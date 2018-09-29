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  • «Бенфика» продлила контракт с российским голкипером Злобиным до 2024 года

«Бенфика» продлила контракт с российским голкипером Злобиным до 2024 года

29 сентября 2018, 16:57
1

«Бенфика» подписала новое соглашение с голкипером Иваном Злобиным. Срок контракт рассчитан до июня 2024 года.

Россиянин перешел в лиссабонский клуб из молодежной команды «Лейрии» в 2016 году.

21-летний футболист выступает за «Бенфику Б». В этом сезоне он провел пять матчей во втором по силе португальском дивизионе, пропустив три гола и дважды оставив свои ворота сухими.

До переезда в Португалию Злобин воспитывался в академии Коноплева и ДЮСШ ЦСКА.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Бенфика»
Португалия. Примейра Бенфика Злобин Иван
Комментарии (1)
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Skull_Boy
1538232491
Ржать буду, если он потом Акинфеева сменит
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