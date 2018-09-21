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  • Ледяхов: «Балтика» приложит все силы, чтобы дать бой «Локомотиву»

Ледяхов: «Балтика» приложит все силы, чтобы дать бой «Локомотиву»

21 сентября 2018, 11:37
5

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов поделился мнение о своей новой команде.

«Приглашение от руководителей калининградского клуба мне поступило два дня назад. А сегодня я уже в Калининграде и подписал контракт. Пообщался с ребятами и провел первую тренировку.

Считаю, что в «Балтике» собраны квалифицированные футболисты, многие из которых имеют опыт выступлений за большие российские клубы. С некоторыми игроками я пересекался, когда работал в других командах. Уверен, будем прогрессировать от игры к игре и постараемся доказать свое футбольное мастерство.

Знаю, что в Калининграде взыскательные, хорошо разбирающиеся в футболе болельщики. Приглашаю всех на нашу ближайшую домашнюю игру – на кубок с московским «Локомотивом». Мы приложим все силы, чтобы дать бой чемпиону России!» – сказал Ледяхов.

Контракт рассчитан до окончания сезона-2018/19. Ранее эту должность покинул Валерий Непомнящий.

Источник: ФК «Балтика»
Россия. ФНЛ Россия. Кубок Балтика Локомотив Ледяхов Игорь
Комментарии (5)
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1537525158
А ведь все возможно. При новом тренере каждый игрок команды старается себя показать с лучшей стороны, а Локо сейчас немного притормозил. Так, что шанс есть.
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Romantic2010
1537528581
А главное помните, что Локомотив - это кубковая команда.....
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amazonaws
1537530102
А я что говорил! Зря увольняли И. Черевченко! По ГЛУПОСТИ Лепсая и прочих горе управленцев, Балтику обрекли на выживание. Игорь Черевченко поднял Балтику со дна вылета. Немного не хватило для стыков в прошлом сезоне. Но это не беда, так как Балтика только выстраивала свою игру и в РФПЛ ей было тогда рано. Но И. Черевченко в течение года, подобрал игроков, поставил игру и наладил взаимодействие. И вдруг, это всё ПЕРЕЧЕРКНУЛИ, а команду до основания ПЕРЕТАСОВАЛИ. И вот вам результат головотяпства. Балтика прозябает в подвале турнирной таблицы. А ведь, развалить команду намного легче, чем создать и настроить. Надо звать Черевченко исправлять, пока не поздно. Лучший кандидат это Игорь Черевченко, а другие не потянут, а только НАВРЕДЯТ ещё больше. Хватит Лепсая ДУРИТЬ! Надо было назначать Игоря Черевченко и было бы вам счастье!!! Хождение Балтики по тренерским МУКАМ!
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zigbert
1537531316
Началась психологическая обработка.
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