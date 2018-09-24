Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вальверде – об удалении Лангле: «Я не согласен с VAR»

24 сентября 2018, 06:54
7

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал удаление защитника Клеман Лангле был удален за удар локтем в лицо хавбека «Жироны» Пере Понса. Арбитр Хесус Хиль показал ему карточку после просмотра видеоповтора.

«Это удаление повлияло на игру. До него мы контролировали ход матча, а после – соперник сравнял счет, вышел вперед, и нам пришлось отыгрываться.

Сам я пока не видел повтор этого эпизода, но это не имеет значения. Я не согласен с VAR, было столкновение, но не было никакой агрессии. Это не удаление. Вообще, стоило бы проверить, били ли самого Лангле.

Жаль, что я раньше не выпустил Умтити, но мы контролировали игру, и гол «Жироны» возник из ничего», – сказал Вальверде.

Матч пятого тура испанской Примеры «Барселона» – «Жирона» завершился со счетом 2:2.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Жирона Лангле Клеман Понс Пере Вальверде Федерико Хиль Мансано Хесус
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1537765399
Чисто формально у судьи был повод дать красную, но нарушение было неумышленное, Ленгле, падая, в борьбе попал локтем в лицо сопернику. Можно было и ЖК дать. Но француз сам виноват, так неаккуратно нельзя играть, команду подставлять.
Ответить
Фотон
1537769742
Сам повтор не видел, но значение это не имеет. Так сначала посмотри, а потом уж говори. Нарушение есть, а Ж или К на усмотрение судьи.
Ответить
hjvfybcn
1537771769
Удар локтем был? Был! Какие вопросы к VAR? Судья так решил, так как есть правила!
Ответить
Maxi_7
1537773361
Если это не красная, тогда не понятно что тогда красная вообще...после уже выигранного единоборства и выбитого мяча локоть пошел вверх на абсолютно неестественной высоте и по законам физики даже если бы Лангле падал там не должен быть, тем более, что он потом упал вообще в противоположную сторону(смех до слёз))).
Ответить
!ce man
1537782364
На желтенкую потянет
Ответить
zigbert
1537795577
Нарушение грубое и все на усмотрение судьи.
Ответить
dinar7777dinar
1537798029
желтая и то с натяжкой ! а еще говорят всякие девочки что барселоне подсуживают ! судья конченный питух !
Ответить
Главные новости
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
2
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
10
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
1
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
13
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
10
Все новости
Все новости
Фото«Реал» представил еще одного новичка
Вчера, 21:59
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
Вчера, 16:50
2
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
Вчера, 16:08
Список самых дорогих клубов мира
Вчера, 13:45
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
Вчера, 01:25
1
«Барселона» взяла новый трофей
Вчера, 00:43
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
19 августа
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
19 августа
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
19 августа
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
19 августа
«Реал» презентовал нового главного тренера
19 августа
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
18 августа
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+