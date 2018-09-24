Орлов: «Вратари как-то не особо помогали сегодня своим командам»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов назвал заслуженной победу «Зенита» в восьмом туре РПЛ над «Локомотивом».

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» завершился со счетом 5:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– «Зенит», конечно, победил заслуженно. Вы же видели, сколько моментов создали хозяева. Безусловно, нужно выделить Дзюбу. Он опытный игрок, у него, казалось бы, сложились какие-то стереотипы. Однако Артем не стоит на месте, очень активно участвует в переходе из обороны в атаку, является зачинщиком процесса. «Локомотив» уступил хозяевам в физической готовности. Питерцы оказались быстрее, резче. Как Чорлуке пришлось тяжело…

– Первый гол Шатова – шедевр или ошибка Гильерме?

– Надо признать: вратари как-то не особо помогали сегодня своим командам. Гильерме нужно было получше сыграть при первом голе Шатова. Но и Лунев не выручил после выстрела Баринова, оказался не готов к прыжку. Зато затем оба голкипера выдали блестящие отрезки. Их же порой расстреливали в упор. В общем, атака превалировала над обороной. «Локомотив» выставил пять защитников. Но в итоге пять мячей и пропустил.

– Парадокс.

– Да. Как-то железнодорожники сзади не убедили. До этого от «Галатасарая» пропустили три. Но это уже проблемы москвичей.