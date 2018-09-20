Орлов: «Каррера стал главным тренером только в России. Вы слышали, чтобы какой-то из итальянских клубов его позвал?»

"Комментатор" Геннадий Орлов, ты для начала стань комментатором. На аналитика ты точно не тянешь. Твои бредни слушать невозможно.
Комментатор Геннадий Орлов считает, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера способен проявить себя только в РПЛ. По его словам, итальянские клубы не верят в специалиста, поэтому не спешат приглашать его.
«Каррера стал работать главным тренером только в России, и здесь он даже стал чемпионом со «Спартаком». А вы слышали, чтобы какой-то из итальянских клубов его позвал, как героя России? Значит, в него не верят итальянцы. И в России он никак не может сложить этот паззл.
Никак я не могу понять их трансферную политику. Если вы продаeте Промеса, хорошего футболиста, забивного, то ищите ему замену. Смешно: получили за него деньги, а куда их дели? Продали за 30 миллионов евро, ну хоть за 15 миллионов кого-то бы взяли. Найдите вы форварда», – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
После семи туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков. В сезоне-2016/17 Каррера привел московский клуб к первому за 16 лет чемпионству.