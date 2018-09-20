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    Лига Европы. «Спартак» всухую проиграл «Рапиду»

    «Спартак» провел матч первого тура группового этапа Лиги Европы. Россияне всухую уступили в Вене. Все голы были забиты во втором тайме.

    В стартовом составе красно-белых было четыре клубных воспитанника. После первого тура спартаковцы замыкают свой квартет.

    Лига Европы. Группа G. 1-й тур

    Рапид (Австрия) – Спартак (Россия) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Тимофеев (в свои ворота), 50; 2:0 – Мург, 68.

    «Рапид»: Штребингер, Мюлдюр, Барач, Зоннляйтнер, Шваб, Мург, Поцманн, Кнасмюлльнер (Мартич, 86), Алар (Павлович, 71), Любичич, Иван (Бериша, 76).

    «Спартак»: Максименко, Мельгарехо, Боккетти, Джикия, Рассказов, Фернандо, Зобнин, Тимофеев (Игнатов, 81), Ломовицкий (Самедов, 73), Педро Роша, Зе Луиш.

    Предупреждения: Любичич, 11 – Зе Луиш, 32; Ломовицкий, 70.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    «Спартак» ужасен. Это было предсказуемо

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2018 21:45
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    Комментарии177
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 21 сентября 2018, 13:42

      Каждую осень поросям объясняют кто они и чего стоят.

      0
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      Рейтинг: +648

      shahor 21 сентября 2018, 07:16

      Проиграть может любая команда кому угодно и когда угодно.Но влететь можно по разному.Вчера наблюдал полное отсутствие игровой мысли и ничем необъяснимое безволие.Складывается впечатление,что игроки сливают тренера.Очень зря,на мой взгляд-итальянец вполне себе очень даже ничего:после стольких лет простоя клуб под его началом завоевал золотые медали...

      4
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > shahor 21 сентября 2018, 07:48

      Посмотрим на них в дерби

      -1
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      Рейтинг: +2389

      serglider > sobaka120982 21 сентября 2018, 08:01

      На что смотреть то? С начала сезона последовательно спартачи все и вся сливают... Максименко способный вратарь, но еще не дорос до игры на таком уровне, "штампует" ляпы почти в каждом матче, но его упорно ставят в ворота... А вот в "дерби" они себя "покажут")))

      -1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 21 сентября 2018, 05:31

      Сказать что расстроен после ТАКОЙ игры - ничего не сказать...С командой творится несусветная хрень какая-то..Исчезла мысль впереди.Команда как заводная игрушка пытается повторять одно и тоже - проход по флангу,навес и всё.Больше никаких креативных мыслей и нетути.Антоха или Глушаков даже в самом своём разобранном состоянии могли что-то нестандартно придумать и сделать результат.Теперь их по разным причинам в составе нет.Зобнин пытается обострять.Но что он может сделать один?Парень пашет из матча в матч,Но поддержки от партнёров нет.Молодёжь сыра.Пока.Хотя и перспективна.Нужно время чтобы заиграли.В обороне пока что сыгранности нет.Но тут объективная причина - травмы основных.А самое главное неприятное то что игроки выходят на поле с потухшими глазами.Видимо атмосфера внутри команды явно не айс...Матч с армейцами и покажет насколько глубок кризис..Хочется всё же верить что это не болезнь,а лишь лёгкое "недомогание".Удачи Спартак!

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      Рейтинг: +2389

      serglider > Krossmen73 21 сентября 2018, 08:25

      Это не болезь - это кома! Уровень Максименко ФНЛ - максимум! Рассказов, Тимофеев, Игнатов, Ломовицкий - сырые игроки, с огромными пробелами в технике и тактике игры... Зобнин бегает как лошадь, но... по мячу толком попасть не может! Зе Луиш сильно зависим от партнеров, которые в отсутствии Промеса, максимум, что могут сделать это пнуть мяч в его сторону... Что вы собственно хотели от команды где полсостава "статисты" в форме на футбольном поле?

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > serglider 21 сентября 2018, 14:52

      Согласен практически по всем пунктам.Максименко в роли первого номера пока никак не тянет.Да и остальная молодёжь очень нестабильна.На одну удачную игру следует пару-тройку невнятных.Плюс не хватает хорошего полузащитника - распасовщика,который подносил "снаряды" для линии атаки.Фернандо опытен,но с такой ролью справляется не очень хорошо.Глушаков в опале и в кризисе.По Зобнину уже писали выше.Так что атака Спартака на голодном пайке.Вот и нет голов и результата.Как Каррера с этим справится,сложно сказать...Всё очень запутано и запущено...Хочется всё же верить в лучшее.Дай бог чтобы этот кризис не был слишком большим...

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 21 сентября 2018, 04:36

      Че развопились,горе-эксперты?! Или Зенит с Локо,что-то лучшее показали?? Не нравится Спартак,не смотрите его.... а то,команда фиговая,но каждый олень,пытается своё слово,про команду вставить...

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider > Ruryu 21 сентября 2018, 08:49

      "Олени" в основном вопят "чё развопились"))) Ну, собственно и не "смотрят", только "хозяева" команд постоянно ноют, про аховую посещаемость и финансовые сложности))) А тут еще нарисовался "Матч Премьер" который хочет стричь бабосы за просмоты футбольных матчей по ТВ))) "Олени" затыкают рот критикам, при этом проблемы детского спорта и площадок как были так и остаются. При том, что 200К баксов загнали в США (почему не ФРГ или Испанию вопрос открытый), что бы те создали "чудо-методику" подготовки юных футболистов, где сейчас эта "секретная" методичка - покрыто мраком))) Да Зенит и Локо то же играют уныло, так давайте заткнемся и будем сопеть в тряпочку?

      1
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      Рейтинг: +255

      aleksander 21 сентября 2018, 04:18

      Почему я не удивлён этому результату?))))

      1
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 20 сентября 2018, 23:48

      Не проще ли ввести в регламент РПЛ, что в еврокубки будут попадать команды с 1-5 места + победитель кубка, в добавок - команда не должна называться "Спартак-Москва".

      8
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Леха из Твери 21 сентября 2018, 08:53

      Спартак - ГАВНО !!!

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider > Леха из Твери 21 сентября 2018, 08:56

      После этого сезона скорее всего с 1 по 4))) Нищета регионов не позволит их командам соответствовать регламенту предъявляемых к домашним аренам... Короче все между уныло и очень уныло...

      0
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 20 сентября 2018, 23:47

      только даун может переживать за это овно

      4
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 20 сентября 2018, 23:22

      Огорчение, разочарование, безнадёга. Всё будет понятно после игры с армейцами. Если Федун не вмешается и не поставит на место охреневших звездунов, то будет разгром и отставка тренера. Похоже что про российское лобби уже подобрала кандидатуру тренера? Печально.

      8
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > мы_не_рабы 21 сентября 2018, 00:26

      Федун хапнул 30 лямов за Промеса и успокоился, надо же их переварить.

      3
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      Рейтинг: +2389

      serglider > мы_не_рабы 21 сентября 2018, 09:07

      Угу-ага... Эмери в свое время "сплавили", так он теперь Арсеналом рулит, а так бы до сих пор болтался бы в этом российском дерьме... Так, что Каррера стопудово спит и видит как его снимают из Спартака... Вопрос кто будет "рулить" после? И пойдет ли это на пользу Спартаку...

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 23:13

      Не получилась игра у Спартака. Была какая то заторможенность и неуверенность в себе.Из за чего и получили авто гол. Брак в передачах загубил несколько перспективных атак. Играть стали после второго пропущенного мяча.

      7
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      Рейтинг: +2389

      serglider > zigbert 21 сентября 2018, 09:15

      Автогол "случился", потому что "пенёк" тупо стоял возле своего вратаря, вместо того что бы "держать" игрока соперника))) А "играть" они так и не начили...

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 20 сентября 2018, 23:10

      Очередное днище!!!

      3
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