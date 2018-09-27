Примера. «Реал» разгромно проиграл «Севилье», «Валенсия» и «Сельта» сыграли вничью

«Реал» проиграл «Севилье» в матче 6-го тура Примеры со счетом 0:3. Дубль на счету нападающего Андре Силвы.

В другом матче «Валенсия» сыграла вничью с «Сельтой».

Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур

Валенсия – Сельта – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Батшуайи, 25; 1:1 – Аспас, 82.

Севилья – Реал – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Силва, 17; 2:0 – Силва, 21; 3:0 – Бен-Йеддер, 39.

«Севилья»: Вацлик, Карришу, Кьер, Серхи Гомес, Навас, Банега (Мека, 90+1), Арана (Нолито, 85), Сарабия, Васкес, Андре Силва, Бен-Йеддер.

«Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Начо (Лукас, 59), Кроос, Бензема (Мариано, 59), Модрич (Себальос, 70), Бэйл, Марсело, Каземиро, Асенсио.

Предупреждения: Васкес, 34; Банега, 74; Сарабия, 79 – Бэйл, 27; Кроос, 64; Модрич, 65; Мариано, 87.

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