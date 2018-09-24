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    Вальверде – об удалении Лангле: «Я не согласен с VAR»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал удаление защитника Клеман Лангле был удален за удар локтем в лицо хавбека «Жироны» Пере Понса. Арбитр Хесус Хиль показал ему карточку после просмотра видеоповтора.

    «Это удаление повлияло на игру. До него мы контролировали ход матча, а после – соперник сравнял счет, вышел вперед, и нам пришлось отыгрываться.

    Сам я пока не видел повтор этого эпизода, но это не имеет значения. Я не согласен с VAR, было столкновение, но не было никакой агрессии. Это не удаление. Вообще, стоило бы проверить, били ли самого Лангле.

    Жаль, что я раньше не выпустил Умтити, но мы контролировали игру, и гол «Жироны» возник из ничего», – сказал Вальверде.

    Матч пятого тура испанской Примеры «Барселона» – «Жирона» завершился со счетом 2:2.

    Источник: AS

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    24.09.2018 06:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 сентября 2018, 17:07

      желтая и то с натяжкой ! а еще говорят всякие девочки что барселоне подсуживают ! судья конченный питух !

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 16:26

      Нарушение грубое и все на усмотрение судьи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      тёска 24 сентября 2018, 12:46

      На желтенкую потянет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 24 сентября 2018, 10:16

      Если это не красная, тогда не понятно что тогда красная вообще...после уже выигранного единоборства и выбитого мяча локоть пошел вверх на абсолютно неестественной высоте и по законам физики даже если бы Лангле падал там не должен быть, тем более, что он потом упал вообще в противоположную сторону(смех до слёз))).

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 24 сентября 2018, 09:49

      Удар локтем был? Был! Какие вопросы к VAR? Судья так решил, так как есть правила!

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 сентября 2018, 09:15

      Сам повтор не видел, но значение это не имеет. Так сначала посмотри, а потом уж говори. Нарушение есть, а Ж или К на усмотрение судьи.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 сентября 2018, 08:03

      Чисто формально у судьи был повод дать красную, но нарушение было неумышленное, Ленгле, падая, в борьбе попал локтем в лицо сопернику. Можно было и ЖК дать. Но француз сам виноват, так неаккуратно нельзя играть, команду подставлять.

      3
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