Глушаков подал иск об опекунстве над детьми и хочет получить от жены алименты

Адвокат полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Марина Дубровская рассказала, что футболист подал иск к своей жене Дарье с требованием определения места жительства детей и выплаты алиментов.

Ранее супруга хавбека подала на развод. По ее словам, игрок ей изменял и избивал.

– Действительно ли Денис требует опекунства над детьми и алименты от Дарьи в размере 80 тысяч рублей?

– Денис с середины сентября вообще не видит своих детей. Дарья сменила везде замки, и он уже раз пять-шесть приезжал к своим детям. Когда старшая дочь услышала, что приехал папа и начала ему что-то кричать, ее просто увели от двери. Денис сейчас очень волнуется из-за ситуации с детьми. Как только Дарья перестанет их скрывать, и как только он их увидит, он решит, что дальше делать в суде. Сейчас разобраться в этой ситуации мирным путем невозможно. Мы все время призываем Дарью к какому-то диалогу, но, к сожалению, пока кроме того, что она скрывает детей от Дениса у нас ничего не получается сделать. Поэтому встретимся в суде и решим, как наша позиция будет меняться.

– Тем не менее, на сегодняшний день есть требование об опекунстве детей и алиментах?

– Иск действительно подан. По месту регистрации Дениса.

– Что в этом иске?

– Иск с требованием расторжения брака, определения места жительства детей и алименты. Но! Никто ни в коем случае не собирается отбирать детей у Дарьи. Для Дениса это совершенно неприемлемо, он миролюбивый и добрый человек.

– То есть Дарья устроила шантаж?

– Дарья, к сожалению, манипулирует самым дорогим, что есть у Дениса – это его двумя дочками.

– Вторая тема, о которой хотелось спросить – вопрос избиения Дарьи. Это правда, что Денис бил супругу?

– Это неправда. Как вы видите последние два дня, сначала произошла травля по поводу лайков, потом появилось видео с несуществующими якобы изменами Дениса, следующая история, естественно, – избиение. Завтра, наверно, случится еще что-то…

– По словам Дарьи, у нее есть документы, подтверждающие факт избиения.

– Я не видела эти документы. Но, думаю, если бы они были, то она уже неоднократно обращалась бы в полицию и не оставила бы это без внимания. Если до этого момента она не обращалась, то это все – провокация.