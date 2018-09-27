Семак: «Возвращение в «Зенит» Ригони и Полоза более чем реально»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил перспективы возвращения в клуб из Санкт-Петербурга полузащитника Эмилиано Ригони, который результативно начал сезон, перейдя в «Аталанту» на правах аренды.

«Очень рад, что Ригони забивает, что он счастлив. Это самое важное для футболиста. Это моя позиция. Если у кого-то есть сомнения, желание, возможность получать больше игровой практики, всегда нужно играть. Любому футболисту очень важно играть.

Некоторые футболисты попадают в сложную ситуацию из-за лимита или других каких-то вопросов. Иногда невозможно отпустить. Но если у Ригони есть возможность поехать в более сильный чемпионат, играть чаще, проявить себя, это замечательно. Это актив клуба. Чем лучше будут играть Ригони, Полоз, тем лучше для «Зенита». Возвращение в команду более чем реально.

Конечно, не все, что хотелось, удалось. Было затишье на трансферном рынке. Какие-то позиции мы не смогли усилить, хотя это было необходимо. Но определились с теми людьми, которые остались у нас в команде. Сложности были. Кто-то проводит хорошо предсезонку. Это всегда немного лотерея, где при равном мастерстве кто-то лучше готов, кто-то хуже на данный момент. Хорошо, когда тренер знает базовый уровень игрока, это помогает оценить его правильно. Но это вопрос везения. Тренеру нужно прочувствовать этот момент.

Сейчас приходится быть более жестким. Как руководителю приходится принимать непопулярные решения. Но это часть профессии. Что касается режима, расписания, правил, трансферных вопросов, вопросов включения или невключения того или иного игрока в заявку, общение с игроками, которые уходят в аренду, конечно, приходится резать по живому. Тяжело разговаривать с человеком, который делает все, но по каким-то критериям не подходит.

Пока нам грех жаловаться на результат. Все идет нормально. Это начало длительного пути. Вся борьба впереди. Нет ни одного чемпионата, когда команда проходит все без потерь, без спазмов, все преодолевала бы с микроциклами, паузами. Это сложно в плане баланса и подготовки. Но это наша работа», – сказал Семак в интервью телеканалу «России 24».

Аргентинец проведет в итальянском клубе нынешний сезон на правах аренды. Договор между сторонами включает в себя опцию выкупа.

25-летний футболист перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» в августе 2017 года. В сезоне-2017/18 хавбек провел за петербургскую команду 30 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.