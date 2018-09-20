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    Орлов: «Каррера стал главным тренером только в России. Вы слышали, чтобы какой-то из итальянских клубов его позвал?»

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера способен проявить себя только в РПЛ. По его словам, итальянские клубы не верят в специалиста, поэтому не спешат приглашать его.

    «Каррера стал работать главным тренером только в России, и здесь он даже стал чемпионом со «Спартаком». А вы слышали, чтобы какой-то из итальянских клубов его позвал, как героя России? Значит, в него не верят итальянцы. И в России он никак не может сложить этот паззл.

    Никак я не могу понять их трансферную политику. Если вы продаeте Промеса, хорошего футболиста, забивного, то ищите ему замену. Смешно: получили за него деньги, а куда их дели? Продали за 30 миллионов евро, ну хоть за 15 миллионов кого-то бы взяли. Найдите вы форварда», – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

    После семи туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков. В сезоне-2016/17 Каррера привел московский клуб к первому за 16 лет чемпионству.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    20.09.2018 18:15
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +3795

      serppion 21 сентября 2018, 16:02

      "Комментатор" Геннадий Орлов, ты для начала стань комментатором. На аналитика ты точно не тянешь. Твои бредни слушать невозможно.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 сентября 2018, 22:36

      У Орлова склероз? Каррера и начал свою индивидуальную тренерскую карьеру именно в "Спартаке"! И сразу чемпионство пятого или шестого по силам европейского первенства! При всей критике нашей ПФЛ, она по силам - минимум шестая! Лично я считаю, что пятая, ибо во Франции есть один суперклуб (ПСЖ), ещё два или три клуба каждый год играют на уровне, у нас же минимум - пять или шесть. И середняки наши посильнее французских, а рейтинговые очки Франции даёт именно ПСЖ.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 20 сентября 2018, 21:35

      Что то раскукарекался этот петухов!!!

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 20 сентября 2018, 21:11

      Поле... поле сегодня хорошо относилось к Ахмату. Всему виной поле ... убило интервью

      0
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      Рейтинг: +28

      Arifjon 20 сентября 2018, 21:04

      А что сделал Зенит с деньгами за продажу халка и витселя.что сделал манчини для зенита. ДЕБИЛ

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 20 сентября 2018, 21:01

      Старый опять корвалола обожрался.

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 20 сентября 2018, 20:16

      Странно рассуждает Орлов ! Для него важно , что кто- то ,что -то скажет ! Каррера доказал что он не хуже ,чем например тренер Манчини !.. и т.д.

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      Рейтинг: +36

      DAG-0500 20 сентября 2018, 20:07

      От работы Карреры люди хоть не спят перед экранами телевизоров а когда Комментирует орлов хочется спать или переключить куда угодно вот-так в России и не останется нормального тренера

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      Рейтинг: +269

      Alllex68 20 сентября 2018, 19:55

      Старый, что тебе нужно от Спартака? Ты кто такой вообще, чтоб так р других судить. Последняя инстанция точно не ты, трепло "всё знающее"

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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 20 сентября 2018, 19:49

      последний матч экстрасенса и не надо ляля по то что каререра чеготозавоевал. Выиграла команда и горлопаны сами могли видеть как Пилипчук ,на каждом матче, поясняет игрокам что делать на поле ,а калиостро с горящим взглядом скачет вокруг. Сердце плачет от стыда за такую игру и 0-4 от Рапида ,но лучше завтра начать по другому ,чем продолжать НИКАК

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