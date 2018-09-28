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РПЛ. ЦСКА обыграл «Оренбург» и опередил «Спартак»

28 сентября 2018, 19:20
23

Состоялся первый матч девятого тура РПЛ. ЦСКА минимально обыграл выходца из ФНЛ. Единственный гол забил лучший бомбардир армейцев в текущем сезоне Федор Чалов.

Москвичи поднялись на третью строчку турнирной таблицы. Следующий матч красно-синие проведут против мадридского «Реала».

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Оренбург – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Чалов, 32 (с пенальти).

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых (Козлов, 55), Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин (Чуканов, 85), Попович (Чиркин, 76), Мишкич, Деспотович.

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Чернов, Фернандес, Набабкин, Ахметов, Бийол, Дзагоев (Жамалетдинов, 66), Влашич, Обляков (Сигурдссон, 79), Чалов (Ефремов, 83).

Предупреждения: Афонин, 30; Сутормин, 34; Терехов, 39; Козлов, 55; Бегич, 77; Чиркин, 85 – Бийол, 42.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак ЦСКА
Комментарии (23)
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все_будет_AUDI
1538151774
Цска молодцы экономили силы перед лч
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shinnik
1538151889
оП"скакали..
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Skull_Boy
1538151927
Классная открытая игра и проблемы с реализацией у обеих команд и Влашич красавец, 20 лет, а уже можно сказать чуть ли не топ игрок РПЛ, жаль ЦСКА его не выкупит и не дадут ему играть за Эвертон, только замены на 15-20 минут или вовсе сгниет в арендах и напоминает мне Красича
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kolyma999
1538151991
Игра была хороша,Оренбург был молодцом,ЦСКА можно сказать поопытней???В общем респект командам.Болеем в воскресенье за Спартак.
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prtcs
1538152386
Сейчас могут спокойно готовиться к Реалу.
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cska-62
1538153154
Очень трудный матч и очень трудный соперник, когда он играет дома. При вроде бы заметном преимуществе ЦСКА в организации игры и позиционных атаках, голевых моментов у «Оренбурга» было не меньше, если не больше. То, что судья Безбородов дважды пожалел Афонина, не дав сначала прямую красную карточку, а потом – вторую жёлтую, даже хорошо. Меньше разговоров будет о мифическом подсуживании армейцам. Хотя тупые злопыхатели будут всегда. Они и сегодня фантастическую игру в створе ворот Акинфеева не оценят. Кстати, в одном из навесов была откровенная игра во вратаря во вратарской площади (там вратаря нельзя даже касаться!!!), но Игорь и там выкрутился, и мяч выбил.
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Рубик Докоян
1538153755
На хороших скоростях отыграли обе команды. Матч был упорным как и ожидалось, армейцы оказались более удачливыми.
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prezent2017
1538153941
Без болгара нет амкары, без пенальти нет коняры.
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Gamer84
1538156846
Судью на мыло
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Бестолковый
1538158901
Пффф... ЦСКА в очередной раз подтвердил репутацию любимчика судейского корпуса. ПЕНДАЛЬ ЛИПОВЫЙ! Такой пенальти могли поставить только в ворота Оренбурга, Анжи, Енисея и им подобным. Совсем недавно был похожий эпизод в игре спартака и зенита. Про такой эпизод Бубнов сказал, - Фернандо мог снять скальп Дриусси, но это не пенальти. Так вот оказывается Чалов это не Дриусси, а Оренбург это не Спартак. РПЛ отстой!!! ЦСКА Удачи в ЛЧ и побольше пропущенных голов. Просто достало!
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