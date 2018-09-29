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Кверквелия: «Если бы не Семин, я бы уже не играл в футбол»

29 сентября 2018, 06:53
3

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал о временах, когда он был в «Рубине», но не получал игровой практики. Это было при главном тренере Хави Грасии.

«Если бы не «Локомотив» и Юрий Сeмин, которого безмерно уважаю, наверное, не играл бы уже в футбол. Также меня поддерживал главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс. Говорил: «Соломончик, контролируй вес, тренируйся, ты мне нужен в сборной». Если бы не сборная, не знаю, чем бы всe закончилось.

В «Рубине» сказали – езжай домой, мы будем тебе зарплату платить, никаких штрафов. Я понимал, что со мной поступают нечестно, не мог сидеть тихо. Был предоставлен сам себе. Психологически это очень сильно давило», – рассказал грузин.

Кверквелия выступал в Казани с 2011 по 2017 годы (87 матчей в РПЛ, три гола).

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Кверквелия Соломон Семин Юрий
Комментарии (3)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1538193589
Огромное количество уважаемых людей(например Черчесов)обязаны Палычу карьерой. Проблема в том что в это число не входят Геркус и Штоффельхаус.
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prezent2017
1538202009
Хорошо этого грузина в Питере обучили. Жаль, иногражданство не дает ему возможности играть на футбольной родине.
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Отчаянный Пердун
1538203714
Через полгода аренды в Локо Хави Грасией распрощались, пришёл в Рубин Бердыев и как говорил сам Квирквелия, если бы не был согласован переход в Локомотив, то он остался бы у Бердыева! А щас сопли какие-то распускает.
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