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    Черчесов обошел Аллегри и Саутгейта в голосовании на лучшего тренера ФИФА

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов занял девятое место по итогам голосования на звание лучшего тренера ФИФА.

    1. Дидье Дешам, Франция (30,52%)
    2. Зинедин Зидан, бывший главный тренер «Реала» (25.74%)
    3. Златко Далич, Хорватия (11,81%)
    4. Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» (11,46%)
    5. Юрген Клопп, «Ливерпуль» (7,18%)
    6. Диего Симеоне, «Атлетико» (3,23%)
    7. Роберто Мартинес, Бельгия (2,61%)
    8. Эрнесто Вальверде, Испания/«Барселона» (2,39%)
    9. Станислав Черчесов, Россия (2,14%)
    10. Гарет Саутгейт, Англия (1,57%)
    11. Массимилиано Аллегри, «Ювентус» (1,35%)

    Источник: ФИФА

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    25.09.2018 01:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 25 сентября 2018, 14:02

      Черчесов опередил???
      По заслугам признание и ЧЕСТЬ Станиславу!
      ЗАСЛУЖИЛ своим старанием и упорным тренерским трудом!
      Поздравляем Станислава Черчесова с этим большим тренерским достижением и признанием.
      Молодец!
      Так держать, отлично работать и успешно тренировать.
      Желаем Станиславу больших тренерских достижений!
      Дешам был вне конкуренции и получил по праву большую тренерскую футбольную награду.
      Станиславу Черчесову есть чему поучиться у Дешама, чтобы быть всегда впереди и в тренерском победном тонусе.
      Успешный тренерский опыт других, как пример для подражания Станиславу.
      Желаем нашей сборной и Станиславу Черчесову новых футбольных побед во славу спортивной России!

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 12:33

      Кто бы мог подумать о таком списке до ЧМ2018.

      2
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      Рейтинг: +597

      Krd123 25 сентября 2018, 09:06

      Саламыч мужчина! Не скулил и не плакал! Молча всем на зло доказал! Вот у него может подучиться за границей!

      1
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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox 25 сентября 2018, 08:03

      Если бы прошли хорватов, то Черчесов был бы третий)))

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 сентября 2018, 07:10

      Ты просто космос....

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 25 сентября 2018, 06:51

      Хороший результат )

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 сентября 2018, 06:41

      В общем вполне себе норм список.
      Пеп, разумеется, тактически более силён, чем Клопп, но в пользу Юргена говорит финал ЛЧ и личная победа над Сити в плей-офф. Поэтому, Клопп, думаю, что несколько % недобрал.
      Зидана я бы поставил на 1 место, т.к. у Дешама дрим-тим не слабее Реала или Сити, и всё же 3-я ЛЧ подряд, я считаю, что круче, чем победа на ЧМ. Это исторический прецедент.
      На самом деле, тут большой вопрос - мы оцениваем тактические и стратегические скиллы тренеров или чисто их успехи? Это немного разные вещи. Лучшим тактиком я считаю Гвардиолу, но самые успешные Зидан и Дешам. Видимо, по второму критерию их выбирают.

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      Рейтинг: +269

      Alllex68 25 сентября 2018, 05:29

      За Черчесова проголосовали 3 странных страны, какие-то острова. На 1 место поставили (видимо, проплвчено) и Джцджак из Венгрии, игрввшмй при нем а Дмнвмо

      -1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 сентября 2018, 05:07

      Сейчас конечно и девятое место достижение. А все таки хотелось бы, что бы и через год мы были в этом списке.

      2
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 25 сентября 2018, 01:33

      Молодец физрук так держать!!!

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