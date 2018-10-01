Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    РПЛ. Девятый тур завершился победой «Рубина» над «Крыльями Советов» в добавленное время

    В понедельник, 1 октября, завершился девятый тур российской Премьер-лиги.

    В Казани местный «Рубин» обыграл на своем стадионе «Крылья Советов» со счетом 2:1. Решающий мяч на пятой добавленной минуте забил нападающий Сердар Азмун.

    РПЛ. 9-й тур

    Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Подберезкин, 27; 1:1 – Канунников, 49; 2:1 – Азмун, 90+5.

    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Зуев, 67.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ари, 18; 2:0 – Классон, 45+1; 3:0 – Классон, 55.

    Анжи (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Маркизио, 47; 1:1 – Понсе, 71; 2:1 – Кулик, 83 (с пенальти).

    Удаление: Белоруков, 75 – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Фернандеш, 81; 2:0 – Жемалетдинов, 90+3.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Уфа – Енисей (Красноярск) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Костюков, 35; 1:1 – Кротов, 46; 2:1 – Игбун, 69.

    Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ткачев, 27; 1:1 – Панюков, 63; 2:1 – Панюков, 84.

    Оренбург – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Чалов, 32 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2018 21:43
    Рекомендуем
    Комментарии124
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6961

      mamba9090909 2 октября 2018, 16:23

      Дожали, это называется.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3596

      anatolich72 2 октября 2018, 00:02

      Рубин молодцы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      LERDAV. 1 октября 2018, 22:14

      LERDAV. Kак то странно у нас в чемпионате? .судья Левников добавляет 3 минуты к основному времени, а играют пока xозяева/Рубин/ не забьют 90+5,хотя за 3 добавленные остановок не было?????? и после сразу свисток. ОЧЕНЬ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО!!!!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55014

      MaxRnD > LERDAV. 1 октября 2018, 22:23

      И тот же судья тремя минутами ранее буквально крадёт у Рубина 100%-ый пенальти !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > LERDAV. 1 октября 2018, 22:49

      Добавил 3 и на исходе третьей минуты был штрафной, который завершился голом на 93:18. А не на 95-ой!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 1 октября 2018, 17:51

      Что вверху , что в низу таакая плотность команд!!!Всё только начинается!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 1 октября 2018, 14:18

      ...пока без ничьих в туре,сможет ли Рубин?..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +404

      tilham 1 октября 2018, 13:27

      Рубин должен взять три очка сегодня, надеюсь не споткнутся как лидеры в этом туре

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 октября 2018, 11:24

      Зенит проиграл одну игру, а почти все радуются этому проигрышу как дети за конфетку.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > vladimir-7 1 октября 2018, 11:30

      Это только начало!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Fan Loko mik 1 октября 2018, 11:38

      Сомневаюсь. Зенит хорошо укомплектован и одно
      поражение ничего не значит. Болельщик ЦСКА.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > vladimir-7 1 октября 2018, 11:48

      В прошлому году он тоже был хорошо укомплектован!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Fan Loko mik 1 октября 2018, 11:57

      В прошлом году был другой тренер, который
      договаривался, втихаря, об уходе из Зенита.
      Сейчас С.Семак заинтересован в хорошей игре
      Зенита и выигрыше чемпионата и как можно
      дальше пройти в ЛЕ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > vladimir-7 1 октября 2018, 12:02

      Не знаю как справиться Семак со своей задачей, но что то мне подсказывает, что зениту не быть чемпионом в этом году!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Fan Loko mik 1 октября 2018, 12:40

      Как говорится, все у него в руках или переиначим,
      все у него в ногах и голове, как и у других клубов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 1 октября 2018, 11:01

      Хорошей игры! Ставил на Рубин!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 1 октября 2018, 10:39

      Да Ростов был сильнее в организации игры и в дисциплине. Это победа Карпина!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 1 октября 2018, 08:59

      ...жду,сегодня,от РУБИНа только победу!!! Давайте рубиновые,отнеситесь с пониманием к болельщикам( как то так).

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11