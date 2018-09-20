Орлов: «Каррера стал главным тренером только в России. Вы слышали, чтобы какой-то из итальянских клубов его позвал?»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера способен проявить себя только в РПЛ. По его словам, итальянские клубы не верят в специалиста, поэтому не спешат приглашать его.

«Каррера стал работать главным тренером только в России, и здесь он даже стал чемпионом со «Спартаком». А вы слышали, чтобы какой-то из итальянских клубов его позвал, как героя России? Значит, в него не верят итальянцы. И в России он никак не может сложить этот паззл.

Никак я не могу понять их трансферную политику. Если вы продаeте Промеса, хорошего футболиста, забивного, то ищите ему замену. Смешно: получили за него деньги, а куда их дели? Продали за 30 миллионов евро, ну хоть за 15 миллионов кого-то бы взяли. Найдите вы форварда», – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

После семи туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков. В сезоне-2016/17 Каррера привел московский клуб к первому за 16 лет чемпионству.