Жена Глушакова: «В начале августа Денис избил меня прямо на улице. У меня было смещение позвоночника»

Жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья Глушакова в интервью Telegra.ph рассказала о своих взаимоотношениях с футболистом.

Ранее супруга хавбека застукала его в сауне с подругой детства, после чего подала на развод. Сам Глушаков рассказал, что уже долго не живет с Дарьей.

– Наша последняя ссора закончилась тем, что он уехал ночевать в Павлово. Я решила проверить его и поехала к нему на такси. Он, видимо, почувствовал что-то неладное, вернулся домой и не застал меня там. Когда я вернулась, он начал кричать на меня: «Где ты была?! С кем ты была?! Тебя почему не было дома?!»

Он тогда избил меня прямо на улице возле дома. Это было в начале августа. У меня тогда было смещение позвоночника, руки и ноги в синяках. Я поехала в больницу, мне нужно было снять рентген. Врачи спросили: «Вас избил муж?» Но я сказала, что получила травму в бытовых условиях. Мне не хотелось создавать ему проблемы и разводиться. Я была готова простить его.

Теперь понимаю, что у него уже был человек, с которым он общался. И всe это было только поводом.

– После того, как Денис вас избил, он пытался извиниться?

– Да нет, что вы. Он утверждал, что я собиралась гулять с кем-то, что я не собиралась его проверять, а была с мужиком и т.д. Но самое интересное было дальше: мы зашли домой и он забрал все вещи, которые мне дарил, – украшения, бриллианты, сумки, деньги.

– Ему удалось всe забрать?

– Он всe забрал, от него у меня ничего не осталось. Он перевeл мне 100 тысяч рублей и сказал: «Это тебе на детей».

– Расскажите о дочках. Они сейчас общаются с отцом?

– Общаются, я не запрещаю. Но он почти месяц их не видел. Занимался своей жизнью, был с Кристиной. А когда ему для суда понадобились фотографии, он стал звонить друзьям, соседям, просить их сфотографировать на детской площадке. Начал приезжать в школу. Я боюсь, что он их просто украдeт.

– А на что вы живeте сейчас? Может, Глушаков перечисляет вам какие-то деньги?

– Он перечислил мне 100 тысяч рублей на детей, и всe. Конечно, я ужала все расходы. Он оплатил школу, купил вещи детям, книги. На пропитание хватает. Я устраиваюсь сейчас на работу, потому что на мужчину рассчитывать нельзя.

– В семье многое бывает. Возможно ли, что вы помиритесь?

– Нет. Весь месяц он мне угрожал: «Я тебя убью», «Я тебя закажу», «Ты ничего не получишь». Называл меня проституткой, шлюхой и всеми последними словами.

Когда он меня избил, я уже была готова к тому, что меня в этом обвинят. Я поехала в институт Сербского и прошла обследование. Я сдала анализы и прошла психиатрическое обследование. Мне дали заключение, что я полностью здорова.