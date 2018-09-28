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  • Нигматуллин: «Встреча «Локомотива» с «Ахматом» будет непростой, грозненцы сейчас на ходу»

Нигматуллин: «Встреча «Локомотива» с «Ахматом» будет непростой, грозненцы сейчас на ходу»

28 сентября 2018, 07:53

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин не считает предстоящий матч железнодорожников с «Ахматом» решающим для карьеры Юрия Семина.

«Не стал бы говорить, что конкретно этот матч станет для Семина и «Локомотива» решающим. Сейчас для них каждая игра имеет решающее значение. Так будет продолжаться, пока «Локо» не восстановит свое реноме.

Встреча с «Ахматом» точно будет непростой, грозненцы сейчас на ходу – недавно обыграли в Москве «Спартак». Учитывая все эти факторы, думаю, грядущий матч может завершится ничьей», – сказал Нигматуллин.

Матч девятого тура РПЛ «Локомотив» – «Ахмат» состоится в субботу, 29 сентября, в 19:00 по московскому времени. После восьми туров железнодорожники имеют в своем активе девять очков, располагаясь на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Нигматуллин Руслан Семин Юрий
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