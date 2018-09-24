Вальверде – об удалении Лангле: «Я не согласен с VAR»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал удаление защитника Клеман Лангле был удален за удар локтем в лицо хавбека «Жироны» Пере Понса. Арбитр Хесус Хиль показал ему карточку после просмотра видеоповтора.

«Это удаление повлияло на игру. До него мы контролировали ход матча, а после – соперник сравнял счет, вышел вперед, и нам пришлось отыгрываться.

Сам я пока не видел повтор этого эпизода, но это не имеет значения. Я не согласен с VAR, было столкновение, но не было никакой агрессии. Это не удаление. Вообще, стоило бы проверить, били ли самого Лангле.

Жаль, что я раньше не выпустил Умтити, но мы контролировали игру, и гол «Жироны» возник из ничего», – сказал Вальверде.

Матч пятого тура испанской Примеры «Барселона» – «Жирона» завершился со счетом 2:2.