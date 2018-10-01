РПЛ. Девятый тур завершился победой «Рубина» над «Крыльями Советов» в добавленное время

В понедельник, 1 октября, завершился девятый тур российской Премьер-лиги.

В Казани местный «Рубин» обыграл на своем стадионе «Крылья Советов» со счетом 2:1. Решающий мяч на пятой добавленной минуте забил нападающий Сердар Азмун.

РПЛ. 9-й тур

Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Подберезкин, 27; 1:1 – Канунников, 49; 2:1 – Азмун, 90+5.

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Зуев, 67.

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Краснодар – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ари, 18; 2:0 – Классон, 45+1; 3:0 – Классон, 55.

Анжи (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Маркизио, 47; 1:1 – Понсе, 71; 2:1 – Кулик, 83 (с пенальти).

Удаление: Белоруков, 75 – нет.

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Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Фернандеш, 81; 2:0 – Жемалетдинов, 90+3.

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Уфа – Енисей (Красноярск) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Костюков, 35; 1:1 – Кротов, 46; 2:1 – Игбун, 69.

Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ткачев, 27; 1:1 – Панюков, 63; 2:1 – Панюков, 84.

Оренбург – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Чалов, 32 (с пенальти).

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