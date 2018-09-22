Васильев: «Нас не устраивает положение «Монако» в турнирной таблице»

Монако ещё в прошлом сезоне поплыл, а теперь только это продолжается. Я не знаю, то ли Жардим выжал всё из себя, что мог, то ли игроки уже на большее не способны.
Я, честно говоря, до сих пор в афиге, как можно из года в год играть всякими Раджи и Гликами в обороне - это просто проходной двор. Ну и трансферная политика клуба - либо брать молодёжь раскручивать и продавать, либо собирать подбитых лётчиков. Ну вот вам и результат, как резко поднялись из трясины середины таблицы, так туда также и вернулись. Лига 1 всё же явно сильнее чемпионатов Португалии, Украины или Голландии, поэтому такие финты, как получаются у Шахтёра или Порту, к примеру, во Франции проделывать будет намного сложнее.
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев после матча шестого тура Лиги 1 против дебютанта «Нима» (1:1) выразил недовольство турнирной ситуацией. Красно-белые идут 12-ми.
«Никто не доволен положением в таблице. Если говорить про матч с «Нимом», то мне не в чем упрекнуть футболистов. Была самоотдача и моменты. Нам не везло – попадали в штангу. Будем работать еще усерднее», – сказал Васильев.
В этой игре в «Монако» дебютировал Александр Головин.
Дебют Головина в «Монако». Как это было