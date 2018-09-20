Лига Европы. «Спартак» всухую проиграл «Рапиду»

«Спартак» провел матч первого тура группового этапа Лиги Европы. Россияне всухую уступили в Вене. Все голы были забиты во втором тайме.

В стартовом составе красно-белых было четыре клубных воспитанника. После первого тура спартаковцы замыкают свой квартет.

Лига Европы. Группа G. 1-й тур

Рапид (Австрия) – Спартак (Россия) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Тимофеев (в свои ворота), 50; 2:0 – Мург, 68.

«Рапид»: Штребингер, Мюлдюр, Барач, Зоннляйтнер, Шваб, Мург, Поцманн, Кнасмюлльнер (Мартич, 86), Алар (Павлович, 71), Любичич, Иван (Бериша, 76).

«Спартак»: Максименко, Мельгарехо, Боккетти, Джикия, Рассказов, Фернандо, Зобнин, Тимофеев (Игнатов, 81), Ломовицкий (Самедов, 73), Педро Роша, Зе Луиш.

Предупреждения: Любичич, 11 – Зе Луиш, 32; Ломовицкий, 70.

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