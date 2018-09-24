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    Орлов: «Вратари как-то не особо помогали сегодня своим командам»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов назвал заслуженной победу «Зенита» в восьмом туре РПЛ над «Локомотивом».

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» завершился со счетом 5:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – «Зенит», конечно, победил заслуженно. Вы же видели, сколько моментов создали хозяева. Безусловно, нужно выделить Дзюбу. Он опытный игрок, у него, казалось бы, сложились какие-то стереотипы. Однако Артем не стоит на месте, очень активно участвует в переходе из обороны в атаку, является зачинщиком процесса. «Локомотив» уступил хозяевам в физической готовности. Питерцы оказались быстрее, резче. Как Чорлуке пришлось тяжело…

    – Первый гол Шатова – шедевр или ошибка Гильерме?

    – Надо признать: вратари как-то не особо помогали сегодня своим командам. Гильерме нужно было получше сыграть при первом голе Шатова. Но и Лунев не выручил после выстрела Баринова, оказался не готов к прыжку. Зато затем оба голкипера выдали блестящие отрезки. Их же порой расстреливали в упор. В общем, атака превалировала над обороной. «Локомотив» выставил пять защитников. Но в итоге пять мячей и пропустил.

    – Парадокс.

    – Да. Как-то железнодорожники сзади не убедили. До этого от «Галатасарая» пропустили три. Но это уже проблемы москвичей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.09.2018 07:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 16:34

      Обе команды преподнесли нам открытый футбол.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 24 сентября 2018, 10:10

      Если бы Локомотив припарковал сзади автобус, так и закончили бы 0:0. Так что надо спасибо сказать игрокам, что они играют, а не автобусную тактику демонстрируют.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 сентября 2018, 09:58

      Проблемы решаемы по игре, надо только понимать их природу. Если на игрока с мячом не выходят, дают ему свободно продвигаться, бьющего не блокируют и не накрывают и отворачиваются от удара, да ещё закрывают обзор вратарю, то выручит только пруха и везуха, а не вратарь.

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