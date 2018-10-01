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  • РПЛ. Девятый тур завершился победой «Рубина» над «Крыльями Советов» в добавленное время

РПЛ. Девятый тур завершился победой «Рубина» над «Крыльями Советов» в добавленное время

1 октября 2018, 21:43
120

В понедельник, 1 октября, завершился девятый тур российской Премьер-лиги.

В Казани местный «Рубин» обыграл на своем стадионе «Крылья Советов» со счетом 2:1. Решающий мяч на пятой добавленной минуте забил нападающий Сердар Азмун.

РПЛ. 9-й тур

Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Подберезкин, 27; 1:1 – Канунников, 49; 2:1 – Азмун, 90+5.

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Зуев, 67.

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ари, 18; 2:0 – Классон, 45+1; 3:0 – Классон, 55.

Анжи (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Маркизио, 47; 1:1 – Понсе, 71; 2:1 – Кулик, 83 (с пенальти).

Удаление: Белоруков, 75 – нет.

Текстовая онлайн-трансляция

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Фернандеш, 81; 2:0 – Жемалетдинов, 90+3.

Текстовая онлайн-трансляция

Уфа – Енисей (Красноярск) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Костюков, 35; 1:1 – Кротов, 46; 2:1 – Игбун, 69.

Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ткачев, 27; 1:1 – Панюков, 63; 2:1 – Панюков, 84.

Оренбург – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Чалов, 32 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург ЦСКА Урал Арсенал Уфа Енисей Локомотив Ахмат Анжи Зенит Краснодар Динамо Спартак Ростов Рубин Крылья Советов
Комментарии (120)
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Serjoga
1538248439
Всухую, потому что судья побоялся назначить пенальти в ворота Локо! И это был ключевой момент! Забей Ахмат и, неизвестно, забил бы Локо второй! Так что судья опять получит двойку, но Ахмату от этого не легче!
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BRO_football
1538312568
Ай да Анжи! Ай да красавцы! Рано их хоронить начали!
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ilichkadr
1538312670
Ничего страшного не случилось. Еще не вечер, динамики отберут очки у Краснодара, а Ростов покажет Спартаку его место. Главное сильно не переживать, футбол всего лишь игра.
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AArmeets
1538312762
Урррааааа! Бомжей наконец-то натянули на балду!! Это за то, в том числе, что фэйр плэй не соблюдают. С праздником, друзья.
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Полная Канистра
1538314450
нищий умирающий клуб отпинал зажравших и показал им что не всё в деньгах дело.
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slavа0508
1538315079
Вот не как не ожидал что Анжи первый переиграет Зенит.......молодцы ......проблем куча денег нет а Зеню прихлопнули
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3a zenit
1538315992
Кузяев должен сидеть на лавке,Смольников бокопор это понятно...думаю это хитрая смена очков,в конце Анжи подставит жопу Зениту...противно это наблюдать.Ну дураки пусть веселятся думая что Анжи победил по делу,а умный поймёт что это договорняк.
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Антибиотик
1538320391
По делу. Может мажорные болелы Зенита хоть не надолго заткнут свои понты себе куда подальше. Адекватным болельщикам Питера не расстраиваться, время от времени проигрывает любая команда.
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portero
1538321025
Краснодар динамики порвали, в следующие выходные еще бы так.
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MURAD F. A.
1538331225
Южане сегодня молодцы. С победой всех!
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