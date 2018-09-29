Кверквелия: «У «Локомотива» дела идут не лучшим образом, но мы справимся»

Защитник «Локомотива» Соломон Каерквелия поговорил о турнирной ситуации клуба. Москвичи в таблице РПЛ идут 11-ми.

«Да, дела у нас идут не лучшим образом, но ещe ничего не закончилось. Про команду говорят много плохого. Но и в прошлом году говорили. Я тогда ещe до старта сезона сказал: «Хочу стать чемпионом с «Локомотивом». Никто мне не поверил. Но мы завоевали золото и доказали, что можем побеждать. Как там: мужик сказал, мужик сделал. Так и напиши.

Конечно, нам тяжело. Все переживают и думают, как исправить ситуацию. Именно сейчас команда и болельщики должны быть единым целым. Вместе мы обязательно справимся», – сказал грузин.

В 19:00 по Москве «Локомотив» сыграет с «Ахматом».