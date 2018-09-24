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    Фернандо: «Каждую тренировку отрабатываю подобные удары, делаю 15-20 попыток»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо стал автором единственного гола своей команды в матче восьмого тура РПЛ с ЦСКА, забив со штрафного.

    «В предыдущих двух играх я был близок к тому, чтобы отличиться, но не везло. Сегодня вот получилось. Каждую тренировку отрабатываю подобные удары, делаю 15-20 попыток.

    Жаль, что «Спартак» не выиграл. Что в России, что в Бразилии – это особенно важно. Очень рад, что удалось забить в таком матче», – сказал Фернандо.

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: ТАСС

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    24.09.2018 07:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 16:30

      Гол красавец. Все это является плодом многочисленных тренировок. Алекс тоже не плохо исполнял такие штрафные.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +49

      De-create 24 сентября 2018, 14:15

      да, штрафные он бьет круто. но в матче такое творил... столько ошибок... ему на тренировках надо не только над ударами работать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 24 сентября 2018, 11:45

      он умеет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 сентября 2018, 11:21

      Замучал Максименку, наверно!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5888

      Павелий 24 сентября 2018, 10:53

      Помню как в другом дерби Алекс положил Акинфееву в противоположную девятку.

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 сентября 2018, 10:33

      красиво получилось,ничего не скажешь..

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