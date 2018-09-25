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    Карикатурист показал, как Модрич кричит на пустые кресла Роналду и Месси на церемонии вручения наград ФИФА

    Футбольный карикатурист Омар Момани показал, как повысилась самооценка и появилась смелость у полузащитника Луки Модрича после получения приза лучшему игроку года.

    Момани изобразил хорвата, который стоит на сцене с наградой перед пустыми креслами с фамилиями нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси и кричит, покрасневший от злости: «Итак, кто лучший прямо сейчас? Я вас не слышу!»

    Португалец и аргентинец по неназванным причинам не присутствовали на церемонии.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    25.09.2018 18:59
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 21:46

      Лука себе такого не позволит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 25 сентября 2018, 20:56

      И к чему она?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 25 сентября 2018, 20:28

      А золотой мяч всё равно получит Рон!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 сентября 2018, 19:52

      Веселечно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 25 сентября 2018, 19:39

      Странная и непонятная карикатура.

      5
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