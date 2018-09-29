Кверквелия: «Если бы не Семин, я бы уже не играл в футбол»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал о временах, когда он был в «Рубине», но не получал игровой практики. Это было при главном тренере Хави Грасии.

«Если бы не «Локомотив» и Юрий Сeмин, которого безмерно уважаю, наверное, не играл бы уже в футбол. Также меня поддерживал главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс. Говорил: «Соломончик, контролируй вес, тренируйся, ты мне нужен в сборной». Если бы не сборная, не знаю, чем бы всe закончилось.

В «Рубине» сказали – езжай домой, мы будем тебе зарплату платить, никаких штрафов. Я понимал, что со мной поступают нечестно, не мог сидеть тихо. Был предоставлен сам себе. Психологически это очень сильно давило», – рассказал грузин.

Кверквелия выступал в Казани с 2011 по 2017 годы (87 матчей в РПЛ, три гола).