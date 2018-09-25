Черчесов обошел Аллегри и Саутгейта в голосовании на лучшего тренера ФИФА

Черчесов опередил???
По заслугам признание и ЧЕСТЬ Станиславу!
ЗАСЛУЖИЛ своим старанием и упорным тренерским трудом!
Поздравляем Станислава Черчесова с этим большим тренерским достижением и признанием.
Молодец!
Так держать, отлично работать и успешно тренировать.
Желаем Станиславу больших тренерских достижений!
Дешам был вне конкуренции и получил по праву большую тренерскую футбольную награду.
Станиславу Черчесову есть чему поучиться у Дешама, чтобы быть всегда впереди и в тренерском победном тонусе.
Успешный тренерский опыт других, как пример для подражания Станиславу.
Желаем нашей сборной и Станиславу Черчесову новых футбольных побед во славу спортивной России!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов занял девятое место по итогам голосования на звание лучшего тренера ФИФА.
- Дидье Дешам, Франция (30,52%)
- Зинедин Зидан, бывший главный тренер «Реала» (25.74%)
- Златко Далич, Хорватия (11,81%)
- Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» (11,46%)
- Юрген Клопп, «Ливерпуль» (7,18%)
- Диего Симеоне, «Атлетико» (3,23%)
- Роберто Мартинес, Бельгия (2,61%)
- Эрнесто Вальверде, Испания/«Барселона» (2,39%)
- Станислав Черчесов, Россия (2,14%)
- Гарет Саутгейт, Англия (1,57%)
- Массимилиано Аллегри, «Ювентус» (1,35%)