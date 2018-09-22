Васильев: «Нас не устраивает положение «Монако» в турнирной таблице»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев после матча шестого тура Лиги 1 против дебютанта «Нима» (1:1) выразил недовольство турнирной ситуацией. Красно-белые идут 12-ми.

«Никто не доволен положением в таблице. Если говорить про матч с «Нимом», то мне не в чем упрекнуть футболистов. Была самоотдача и моменты. Нам не везло – попадали в штангу. Будем работать еще усерднее», – сказал Васильев.

В этой игре в «Монако» дебютировал Александр Головин.

Дебют Головина в «Монако». Как это было