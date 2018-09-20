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    Глушаков подал иск об опекунстве над детьми и хочет получить от жены алименты

    Адвокат полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Марина Дубровская рассказала, что футболист подал иск к своей жене Дарье с требованием определения места жительства детей и выплаты алиментов.

    Ранее супруга хавбека подала на развод. По ее словам, игрок ей изменял и избивал.

    – Действительно ли Денис требует опекунства над детьми и алименты от Дарьи в размере 80 тысяч рублей?

    – Денис с середины сентября вообще не видит своих детей. Дарья сменила везде замки, и он уже раз пять-шесть приезжал к своим детям. Когда старшая дочь услышала, что приехал папа и начала ему что-то кричать, ее просто увели от двери. Денис сейчас очень волнуется из-за ситуации с детьми. Как только Дарья перестанет их скрывать, и как только он их увидит, он решит, что дальше делать в суде. Сейчас разобраться в этой ситуации мирным путем невозможно. Мы все время призываем Дарью к какому-то диалогу, но, к сожалению, пока кроме того, что она скрывает детей от Дениса у нас ничего не получается сделать. Поэтому встретимся в суде и решим, как наша позиция будет меняться.

    – Тем не менее, на сегодняшний день есть требование об опекунстве детей и алиментах?

    – Иск действительно подан. По месту регистрации Дениса.

    – Что в этом иске?

    – Иск с требованием расторжения брака, определения места жительства детей и алименты. Но! Никто ни в коем случае не собирается отбирать детей у Дарьи. Для Дениса это совершенно неприемлемо, он миролюбивый и добрый человек.

    – То есть Дарья устроила шантаж?

    – Дарья, к сожалению, манипулирует самым дорогим, что есть у Дениса – это его двумя дочками.

    – Вторая тема, о которой хотелось спросить – вопрос избиения Дарьи. Это правда, что Денис бил супругу?

    – Это неправда. Как вы видите последние два дня, сначала произошла травля по поводу лайков, потом появилось видео с несуществующими якобы изменами Дениса, следующая история, естественно, – избиение. Завтра, наверно, случится еще что-то…

    – По словам Дарьи, у нее есть документы, подтверждающие факт избиения.

    – Я не видела эти документы. Но, думаю, если бы они были, то она уже неоднократно обращалась бы в полицию и не оставила бы это без внимания. Если до этого момента она не обращалась, то это все – провокация.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2018 17:58
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +1532

      starche 21 сентября 2018, 00:43

      Вспомните, что это "псевдоспартаковское чудо" говорило о Спартаке ещё не так давно. Зачем его пригрели!?

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 сентября 2018, 22:42

      О, Боже! Какое может быть "опекунство" у родителей, которые являются ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ...?! Каждый из супругов может требовать у суда определения места жительства детей именно с ним, но это не имеет никакого отношения к "опекунству"...

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 20 сентября 2018, 22:04

      Да уж!!!дЫниска как был колхозник,так и остался...

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 сентября 2018, 21:36

      Дебил плять, посмотри н дочь кафеля....

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 20 сентября 2018, 21:25

      "Цирк"

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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 20 сентября 2018, 21:08

      Как бы там не было, всегда нужно оставаться мужчиной. Требовать бабки от женщины это конечно край. Лучше бы обрезал все концы и ушел.

      0
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      Рейтинг: +209

      Горький565 20 сентября 2018, 21:03

      Я чё на ДОМ-2 попал?

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 20 сентября 2018, 20:34

      Чушь какая-то. полгода вместе не живут. И вдруг застукала. У самой рыльце в пушку.

      3
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 20 сентября 2018, 20:33

      Блин, недавно увидел интервью Нагиева Дудю, так там вспомнили про жесть-шоу Окна, которую вёл Нагиев, я конечно не смотрел, но похоже на сюжет данной передачи. Редакторы, вы совсем тупые, печатать данную инфу на футбольном портале?

      2
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 20 сентября 2018, 20:06

      зачем нам такие новости?

      3
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