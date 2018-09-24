Фернандо: «Каждую тренировку отрабатываю подобные удары, делаю 15-20 попыток»

Полузащитник «Спартака» Фернандо стал автором единственного гола своей команды в матче восьмого тура РПЛ с ЦСКА, забив со штрафного.

«В предыдущих двух играх я был близок к тому, чтобы отличиться, но не везло. Сегодня вот получилось. Каждую тренировку отрабатываю подобные удары, делаю 15-20 попыток.

Жаль, что «Спартак» не выиграл. Что в России, что в Бразилии – это особенно важно. Очень рад, что удалось забить в таком матче», – сказал Фернандо.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.