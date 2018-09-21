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    Дисквалификация Мбаппе за толчок защитника «Нима» может возрасти с трех до пяти матчей

    Дисциплинарный комитет Лиги 1 может дополнительно дисквалифицировать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе на две игры за неспортивное поведение в матче четвертого тура с «Нимом» (4:2).

    В одном из игровых эпизодов встречи защитник «Нима» Тежи Саванье нарушил правила на 19-летнем футболисте, и форвард парижан в отместку толкнул своего обидчика. Оба игрока были удалены с поля.

    Саванье получил пятиматчевую дисквалификацию, а Мбаппе отстранили на три матча. Юристы защитника «Нима» подали апелляцию с просьбой дать нападающему аналогичное наказание.

    Источник: AS

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    21.09.2018 13:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 22 сентября 2018, 00:02

      Звездиться что-ли начал?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 сентября 2018, 15:49

      Вполне закономерная просьба.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 21 сентября 2018, 13:23

      Фифти-фифти

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