Карикатурист показал, как Модрич кричит на пустые кресла Роналду и Месси на церемонии вручения наград ФИФА

Футбольный карикатурист Омар Момани показал, как повысилась самооценка и появилась смелость у полузащитника Луки Модрича после получения приза лучшему игроку года.

Момани изобразил хорвата, который стоит на сцене с наградой перед пустыми креслами с фамилиями нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси и кричит, покрасневший от злости: «Итак, кто лучший прямо сейчас? Я вас не слышу!»

Португалец и аргентинец по неназванным причинам не присутствовали на церемонии.