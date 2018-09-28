РПЛ. ЦСКА обыграл «Оренбург» и опередил «Спартак»

Состоялся первый матч девятого тура РПЛ. ЦСКА минимально обыграл выходца из ФНЛ. Единственный гол забил лучший бомбардир армейцев в текущем сезоне Федор Чалов.

Москвичи поднялись на третью строчку турнирной таблицы. Следующий матч красно-синие проведут против мадридского «Реала».

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Оренбург – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Чалов, 32 (с пенальти).

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых (Козлов, 55), Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин (Чуканов, 85), Попович (Чиркин, 76), Мишкич, Деспотович.

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Чернов, Фернандес, Набабкин, Ахметов, Бийол, Дзагоев (Жамалетдинов, 66), Влашич, Обляков (Сигурдссон, 79), Чалов (Ефремов, 83).

Предупреждения: Афонин, 30; Сутормин, 34; Терехов, 39; Козлов, 55; Бегич, 77; Чиркин, 85 – Бийол, 42.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ