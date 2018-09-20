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    Жена Глушакова: «В начале августа Денис избил меня прямо на улице. У меня было смещение позвоночника»

    Жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья Глушакова в интервью Telegra.ph рассказала о своих взаимоотношениях с футболистом.

    Ранее супруга хавбека застукала его в сауне с подругой детства, после чего подала на развод. Сам Глушаков рассказал, что уже долго не живет с Дарьей.

    – Наша последняя ссора закончилась тем, что он уехал ночевать в Павлово. Я решила проверить его и поехала к нему на такси. Он, видимо, почувствовал что-то неладное, вернулся домой и не застал меня там. Когда я вернулась, он начал кричать на меня: «Где ты была?! С кем ты была?! Тебя почему не было дома?!»

    Он тогда избил меня прямо на улице возле дома. Это было в начале августа. У меня тогда было смещение позвоночника, руки и ноги в синяках. Я поехала в больницу, мне нужно было снять рентген. Врачи спросили: «Вас избил муж?» Но я сказала, что получила травму в бытовых условиях. Мне не хотелось создавать ему проблемы и разводиться. Я была готова простить его.

    Теперь понимаю, что у него уже был человек, с которым он общался. И всe это было только поводом.

    – После того, как Денис вас избил, он пытался извиниться?

    – Да нет, что вы. Он утверждал, что я собиралась гулять с кем-то, что я не собиралась его проверять, а была с мужиком и т.д. Но самое интересное было дальше: мы зашли домой и он забрал все вещи, которые мне дарил, – украшения, бриллианты, сумки, деньги.

    – Ему удалось всe забрать?

    – Он всe забрал, от него у меня ничего не осталось. Он перевeл мне 100 тысяч рублей и сказал: «Это тебе на детей».

    – Расскажите о дочках. Они сейчас общаются с отцом?

    – Общаются, я не запрещаю. Но он почти месяц их не видел. Занимался своей жизнью, был с Кристиной. А когда ему для суда понадобились фотографии, он стал звонить друзьям, соседям, просить их сфотографировать на детской площадке. Начал приезжать в школу. Я боюсь, что он их просто украдeт.

    – А на что вы живeте сейчас? Может, Глушаков перечисляет вам какие-то деньги?

    – Он перечислил мне 100 тысяч рублей на детей, и всe. Конечно, я ужала все расходы. Он оплатил школу, купил вещи детям, книги. На пропитание хватает. Я устраиваюсь сейчас на работу, потому что на мужчину рассчитывать нельзя.

    – В семье многое бывает. Возможно ли, что вы помиритесь?

    – Нет. Весь месяц он мне угрожал: «Я тебя убью», «Я тебя закажу», «Ты ничего не получишь». Называл меня проституткой, шлюхой и всеми последними словами.

    Когда он меня избил, я уже была готова к тому, что меня в этом обвинят. Я поехала в институт Сербского и прошла обследование. Я сдала анализы и прошла психиатрическое обследование. Мне дали заключение, что я полностью здорова.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2018 13:39
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +1320

      ruded 20 сентября 2018, 21:11

      Терри все таки приезжал на смотрины в Москву..

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 20 сентября 2018, 20:07

      Уж "больно" смахивает на оправдание... Что то мне подсказывает что у Дениса был повод... Не договаривает она...
      В этой истории жалко только детей...(((

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 сентября 2018, 18:48

      дали заключение //Здорова как корова//

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 20 сентября 2018, 18:46

      А был такой хороший мальчик...© В тихом омуте..

      0
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      Рейтинг: +288

      NotFound 20 сентября 2018, 18:14

      Да журналисты херни понаписали. Уверен что как минимум половина всей информации выдумана. Надо же о чем то писать)

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      Рейтинг: +695

      fan-man 20 сентября 2018, 18:12

      Всё нормальные люди работают, а она только собирается искать работу

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 20 сентября 2018, 17:51

      Денис,не ведись..Но и не отпускай на самотёк. Судя по всему жена удила закусила. Теперь только терпение..и труд-любимый труд! Футбол. Уйди в него с головой. Кривая сама выведет. И знай,что всё будет хорошо. Жену не обижай-она мать твоих детей..

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      Рейтинг: +42

      bodhi > за ЦСКА с 1980г 20 сентября 2018, 18:45

      Хорошо! Спасибо за совет!

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 20 сентября 2018, 17:20

      Жена Глушакова должна обратится в Программу "Давай поженимся" и найдут ей хорошего мужа. А в общем это не хорошо выносит сору из избы. Чужая семья потёмки, так по моему говорят русские.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Muboraksho 20 сентября 2018, 17:37

      "Чужая душа - потёмки" - так говорят все, кому захочется так сказать, не только русские

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 20 сентября 2018, 17:06

      ну раз денег только на пропитание, ждём в гости к малахову)

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 20 сентября 2018, 16:07

      звиздаболить не мешки таскать и не в футбол играть,не наговаривай на себя а то вдруг и в правду получится смещение

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