Черчесов обошел Аллегри и Саутгейта в голосовании на лучшего тренера ФИФА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов занял девятое место по итогам голосования на звание лучшего тренера ФИФА.
- Дидье Дешам, Франция (30,52%)
- Зинедин Зидан, бывший главный тренер «Реала» (25.74%)
- Златко Далич, Хорватия (11,81%)
- Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» (11,46%)
- Юрген Клопп, «Ливерпуль» (7,18%)
- Диего Симеоне, «Атлетико» (3,23%)
- Роберто Мартинес, Бельгия (2,61%)
- Эрнесто Вальверде, Испания/«Барселона» (2,39%)
- Станислав Черчесов, Россия (2,14%)
- Гарет Саутгейт, Англия (1,57%)
- Массимилиано Аллегри, «Ювентус» (1,35%)
Источник: ФИФА