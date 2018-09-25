Бундеслига. «Бавария» потеряла очки с «Аугсбургом», за который забил брат Гетце

«Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Аугсбургом» (1:1) в матче 5-го тура чемпионата Германии. На гол Арьена Роббена гости ответили забитым мячом Феликса Гетце.

В других встречах тура «Хоффенхайм» на выезде победил «Ганновер» (3:1), а «Шальке» проиграл «Фрайбургу» (0:1).

Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур

Вердер – Герта – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Харник, 11; 2:0 – Велькович, 45; 2:1 – Дилросун, 53; 3:1 – Крузе, 66 (с пенальти).

Бавария – Аугсбург – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Роббен, 48; Гетце, 87.

Ганновер – Хоффенхайм – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Бренет, 20; 0:2 – Кадержабек, 50; 1:2 – Фуллкруг, 55; 1:3 – Бельфодиль, 90+4.

Фрайбург – Шальке – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Нидерлехнер, 52.

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