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  • Орлов: «Каррера стал главным тренером только в России. Вы слышали, чтобы какой-то из итальянских клубов его позвал?»

Орлов: «Каррера стал главным тренером только в России. Вы слышали, чтобы какой-то из итальянских клубов его позвал?»

20 сентября 2018, 18:15
52

Комментатор Геннадий Орлов считает, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера способен проявить себя только в РПЛ. По его словам, итальянские клубы не верят в специалиста, поэтому не спешат приглашать его.

«Каррера стал работать главным тренером только в России, и здесь он даже стал чемпионом со «Спартаком». А вы слышали, чтобы какой-то из итальянских клубов его позвал, как героя России? Значит, в него не верят итальянцы. И в России он никак не может сложить этот паззл.

Никак я не могу понять их трансферную политику. Если вы продаeте Промеса, хорошего футболиста, забивного, то ищите ему замену. Смешно: получили за него деньги, а куда их дели? Продали за 30 миллионов евро, ну хоть за 15 миллионов кого-то бы взяли. Найдите вы форварда», – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

После семи туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков. В сезоне-2016/17 Каррера привел московский клуб к первому за 16 лет чемпионству.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Орлов Геннадий
Комментарии (52)
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bset
1537456906
Птица-говорун всегда на хайпе. Про Карреру начали новости постить, что с Глушаковым конфликт, так тут сразу этот со своим "а я говорил, что он плохой тренер". Сейчас Дзюбу после ЧМ на руках носит. А как начнется у Дзюбы кризис, так сразу начнет "а я говорил, что это не уровень Зенита". Так и во всех вопросах. Настолько объективности нет близко, что даже болельщики Зенита к нему не очень относятся.
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Рубик Докоян
1537457275
Манчини, блин, позвали в "Зенит", ну и... много с ним чего выиграли ? Сейчас он рулит сборной Италии, посмотрим где она будет и с какой игрой.
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Мары
1537457632
В свете этого интервью, встаёт вопрос.Через какое время пан Птичкин в полёте переобуется.Ведь он никогда до этого такого не делал. :-))
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Полная Канистра
1537458039
орлов стал главным болтуном в России . Вы слышали чтобы кто то из нас хотел его слушать? редкий идиот
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aaaaahhhh
1537458763
падальщик заговорил.... сплетник хренов.
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Т34
1537460599
У нас в России половина тренеров, которые только начали тренировать. Их тоже еще никуда не позвали. Манчини и Луческу тренеры с именем, и чего они добились с Зенитом. А Каррера за два года завоевал чемпионство, суперкубок и бронзовые медали, которые, правда, по итогам сезона посчитались провальными. Что хотел сказать Орлов? И что он лезет в чужой монастырь? Какое ему дело до трансферной политики Спартака? Разгребайте свои авгиевы конюшни.
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igoor52
1537460813
Гена какой иностранный язык ты знаешь и в какой стране можешь комментировать-даже в РОССИИ ты заговариваешься!
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m40
1537460949
Каррера: Орлов мог стать комментатором только в России. В других странах его бы и близко не пустили к микрофону.
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Serjoga
1537462003
Промеса продали в последний день трансферного окна! Когда тратить 30 миллионов? Вот в зимнее трансферное окно Федун и будет решать сколько и на кого тратить! А ты следи за Зенитом и советуй Миллеру кого и за сколько покупать! Мало вам Луческу, Боаша, Манчини, которые ничего в России не показали, а на пустые трансферы потратили бюджет 9-10 команд из нижней части таблицы!
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zigbert
1537462113
Придет время и позовут. Для него Спартак был первым опытом в тренерской работе. Никто не знает какой тренер из него получится, но Спартак он уже сделал чемпионом и этот факт нельзя отрицать.Ну а уж в сферу трансферной политики тебе Геннадий лучше не соваться.
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