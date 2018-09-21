Дисквалификация Мбаппе за толчок защитника «Нима» может возрасти с трех до пяти матчей

Дисциплинарный комитет Лиги 1 может дополнительно дисквалифицировать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе на две игры за неспортивное поведение в матче четвертого тура с «Нимом» (4:2).

В одном из игровых эпизодов встречи защитник «Нима» Тежи Саванье нарушил правила на 19-летнем футболисте, и форвард парижан в отместку толкнул своего обидчика. Оба игрока были удалены с поля.

Саванье получил пятиматчевую дисквалификацию, а Мбаппе отстранили на три матча. Юристы защитника «Нима» подали апелляцию с просьбой дать нападающему аналогичное наказание.