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    Ткачев: «Рубин» с Бердыевым играет в основном от обороны. Будет тяжело»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев, который принадлежит ЦСКА, ждет закрытой игры от «Рубина» в предстоящей встрече.

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Арсенал» – «Рубин» состоится в субботу, 22 сентября, в 16:30 по московскому времени.

    – «Рубин» всегда был сильным соперником для всех команд Премьер-лиги. Тем более их тренирует сейчас Бердыев. Они играют в основном от обороны. Будет тяжело. Но мы готовимся, тренируемся только на победу. После матча с «Крыльями Советов» сейчас хорошее настроение у всей команды. Будем надеяться, что все будет хорошо.

    – Ваш личный показатель – два гола, две голевые передачи на данный момент. Как оцениваете текущую часть чемпионата?

    – Есть к чему стремиться, хочется больше и забивать, и отдавать, поэтому на троечку себя пока оцениваю. Не такой удачный старт для меня. То, что хотел, планировал, не получается. Дай бог, еще впереди много матчей. Все будет: и голы, и передачи.

    – В матче с «Крыльями» у вас слегка поменялась позиция на поле – вы больше били. По душе вам эта позиция?

    – Оттянутая «десятка» под нападающим. Я в свое время в детстве и во второй лиге всегда играл на этой позиции. Самая любимая для меня позиция, тренер видит меня сейчас там. Мне доставляет огромное удовольствие. Ближе к воротам, больше моментов – это самое главное для меня.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    21.09.2018 09:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 сентября 2018, 07:23

      Ждем голов и победы Арсенала

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 сентября 2018, 11:58

      Рубин попытается вырвать победу, а игра от обороны это стиль Курбан...

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