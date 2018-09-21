Ледяхов: «Балтика» приложит все силы, чтобы дать бой «Локомотиву»

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов поделился мнение о своей новой команде.

«Приглашение от руководителей калининградского клуба мне поступило два дня назад. А сегодня я уже в Калининграде и подписал контракт. Пообщался с ребятами и провел первую тренировку.

Считаю, что в «Балтике» собраны квалифицированные футболисты, многие из которых имеют опыт выступлений за большие российские клубы. С некоторыми игроками я пересекался, когда работал в других командах. Уверен, будем прогрессировать от игры к игре и постараемся доказать свое футбольное мастерство.

Знаю, что в Калининграде взыскательные, хорошо разбирающиеся в футболе болельщики. Приглашаю всех на нашу ближайшую домашнюю игру – на кубок с московским «Локомотивом». Мы приложим все силы, чтобы дать бой чемпиону России!» – сказал Ледяхов.

Контракт рассчитан до окончания сезона-2018/19. Ранее эту должность покинул Валерий Непомнящий.