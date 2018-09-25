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  • Черчесов обошел Аллегри и Саутгейта в голосовании на лучшего тренера ФИФА

Черчесов обошел Аллегри и Саутгейта в голосовании на лучшего тренера ФИФА

25 сентября 2018, 01:13
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов занял девятое место по итогам голосования на звание лучшего тренера ФИФА.

  1. Дидье Дешам, Франция (30,52%)
  2. Зинедин Зидан, бывший главный тренер «Реала» (25.74%)
  3. Златко Далич, Хорватия (11,81%)
  4. Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» (11,46%)
  5. Юрген Клопп, «Ливерпуль» (7,18%)
  6. Диего Симеоне, «Атлетико» (3,23%)
  7. Роберто Мартинес, Бельгия (2,61%)
  8. Эрнесто Вальверде, Испания/«Барселона» (2,39%)
  9. Станислав Черчесов, Россия (2,14%)
  10. Гарет Саутгейт, Англия (1,57%)
  11. Массимилиано Аллегри, «Ювентус» (1,35%)

Источник: ФИФА
Весь мир Россия Франция Хорватия Ливерпуль Испания Барселона Атлетико Манчестер Сити Бельгия Англия Ювентус Реал Черчесов Станислав Саутгейт Гарет Вальверде Эрнесто Клопп Юрген Гвардиола Хосеп Аллегри Массимилиано Мартинес Роберто Дешам Дидье Симеоне Диего Зидан Зинедин Далич Златко
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1537827815
Странное голосование.
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TAGANROG 161
1537828411
Молодец физрук так держать!!!
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Фотон
1537841223
Сейчас конечно и девятое место достижение. А все таки хотелось бы, что бы и через год мы были в этом списке.
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Alllex68
1537842557
За Черчесова проголосовали 3 странных страны, какие-то острова. На 1 место поставили (видимо, проплвчено) и Джцджак из Венгрии, игрввшмй при нем а Дмнвмо
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Cules2013
1537846910
В общем вполне себе норм список. Пеп, разумеется, тактически более силён, чем Клопп, но в пользу Юргена говорит финал ЛЧ и личная победа над Сити в плей-офф. Поэтому, Клопп, думаю, что несколько % недобрал. Зидана я бы поставил на 1 место, т.к. у Дешама дрим-тим не слабее Реала или Сити, и всё же 3-я ЛЧ подряд, я считаю, что круче, чем победа на ЧМ. Это исторический прецедент. На самом деле, тут большой вопрос - мы оцениваем тактические и стратегические скиллы тренеров или чисто их успехи? Это немного разные вещи. Лучшим тактиком я считаю Гвардиолу, но самые успешные Зидан и Дешам. Видимо, по второму критерию их выбирают.
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пряник929
1537848636
Ты просто космос....
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foreverorthodox
1537851825
Если бы прошли хорватов, то Черчесов был бы третий)))
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Krd123
1537855579
Саламыч мужчина! Не скулил и не плакал! Молча всем на зло доказал! Вот у него может подучиться за границей!
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zigbert
1537868028
Кто бы мог подумать о таком списке до ЧМ2018.
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amazonaws
1537873377
Черчесов опередил??? По заслугам признание и ЧЕСТЬ Станиславу! ЗАСЛУЖИЛ своим старанием и упорным тренерским трудом! Поздравляем Станислава Черчесова с этим большим тренерским достижением и признанием. Молодец! Так держать, отлично работать и успешно тренировать. Желаем Станиславу больших тренерских достижений! Дешам был вне конкуренции и получил по праву большую тренерскую футбольную награду. Станиславу Черчесову есть чему поучиться у Дешама, чтобы быть всегда впереди и в тренерском победном тонусе. Успешный тренерский опыт других, как пример для подражания Станиславу. Желаем нашей сборной и Станиславу Черчесову новых футбольных побед во славу спортивной России!
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