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Лига Европы. «Спартак» всухую проиграл «Рапиду»

20 сентября 2018, 21:45
183

«Спартак» провел матч первого тура группового этапа Лиги Европы. Россияне всухую уступили в Вене. Все голы были забиты во втором тайме.

В стартовом составе красно-белых было четыре клубных воспитанника. После первого тура спартаковцы замыкают свой квартет.

Лига Европы. Группа G. 1-й тур

Рапид (Австрия) – Спартак (Россия) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Тимофеев (в свои ворота), 50; 2:0 – Мург, 68.

«Рапид»: Штребингер, Мюлдюр, Барач, Зоннляйтнер, Шваб, Мург, Поцманн, Кнасмюлльнер (Мартич, 86), Алар (Павлович, 71), Любичич, Иван (Бериша, 76).

«Спартак»: Максименко, Мельгарехо, Боккетти, Джикия, Рассказов, Фернандо, Зобнин, Тимофеев (Игнатов, 81), Ломовицкий (Самедов, 73), Педро Роша, Зе Луиш.

Предупреждения: Любичич, 11 – Зе Луиш, 32; Ломовицкий, 70.

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Турнирные таблицы Лиги Европы

«Спартак» ужасен. Это было предсказуемо

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига Европы Рапид Спартак
Комментарии (183)
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Skull_Boy
1537469327
Можно сказать смело, что Спартак, как и Локо в ЛЧ, не выйдет в весну и странно, что только 2-0 должно быть гораздо больше, для ЦСКА достаточно выиграть дома Викторию и дать дома бой Роме, Краснодару не проиграть 2 матча Стандарду, а Зениту просто играть, группа у них легкая
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Полная Канистра
1537469516
это уже чёрная полоса пошла и походу это надолго увы
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Старикан
1537469631
Скорости нулевые, все пасы в борьбу, Максименко посредственность, Фернандо нулевой, Зе Луишу надо 10 стопроцентных моментов чтобы забить один гол, молодёжь сырая, желания выигрывать у команды абсолютно нет: проигрывают 2:0 и спокойненько перепасовываются на своей половине...какой позор...пойду водки хлопну!
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oyabun
1537469730
Какая то глухая безнадега. Как мы радовались в начале сезона - у Спартака сотава сильного на 2 команды! Купили Ташаева - огромная удача. Ташаев почему то совсем не играет. Атаки у команды нет. Зе из выгоднейшей позиции лупит куда то в небо, Адриано вообще дурака валяет. Смотрите - из матча в матч меняются игроки на поле, и ведь каждый из них индивидуально не плох. И точно сильнее состава нынешнего ЦСКА, например, а командной игры как нет так и нет, нет умных комбинаций, из обороны не знают как выходить, все медленно и тупо. Снова виноваты игроки? А может все таки тренер? Который похоже исчерпал себя.
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ivanthebest
1537469868
Безвольные п..дорасы!!! Я несколько месяцев не критиковал команду, но здесь это просто звиздец какой-то. Эти г..ндоны походу реально решили слить Массимо. Такого пох..изма в действиях я не видел пожалуй года 2. Никто не бежит вперёд (разве что кроме Зобы и Рассказова), играют назад да поперёк. Да игра может не идти, но здесь отсутствовало желание у игроков напрочь. Вялое передвижение по полю, какой-то ватокат, подавляющее большинство единоборств проигрывается и убираются ноги, это как вообще??? Н..хуй всех недовольных выгнать в зимнее ТО, эти п..дорасы получают баснословные деньги, а вы..бываются как целки перед сексом. Это им не так, то не так. Вы п..дорасы отрабатывайте свои зп, нах..я клубу таким дармоедам деньги платить. P.S. Вообще, игроки в конец прих..ели. Надо их походу вызывать на серьёзный разговор на фанатку, показать им где раки зимуют. Пока ещё сезон можно спасти, нужно это сделать иначе потом будет поздно и наш любимый клуб опять скатится на вторые позиции...
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Мары
1537469874
Состав сильный. Игры ни какой. Скажу просто: это фиаско !
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Опорник84
1537470155
Каррера приходил в Спартак тренером защитников, главным стал чисто случайно! Тогда ему сильно везло, сейчас везение закончилось! Может пора и уходить? А может есть люди которые хотят его вытеснить из команды? Трудно сказать! Знаю одно страдаем мы, те кто любит душой и всем сердцем эту команду!
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Мары
1537470442
В Принципе Промеса продали, а он был таким моторчиком впереди.Моторчика только не хватало.Замены ни какой нет и команда просто не знает как играть впереди. Раньше было как ? Не знаешь кому дать пас, отдай Промесу.Сейчас же полный раздрай и жалкое зрелище.
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cska-62
1537471390
Матч не видел, ничего про него сказать не могу. Но очень много читал про то, как какие-то очень могущественные силы освобождают тренерскую поляну для своих мудаков! Тут не заговор именно против Карреры, а против всех иностранцев! Ради бабла и своих! НЕ ИСКЛЮЧАЮ, что эти же весьма могущественные силы устроили кипеш в клубе и вокруг него. С бездарными стишками, лайками, наездами на Массимо и пофигизмом игроков на поле. Вдобавок ещё и "грязное бельё" семьи Глушакова на обозрение выставили, что уже просто подлятина! Не нравится Каррера? Ну, тогда прямым ходом в унитаз! Жаль, он ведь очень неплохую красно-белую молодёжь разглядел... Вот только не может парнишка Рассказов сразу играть как Марио Фернандес, а Ломовицкий как Вернблум... Им по 20 лет всего! И опыта игры на высоком уровне совсем нет... :-)))
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Рубик Докоян
1537472241
Игру смотрел, но анализировать, гадать и предполагать не хочется, тем более после "французского валидола". Какая-то безнадёга просматривается. Только при перечне команд, которым проигрываем ежегодно, рука не только тянется к бокалу, но и к пистолету...
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