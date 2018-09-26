Серия А. «Ювентус» победил «Болонью», «Наполи» разгромил «Парму» и другие результаты

Завершились семь матчей 6-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» на своем поле обыграл «Болонью» (2:0), «Рома» забила четыре безответных гола в ворота «Фрозиноне», а «Наполи» уверенно выиграл у «Пармы» (3:0).

Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур

Удинезе – Лацио – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Ачерби, 61; 0:2 – Корреа, 67; 1:2 – Нейтинк, 80.

Ювентус – Болонья – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дибала, 11; 2:0 – Дибала, 16.

Аталанта – Торино – 0:0

Дженоа – Кьево – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Пентек, 42; 2:0 – Пандев, 54.

Кальяри – Сампдория – 0:0

Наполи – Парма – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Инсинье, 4; 2:0 – Милик, 47; 3:0 – Милик, 85.

Рома – Фрозиноне – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Ундер, 2; 2:0 – Пасторе, 28; 3:0 – Эль-Шаарави, 35; 4:0 – Коларов, 87.

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