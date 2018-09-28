«МЮ» рассматривает вариант приглашения Покеттино

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает варианты возможной замены Жозе Моуринью на посту главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятным выглядит приглашение Зинедина Зидана (экс-«Реал»). Конкуренцию ему составит Маурисио Покеттино.

Сейчас аргентинский специалист связан контрактом с «Тоттенхэмом». Его приглашение может состояться не ранее завершения текущего сезона.

После шести туров «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.