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  • Карикатурист показал, как Модрич кричит на пустые кресла Роналду и Месси на церемонии вручения наград ФИФА

Карикатурист показал, как Модрич кричит на пустые кресла Роналду и Месси на церемонии вручения наград ФИФА

25 сентября 2018, 18:59
5

Футбольный карикатурист Омар Момани показал, как повысилась самооценка и появилась смелость у полузащитника Луки Модрича после получения приза лучшему игроку года.

Момани изобразил хорвата, который стоит на сцене с наградой перед пустыми креслами с фамилиями нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси и кричит, покрасневший от злости: «Итак, кто лучший прямо сейчас? Я вас не слышу!»

Португалец и аргентинец по неназванным причинам не присутствовали на церемонии.

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Публикация от text (@omarmomani)

Источник: Instagram
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Ювентус Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Модрич Лука
Комментарии (5)
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Добрый Бобер
1537893577
Странная и непонятная карикатура.
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KOLBIS
1537894379
Веселечно...
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VAD07
1537896503
А золотой мяч всё равно получит Рон!
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AHTUNGBOL
1537898197
И к чему она?
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zigbert
1537901213
Лука себе такого не позволит.
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