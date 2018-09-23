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  • Семак: «Прекрасная игра с «Локомотивом». Заслуженная победа»

Семак: «Прекрасная игра с «Локомотивом». Заслуженная победа»

23 сентября 2018, 19:04
22

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:3).

«Спасибо за аплодисменты, но они в первую очередь адресованы команде. Сыграли здорово, создали много моментов. Прекрасная игра, заслуженная победа, играли с огромнейшим желанием с первой до последней минуты. В принципе, порадовали игрой и результативностью.

Конечно, «Зенит» не забрал сегодня чемпионский пояс. Это была игра одна из многих, с очень сложным соперником. В прошлом сезоне сыграли неудачно, в этом хотели реабилитироваться. Это один из шажочков, которых будет очень много», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Семак Сергей
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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за Зенит 92
1537719047
Поздравляю зенит Семака с победой!!! Кто болеет за зенит у того всегда стоит!!!
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Gornostay
1537719053
Богданыч и ребята спасибо за красивую игру!
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zenitforever2015
1537719459
Такого удовольствия от футбола не испытывал давно... Зенит с Победой!
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andrej-lucevich
1537721064
спасибо Зениту за хорошую игру и заслуженную победу!!!
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monser08
1537721327
Нет слов, одни поздравления!!!!! Спасибо Зеня , порадовал.
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ZENIT-59
1537721584
Такой игрой Зенит поставил ШАХ всем претендентам на Титул! Огромное желание борьбы, красивые комбинации и самоотдача всей команды! Молодцы! Всех болельщиков с победой!
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Grey33
1537721722
Порадовали, очень зрелищный матч.
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УхоГорлоНос
1537722127
С победой, Зенит заслуженно выиграл. Но пропускает много, в матче, где не должен был этого делать
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Рубик Докоян
1537726286
Ой, как жаба душит апологетов менеджера Манчини, а я таких не одного знаю. Семак, Дзюба и Шатов с их игрой и успехом для них это похороны...
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portero
1537726644
Зенит с победой! эрнани отстой, лучше молодого наигрывать, чем эту тряпку
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