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  • Жена Глушакова: «В начале августа Денис избил меня прямо на улице. У меня было смещение позвоночника»

Жена Глушакова: «В начале августа Денис избил меня прямо на улице. У меня было смещение позвоночника»

20 сентября 2018, 13:39
62

Жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья Глушакова в интервью Telegra.ph рассказала о своих взаимоотношениях с футболистом.

Ранее супруга хавбека застукала его в сауне с подругой детства, после чего подала на развод. Сам Глушаков рассказал, что уже долго не живет с Дарьей.

– Наша последняя ссора закончилась тем, что он уехал ночевать в Павлово. Я решила проверить его и поехала к нему на такси. Он, видимо, почувствовал что-то неладное, вернулся домой и не застал меня там. Когда я вернулась, он начал кричать на меня: «Где ты была?! С кем ты была?! Тебя почему не было дома?!»

Он тогда избил меня прямо на улице возле дома. Это было в начале августа. У меня тогда было смещение позвоночника, руки и ноги в синяках. Я поехала в больницу, мне нужно было снять рентген. Врачи спросили: «Вас избил муж?» Но я сказала, что получила травму в бытовых условиях. Мне не хотелось создавать ему проблемы и разводиться. Я была готова простить его.

Теперь понимаю, что у него уже был человек, с которым он общался. И всe это было только поводом.

– После того, как Денис вас избил, он пытался извиниться?

– Да нет, что вы. Он утверждал, что я собиралась гулять с кем-то, что я не собиралась его проверять, а была с мужиком и т.д. Но самое интересное было дальше: мы зашли домой и он забрал все вещи, которые мне дарил, – украшения, бриллианты, сумки, деньги.

– Ему удалось всe забрать?

– Он всe забрал, от него у меня ничего не осталось. Он перевeл мне 100 тысяч рублей и сказал: «Это тебе на детей».

– Расскажите о дочках. Они сейчас общаются с отцом?

– Общаются, я не запрещаю. Но он почти месяц их не видел. Занимался своей жизнью, был с Кристиной. А когда ему для суда понадобились фотографии, он стал звонить друзьям, соседям, просить их сфотографировать на детской площадке. Начал приезжать в школу. Я боюсь, что он их просто украдeт.

– А на что вы живeте сейчас? Может, Глушаков перечисляет вам какие-то деньги?

– Он перечислил мне 100 тысяч рублей на детей, и всe. Конечно, я ужала все расходы. Он оплатил школу, купил вещи детям, книги. На пропитание хватает. Я устраиваюсь сейчас на работу, потому что на мужчину рассчитывать нельзя.

– В семье многое бывает. Возможно ли, что вы помиритесь?

– Нет. Весь месяц он мне угрожал: «Я тебя убью», «Я тебя закажу», «Ты ничего не получишь». Называл меня проституткой, шлюхой и всеми последними словами.

Когда он меня избил, я уже была готова к тому, что меня в этом обвинят. Я поехала в институт Сербского и прошла обследование. Я сдала анализы и прошла психиатрическое обследование. Мне дали заключение, что я полностью здорова.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (62)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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polt
1537441727
Читать не хочу. Денис круто ошибся в свое время с выбором жены, теперь умывается помоями.
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SpartakSpartakSpartak
1537443004
Врагу не пожелаешь такой жены! Цука.
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prtcs
1537443022
У этой "мадам" не позвоночник сместился, а мозги...
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amazonaws
1537444277
Глушаков очень сильно ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность. Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года. Его как будто подменили и споили не пойми чем. Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности. И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается. Так и катится на ДНО разгульной и загульной жизни, а клуб Спартак ему до фонаря. Руководству Спартака надо от Глушакова избавляться и чем быстрее, тем лучше. Пусть в другом месте занимается ЕРУНДОЙ и не марает великий клуб Спартак своим разгильдяйским поведением и неадекватными зверскими ВЫХОДКАМИ. Глушаков разлагает Спартак изнутри и очень вредит клубному имиджу. Каррера верно поступил, что отстранил Глушакова от тренировок с основой. В преддверии важных игр он умудряется НОЧАМИ шастать по саунам и питейным заведениям. А потом все удивляются, почему Глушаков так резко сдал и плохо играет за клуб, но зарплату получает исправно, хотя на неё не играет. Глушаков предстал в очень НЕ ХОРОШЕМ свете. Всех он уже ДОСТАЛ своим РАЗГИЛЬДЯЙСТВОМ! Мочи уже терпеть их НЕТ! Глушаков поднял руку на МАТЬ двоих детей, супругу, женщину. Это до какого безобразия надо было упасть Глушакову, чтобы избивать МАТЬ своих детей! Мать СВЯТОЕ, а эта глушаковская НЕЧИСТЬ избивает жену и угрожает убийством. Горе-заступнички за Глушакова. Зачем вы оправдываете его и закрываете ваши глаза на его преступления и беззакония? Глушаков достоин самого сурового НАКАЗАНИЯ и осуждения. Человеческого и УГОЛОВНОГО! Спартаку надо от Глушакова ИЗБАВЛЯТЬСЯ самым радикальным способом и ГНАТЬ его из команды и как можно скорее. Общественность должна знать об этих преступлениях Глушакова. Глушаков позорит Спартак на всю страну и Мир.
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OldenVad
1537445954
Как сказал бы Станиславский "Не верю!"
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Maksk22182
1537446013
Женщина чего уж там.... Когда с женой развёлся сам, я столько про себя от друзей узнал чего не было, а если и было то в 5 раз преувеличено, верить всему не стоит.... Ну а глушакову сейчас как раз хорошенько отдохнуть головой надо, после всего, возможно и побухать, возможно и потусить... А потом все переосмыслить
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СПАРТАК1984
1537446074
ребята а по каким дням на этом сайте здесь про футбол пишут ??? просто я не давно здесь )))))
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prezent2017
1537447103
Мало бил, наверное. Иначе молчала бы в тряпочку.
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BANNIKOV1970
1537448837
звиздаболить не мешки таскать и не в футбол играть,не наговаривай на себя а то вдруг и в правду получится смещение
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Muboraksho
1537453216
Жена Глушакова должна обратится в Программу "Давай поженимся" и найдут ей хорошего мужа. А в общем это не хорошо выносит сору из избы. Чужая семья потёмки, так по моему говорят русские.
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