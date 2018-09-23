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    Семак: «Прекрасная игра с «Локомотивом». Заслуженная победа»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:3).

    «Спасибо за аплодисменты, но они в первую очередь адресованы команде. Сыграли здорово, создали много моментов. Прекрасная игра, заслуженная победа, играли с огромнейшим желанием с первой до последней минуты. В принципе, порадовали игрой и результативностью.

    Конечно, «Зенит» не забрал сегодня чемпионский пояс. Это была игра одна из многих, с очень сложным соперником. В прошлом сезоне сыграли неудачно, в этом хотели реабилитироваться. Это один из шажочков, которых будет очень много», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2018 19:04
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 24 сентября 2018, 08:42

      Приключения итальянца в Зените кончились,браво Семак!

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 23 сентября 2018, 21:28

      не вижу пока,кто может притормозить зенит...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > SPACE TRUCKIN 23 сентября 2018, 21:46

      Функциональная яма как два предыдущих года. Подождём ещё и в конце октября начале ноября будет видно.

      3
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Рубик Докоян 24 сентября 2018, 07:43

      согласен - только на яму и рассчитывать...локо -никакой,цска и Спартак в стадии становления,краснодар нестабилен...ЧР - качели,конечно - при манчини зенит тоже весьма бодро начинал...

      0
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      Рейтинг: +67327

      portero 23 сентября 2018, 21:17

      Зенит с победой!
      эрнани отстой, лучше молодого наигрывать, чем эту тряпку

      7
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      Рейтинг: +3960

      Kollljan > portero 24 сентября 2018, 06:57

      Да. Негра нужно отправить в утиль.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 сентября 2018, 21:11

      Ой, как жаба душит апологетов менеджера Манчини, а я таких не одного знаю. Семак, Дзюба и Шатов с их игрой и успехом для них это похороны...

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +3960

      Kollljan 23 сентября 2018, 20:56

      А Локомотив пусть и дальше ролики снимает.

      3
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Kollljan 23 сентября 2018, 23:08

      Кстати, их ролик стал ответом на наш. На зенитовском офсайте висит первоисточник. Там даже паровоз тот же самый.

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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 23 сентября 2018, 20:02

      С победой, Зенит заслуженно выиграл. Но пропускает много, в матче, где не должен был этого делать

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > УхоГорлоНос 23 сентября 2018, 23:02

      Вместо Нету после травмы будет играть Мамана и в защите всё наладиться!Я вэтом уверен.А сегодня после 4 забитых голов чуть расслабились...В центре защиты один Иванович всех сдержать не может физически.Но принципиально Вы правы.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 23 сентября 2018, 19:55

      Порадовали, очень зрелищный матч.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 23 сентября 2018, 19:53

      Такой игрой Зенит поставил ШАХ всем претендентам на Титул! Огромное желание борьбы, красивые комбинации и самоотдача всей команды! Молодцы! Всех болельщиков с победой!

      5
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      Рейтинг: +709

      monser08 23 сентября 2018, 19:48

      Нет слов, одни поздравления!!!!! Спасибо Зеня , порадовал.

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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 23 сентября 2018, 19:44

      спасибо Зениту за хорошую игру и заслуженную победу!!!

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