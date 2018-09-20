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  • Глушаков подал иск об опекунстве над детьми и хочет получить от жены алименты

Глушаков подал иск об опекунстве над детьми и хочет получить от жены алименты

20 сентября 2018, 17:58
48

Адвокат полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Марина Дубровская рассказала, что футболист подал иск к своей жене Дарье с требованием определения места жительства детей и выплаты алиментов.

Ранее супруга хавбека подала на развод. По ее словам, игрок ей изменял и избивал.

– Действительно ли Денис требует опекунства над детьми и алименты от Дарьи в размере 80 тысяч рублей?

– Денис с середины сентября вообще не видит своих детей. Дарья сменила везде замки, и он уже раз пять-шесть приезжал к своим детям. Когда старшая дочь услышала, что приехал папа и начала ему что-то кричать, ее просто увели от двери. Денис сейчас очень волнуется из-за ситуации с детьми. Как только Дарья перестанет их скрывать, и как только он их увидит, он решит, что дальше делать в суде. Сейчас разобраться в этой ситуации мирным путем невозможно. Мы все время призываем Дарью к какому-то диалогу, но, к сожалению, пока кроме того, что она скрывает детей от Дениса у нас ничего не получается сделать. Поэтому встретимся в суде и решим, как наша позиция будет меняться.

– Тем не менее, на сегодняшний день есть требование об опекунстве детей и алиментах?

– Иск действительно подан. По месту регистрации Дениса.

– Что в этом иске?

– Иск с требованием расторжения брака, определения места жительства детей и алименты. Но! Никто ни в коем случае не собирается отбирать детей у Дарьи. Для Дениса это совершенно неприемлемо, он миролюбивый и добрый человек.

– То есть Дарья устроила шантаж?

– Дарья, к сожалению, манипулирует самым дорогим, что есть у Дениса – это его двумя дочками.

– Вторая тема, о которой хотелось спросить – вопрос избиения Дарьи. Это правда, что Денис бил супругу?

– Это неправда. Как вы видите последние два дня, сначала произошла травля по поводу лайков, потом появилось видео с несуществующими якобы изменами Дениса, следующая история, естественно, – избиение. Завтра, наверно, случится еще что-то…

– По словам Дарьи, у нее есть документы, подтверждающие факт избиения.

– Я не видела эти документы. Но, думаю, если бы они были, то она уже неоднократно обращалась бы в полицию и не оставила бы это без внимания. Если до этого момента она не обращалась, то это все – провокация.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (48)
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3a zenit
1537455856
от жены алименты?Ты мужик или говно?
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portero
1537456291
психика бабы. повёлся на разводы адвокатов или мстя на первом месте.
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serppion
1537456437
Непростой мужик Глушаков. Только что у него была образцово-показательная семья. Еще вчера был капитаном команды. И вдруг - сплошная лажа! А, может, и не вдруг?..
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portero
1537456455
от обиды наверное и против Спартака сегодня будет болеть.
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amazonaws
1537458594
Глушаков поднял руку на МАТЬ двоих детей, супругу, женщину. Это до какого безобразия надо было упасть Глушакову, чтобы избивать МАТЬ своих детей! Мать СВЯТОЕ, а эта глушаковская НЕЧИСТЬ избивает жену и угрожает убийством. Горе-заступнички за Глушакова. Зачем вы оправдываете его и закрываете ваши глаза на его преступления и беззакония? Глушаков достоин самого сурового НАКАЗАНИЯ и осуждения. Человеческого и УГОЛОВНОГО! Спартаку надо от Глушакова ИЗБАВЛЯТЬСЯ самым радикальным способом и ГНАТЬ его из команды и как можно скорее. Общественность должна знать об этих преступлениях Глушакова. Глушаков позорит Спартак на всю страну и Мир. Глушаков очень сильно ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность. Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года. Его как будто подменили и споили не пойми чем. Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности. И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается. Так и катится на ДНО разгульной и загульной жизни, а клуб Спартак ему до фонаря. Руководству Спартака надо от Глушакова избавляться и чем быстрее, тем лучше. Пусть в другом месте занимается ЕРУНДОЙ и не марает великий клуб Спартак своим разгильдяйским поведением и неадекватными зверскими ВЫХОДКАМИ. Глушаков разлагает Спартак изнутри и очень вредит клубному имиджу. Каррера верно поступил, что отстранил Глушакова от тренировок с основой. В преддверии важных игр он умудряется НОЧАМИ шастать по саунам и питейным заведениям. А потом все удивляются, почему Глушаков так резко сдал и плохо играет за клуб, но зарплату получает исправно, хотя на неё не играет. Глушаков предстал в очень НЕ ХОРОШЕМ свете. Всех он уже ДОСТАЛ своим РАЗГИЛЬДЯЙСТВОМ!
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prezent2017
1537459338
Да отжать эта баба хочет Денисовы деньги и спокойно трахаться с кем попало. Таких стерва зовут.
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rewo
1537459948
Какое отношение это имеет к футболу?
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Кинстифа
1537460830
эх и жадная у Глушакова супруга.до чужого добра...
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Loko_Roma
1537463216
зачем нам такие новости?
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Almazovich
1537464850
Чушь какая-то. полгода вместе не живут. И вдруг застукала. У самой рыльце в пушку.
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