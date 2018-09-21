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    Ледяхов: «Балтика» приложит все силы, чтобы дать бой «Локомотиву»

    Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов поделился мнение о своей новой команде.

    «Приглашение от руководителей калининградского клуба мне поступило два дня назад. А сегодня я уже в Калининграде и подписал контракт. Пообщался с ребятами и провел первую тренировку.

    Считаю, что в «Балтике» собраны квалифицированные футболисты, многие из которых имеют опыт выступлений за большие российские клубы. С некоторыми игроками я пересекался, когда работал в других командах. Уверен, будем прогрессировать от игры к игре и постараемся доказать свое футбольное мастерство.

    Знаю, что в Калининграде взыскательные, хорошо разбирающиеся в футболе болельщики. Приглашаю всех на нашу ближайшую домашнюю игру – на кубок с московским «Локомотивом». Мы приложим все силы, чтобы дать бой чемпиону России!» – сказал Ледяхов.

    Контракт рассчитан до окончания сезона-2018/19. Ранее эту должность покинул Валерий Непомнящий.

    Источник: ФК «Балтика»

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    21.09.2018 11:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 15:01

      Началась психологическая обработка.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 21 сентября 2018, 14:41

      А я что говорил!
      Зря увольняли И. Черевченко!
      По ГЛУПОСТИ Лепсая и прочих горе управленцев, Балтику обрекли на выживание.
      Игорь Черевченко поднял Балтику со дна вылета.
      Немного не хватило для стыков в прошлом сезоне.
      Но это не беда, так как Балтика только выстраивала свою игру и в РФПЛ ей было тогда рано.
      Но И. Черевченко в течение года, подобрал игроков, поставил игру и наладил взаимодействие.
      И вдруг, это всё ПЕРЕЧЕРКНУЛИ, а команду до основания ПЕРЕТАСОВАЛИ.
      И вот вам результат головотяпства.
      Балтика прозябает в подвале турнирной таблицы.
      А ведь, развалить команду намного легче, чем создать и настроить.
      Надо звать Черевченко исправлять, пока не поздно.
      Лучший кандидат это Игорь Черевченко, а другие не потянут, а только НАВРЕДЯТ ещё больше.
      Хватит Лепсая ДУРИТЬ!
      Надо было назначать Игоря Черевченко и было бы вам счастье!!!
      Хождение Балтики по тренерским МУКАМ!

      2
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 21 сентября 2018, 14:16

      А главное помните, что Локомотив - это кубковая команда.....

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Romantic2010 24 сентября 2018, 16:49

      в этом сезоне локо надо кубок брать чтобы подстрахаваться с европой и трофей опять же локо сейчас не том положении чтобы кубками разбрасываться

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 21 сентября 2018, 13:19

      А ведь все возможно. При новом тренере каждый игрок команды старается себя показать с лучшей стороны, а Локо сейчас немного притормозил. Так, что шанс есть.

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