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    Бундеслига. «Бавария» потеряла очки с «Аугсбургом», за который забил брат Гетце

    «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Аугсбургом» (1:1) в матче 5-го тура чемпионата Германии. На гол Арьена Роббена гости ответили забитым мячом Феликса Гетце.

    В других встречах тура «Хоффенхайм» на выезде победил «Ганновер» (3:1), а «Шальке» проиграл «Фрайбургу» (0:1).

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур

    Вердер – Герта – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Харник, 11; 2:0 – Велькович, 45; 2:1 – Дилросун, 53; 3:1 – Крузе, 66 (с пенальти).

    Бавария – Аугсбург – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Роббен, 48; Гетце, 87.

    Ганновер – Хоффенхайм – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бренет, 20; 0:2 – Кадержабек, 50; 1:2 – Фуллкруг, 55; 1:3 – Бельфодиль, 90+4.

    Фрайбург – Шальке – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Нидерлехнер, 52.

    Календарь Бундеслиги

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2018 23:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 26 сентября 2018, 11:12

      такая подстава от баварии

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 11:02

      Феликс Гетце -19 лет. Даже фото на него еще нет.

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 26 сентября 2018, 08:26

      Санчеш пока явно темп Бундеслиги не тянет. Горецке же не хватает оборонительных навыков, чтобы это компенсировать, плюс из-за этого уменьшается его атакующий потенциал. Центр поля пока лучшего оставляет желать.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 сентября 2018, 08:02

      СПС Аугсбургу за ставочку)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 25 сентября 2018, 23:32

      Нико Ковачу стоит обратить самое серьезное внимание на игру Баварии в центре поля. Масса ошибок - это недопустимо!

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