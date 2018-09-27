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  • Примера. «Реал» разгромно проиграл «Севилье», «Валенсия» и «Сельта» сыграли вничью

Примера. «Реал» разгромно проиграл «Севилье», «Валенсия» и «Сельта» сыграли вничью

27 сентября 2018, 00:53
9

«Реал» проиграл «Севилье» в матче 6-го тура Примеры со счетом 0:3. Дубль на счету нападающего Андре Силвы.

В другом матче «Валенсия» сыграла вничью с «Сельтой».

Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур

Валенсия – Сельта – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Батшуайи, 25; 1:1 – Аспас, 82.

Севилья – Реал – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Силва, 17; 2:0 – Силва, 21; 3:0 – Бен-Йеддер, 39.

«Севилья»: Вацлик, Карришу, Кьер, Серхи Гомес, Навас, Банега (Мека, 90+1), Арана (Нолито, 85), Сарабия, Васкес, Андре Силва, Бен-Йеддер.

«Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Начо (Лукас, 59), Кроос, Бензема (Мариано, 59), Модрич (Себальос, 70), Бэйл, Марсело, Каземиро, Асенсио.

Предупреждения: Васкес, 34; Банега, 74; Сарабия, 79 – Бэйл, 27; Кроос, 64; Модрич, 65; Мариано, 87.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Севилья Валенсия Сельта
Комментарии (9)
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dinar7777dinar
1537998933
и это лучший вратарь в мире по версии фифа? КУРТУА? курдыра ! навас вратарь номер 1 реале ! защита реала не блистает никогда и пропускает почти в каждом матче но было бы больше пропущенных если бы не НАВАС ! челси удачная сделка что продали эту дырку !
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Serjio82
1537999313
3/0 ,а ведь могли и крупнее победить,Реал не был похожь на себя,легкая победа Севильи.
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petr69
1538000410
Без Роналду раскрепостились, команда стала более сбалансированной,готовы творить историю
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DeStar
1538000825
мда.. слил на барсе кучу бабла, и выиграл на реале, и при этом поставив Х1 за коэф 2.
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Фотон
1538011685
Реал и Барса элементарно слили свои матчи, а кто стал миллионером. Тотализатор в действии! Футболом в наше время правят деньги.
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simoron81
1538016514
молодцы аутсайдеры
Ответить
A-Den
1538017574
Перехвалили индивидуальными наградами
Ответить
vladimir-7
1538029157
Реал экономит силы на игры в ЛЧ.
Ответить
zigbert
1538121636
Обошлись даже без Промеса.
Ответить
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