Серия А. «Ювентус» победил «Болонью», «Наполи» разгромил «Парму» и другие результаты

Завершились семь матчей 6-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» на своем поле обыграл «Болонью» (2:0), «Рома» забила четыре безответных гола в ворота «Фрозиноне», а «Наполи» уверенно выиграл у «Пармы» (3:0).
Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур
Голы: 0:1 – Ачерби, 61; 0:2 – Корреа, 67; 1:2 – Нейтинк, 80.
Голы: 1:0 – Дибала, 11; 2:0 – Дибала, 16.
Голы: 1:0 – Пентек, 42; 2:0 – Пандев, 54.
Голы: 1:0 – Инсинье, 4; 2:0 – Милик, 47; 3:0 – Милик, 85.
Голы: 1:0 – Ундер, 2; 2:0 – Пасторе, 28; 3:0 – Эль-Шаарави, 35; 4:0 – Коларов, 87.
Источник: Бомбардир.ру