «Локомотив» победил «Ахмат». Чемпион выиграл впервые за 35 дней

РПЛ. «Локомотив» победил «Ахмат». Чемпион выиграл впервые за 35 дней

29 сентября 2018, 20:52
42

В матче девятого тура РПЛ «Локомотив» всухую победил «Ахмат». Первый гол хозяева забили в последние десять минут основного времени.

Москвичи победили в основное время игры впервые за 35 дней. На следующей неделе железнодорожники проведут встречу с «Шальке» в рамках Лиги чемпионов.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фернандеш, 81; 2:0 – Жемалетдинов, 90+3.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Идову, Крыховяк, Баринов, Ан. Миранчук (Жемалетдинов, 70), Ал. Миранчук, Фернандеш (Тугарев, 90+4), Эдер.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семeнов, Родолфо (Митришев, 89), Мохаммади, Анхель, Иванов, Швец (Гащенков, 87), Исмаэл, Думбия, Мбенгуе (Балай, 78).

Предупреждения: Баринов, 70; Идову, 90 – Семенов, 13; Анхель, 31; Иванов, 54; Исмаэл, 62.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Фернандеш Мануэль
Комментарии (42)
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Fan Loko mik
1538243706
С ПОБЕДОЙ ЛОКООООООООООООООООООО!!!!!! Жемалетдинов КРАСАВЕЦ!!!!
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slavа0508
1538243740
СПОБЕДОЙ ПАРОВОЗЫ.....
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19element87
1538244043
эх... а пенальти то 100%-ный был, как то даже не очень от такой "победы"... надо нам VAR внедрять!!!
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GIN-kun
1538244259
Странно что судьи не в форме локомотива
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Рубик Докоян
1538245988
У нас редкие матчи выдаются в чемпионате, где судьи не "отметятся"... И этот не стал исключением.
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Maksim Lagerev
1538245997
Все считают что судья вытащил локо да пенальти был 100% но то что судья судил всё против ахмата это не верно.
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slavа0508
1538247781
Локо с победой....ну конечно пора вводить VAR ////достали судейские косяки
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Антисемит
1538248924
занятно читать от каждого второго про не назначенный пенальти в ворота Локо, и ни слова не увидеть про как минимум два не назначенных пенальти в ворота Ахмата))) Объективность из вас так и прёт)))
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prezent2017
1538249781
Как морковская команда не играет, всегда судейские ошибки почему-то! А хотят посещаемость поднять, всякие Фонбеты и лиги ставок развелись как крысы, кто-то за эти судейские махинации за телек должен платить. Ну не лохи ли?
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zigbert
1538250637
С победой Локо. Играли с хорошим настроем.
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