Семак: «Прекрасная игра с «Локомотивом». Заслуженная победа»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:3).

«Спасибо за аплодисменты, но они в первую очередь адресованы команде. Сыграли здорово, создали много моментов. Прекрасная игра, заслуженная победа, играли с огромнейшим желанием с первой до последней минуты. В принципе, порадовали игрой и результативностью.

Конечно, «Зенит» не забрал сегодня чемпионский пояс. Это была игра одна из многих, с очень сложным соперником. В прошлом сезоне сыграли неудачно, в этом хотели реабилитироваться. Это один из шажочков, которых будет очень много», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

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